15 занимательных фактов об Эстонии и эстонцах

Эстония не похожа ни на одно другое государство.

Скромная по своим размерам и низкая по плотности населения, это очень красивая, самобытная страна, в которой скандинавский минимализм и передовые технологии встречаются с постсоветской ностальгией и европейским шиком.

Удвоенные буквы — фишка местного языка

Особенностью эстонского языка является то, что в нем постоянно встречаются слова, содержащие двойные гласные и согласные буквы, которые на письме занимают немало места. Например, впечатляющее выглядит слово-палиндром kuulilennuteetunneliluuk. Оно состоит из 24 букв и означает «заслонка, закрывающая путь пули».

Уникальная система общественного транспорта

В Эстонии практически невозможно проехать в автобусе зайцем, но вовсе не из-за строгих кондукторов или чересчур бдительных пассажиров. Дело в том, что с июля 2018 года проезд на общественном транспорте стал бесплатным почти на всей территории страны (программу поддержали 11 уездов из 15). Таким образом властям удалось не только убедить людей перейти на более экологичные способы передвижения, но и простимулировать местную экономику. Люди, ощутив выгоду, стали чаще выходить из дома и тратить свободные средства на свой досуг: посещение кафе, магазинов и ресторанов.

Цифровое будущее уже наступило

Эстония — одна из первых в мире стран, построивших полноценную электронную инфраструктуру и ставших настоящим раем для IT-сферы. В 15 лет граждане получают ID-карту — удостоверение личности, которое одновременно является паспортом, водительскими правами, средством подписи документов и голосования. Кроме того, в стране доступны сотни цифровых сервисов, благодаря которым можно за считаные минуты запустить стартап или заполнить налоговую декларацию. Даже заболев, эстонцы не бегают по аптекам с бумажными рецептами, расшифровать которые не под силу простым смертным: врач выписывает лекарства по интернету, и эта информация автоматически поступает в каждую аптеку.

Поймать Wi-Fi можно даже в глухом лесу

Еще одна особенность, которой можно только позавидовать, — это развитая сеть бесплатных Wi-Fi-точек и доступ к быстрому мобильному интернету на всей территории страны. Сейчас в Эстонии создано более 1,3 тысячи бесплатных зон Wi-Fi (все они отмечены на карте), а беспроводной интернет доступен на 98 % территории страны. Иностранцев удивляет, что поймать бесплатный Wi-Fi можно буквально в любом месте, например в глухом лесу.

Перед входом в кафе или ресторан стоят уличные свечи

Гид Виктория как-то спросила у своих подписчиков, знают ли они, что означают горящие свечи на улицах Таллина. Этот вопрос ей часто задают туристы. Ответить на него смогли только 10 % опрошенных. А ведь для местных жителей в этом нет ничего удивительного. Оказывается, с давних времен люди выставляют горящие свечи перед входом в жилище, чтобы сообщить путникам, что дом открыт и можно зайти на огонек. Сейчас этот обычай поддерживают в основном владельцы кафе и ресторанов, благодаря чему вечером атмосфера эстонских улочек становится еще уютнее.

Встретить трубочиста — хорошая примета

Если эстонец вдруг встретит человека, у которого в одной руке огромный ершик, а в другой — маленькая гиря на цепи, он обрадуется. Ведь это специалист, встреча с которым сулит удачу, — трубочист. Нужно только вежливо поздороваться, попросить подержаться за пуговицу (для пущей надежности ее даже можно осторожно покрутить) и загадать желание. Сегодня в стране насчитывается около 300 профессиональных трубочистов.

Полиция работает мягко, но эффективно

Полиция в Эстонии работает добросовестно и оперативно: на вызов приезжают буквально за 5–7 минут. Алексей, эмигрировавший в Таллин 6 лет назад, рассказал такой случай: «Пришли с женой и дочкой на детскую площадку. На скамейке сидит мужик. Перед ним мангал, мясо в кастрюльке и початая бутылка. Вежливо попросили удалиться, ведь буквально в 15 метрах есть небольшая зеленая зона. Он ответил, что ничего не нарушает. Хотел уже высыпать ему мангал на голову, но тут жена позвонила в полицию. Пока мы делали круг вокруг дома, приехал патруль и „уважаемому“ объяснили, что он не прав. Причем без штрафов и разборок. Просто попросили передвинуться, о чем мы и сами ему говорили. Так он и свалил, с мокрым мангалом и сырым мясом».

В эстонском языке 4 времени, но будущего среди них нет

Удивительно, но в эстонском языке нет будущего времени. Вместо него используют настоящее время или слово «начинать». Именно поэтому от эстонца, изучающего русский язык, часто можно услышать «я начинаю приезжать» вместо «я приеду». Кроме того, в эстонском нет и родов. Никаких. Совсем. Ни у существительных, ни у местоимений, ни у глаголов — такое вот равноправие. Так что проблемы гендерной лингвистики эстонцам чужды.

Сауной в квартире никого не удивить

Сауна для эстонца то же самое, что и паб для англичанина, — место, где можно расслабиться после тяжелого дня, забыть про все проблемы, а еще завести приятные знакомства. Многие строят сауны прямо дома, в собственных квартирах, а кто-то даже умудряется переделать в сауну старую легковушку или целый грузовик. «Если вы входите в сауну, обернувшись полотенцем, в раздевалке смущаетесь, как подросток, а идея поплавать в замерзшем пруду после бани наводит на вас ужас, то, очевидно, вы не эстонец», — написал в интернете житель Эстонии.

Погода не радует постоянством

Климат в Эстонии умеренный, но из-за влияния морских воздушных масс погода может меняться по несколько раз в день, особенно осенью и весной. На улице чаще всего идет дождь. Недавно один эстонский сайт опубликовал прогноз погоды с заголовком «Завтра синоптики обещают ветер и дряпню», имея в виду дождь со снегом. В эстонском для этого есть специальное слово — lörts. Среди местных жителей популярна шутка: «Лето было, но я в тот день работал».

Светоотражатель — обычная деталь гардероба

Местные жители носят на своей одежде и сумках специальные белые кружочки — хелькуры, по-нашему светоотражатели. В 2011 году закон обязал всех граждан Эстонии носить светоотражатели в темное время суток. Дизайнеры постарались сделать хелькуры не только практичными, но и красивыми. Светоотражатели продаются в любых газетных киосках и супермаркетах и бывают самых разных видов: от простых геометрических форм до забавных мультяшных фигурок. А вот за отсутствие светоотражателя положен штраф до 40 евро.

Людей мотивируют отказаться от неэкологичных видов транспорта

Эстонские власти горячо поддерживают инициативу отказа от загрязняющего окружающую среду транспорта и переход на более экологичные средства передвижения. Поэтому даже в небольших городах прокладывают велосипедные дорожки, расширяют тротуары и ставят специальные станции обслуживания для велосипедов. И вовсе не зря: воздух в Эстонии признан одним из самых чистых в Европе.

Эстония — мировой лидер по количеству топ-моделей

Не все знают, но Эстония занимает 1-е место по количеству топ-моделей на душу населения. На 1 миллион жителей приходится 73,88 звезды модельного бизнеса. Кармен Касс, Кятлин Аас, Кармен Педару — вот лишь несколько эстонских моделей, которые покорили своей красотой весь мир. Возможно, все дело в высоком среднем росте нации: у женщин он составляет 169 сантиметров, а у мужчин — 180 сантиметров.

Носить жену на руках — значит заниматься спортом

Чемпионат по переноске жен имеет в Эстонии немалую популярность, несмотря на то что был изобретен в Финляндии. И это понятно: эстонцы становились победителями в этом виде спорта 11 раз подряд, с 1998 по 2008 год. Участники, взвалив на себя на жен, должны преодолеть полосу препятствий длиной 253 метра. Самыми эффективными способами переноски считаются метод пожарного (через плечо) и «по-эстонски», когда женщина свисает с супруга вниз головой, положив ему ноги на плечи.

Главные черты эстонцев — индивидуализм и прагматичность

Чтобы лучше понять культуру и менталитет эстонцев, следует обратить внимание на их особое, трепетное отношение к земле. Это проявляется не только в заботе об окружающей среде, но и в бережном отношении к собственности. Эстонцы любят личное пространство: «мой дом», «моя деревня», «моя земля». Люди стараются держаться обособленно, не нарушать чужие границы. Несмотря на внешнюю замкнутость и даже угрюмость, в душе эстонцы, как правило, дружелюбны, спокойны и невозмутимы. Они не будут вести пустые разговоры из вежливости или задавать неуместные вопросы. Эстония просто рай для интровертов.

Источник : https://turizm.mirvokrugnas.com/2475501553139583604/

А вы знали об этом?

Петр I купил литовцев, эстонцев и латышей у шведской королевы Ульрики Элеоноры со всеми землями, недвижимостью и даже домашними животными. И не только купил, но и дал Балтии СВОБОДУ. Любой историк подтвердит, что сделка была заключена 10 сентября 1721 года . За часть Ингрии, Карелии, Эстонии и Видземе Петр Алексеевич заплатил баснословную по тем временам сумму – два миллиона ефимков (серебряных монет) – это почти 56 тонн серебра. В нынешних ценах это составляет около 350 миллионов долларов без учета процентов».

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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