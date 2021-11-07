Кого обвинял в Катынском расстреле хирург Николай Бурденко

Известный хирург, основоположник нейрохирургии Николай Бурденко в 1944 году возглавил комиссию по расследованию так называемого Катынского дела. Согласно заключению Бурденко, пленных польских офицеров расстреляли гитлеровцы, а вовсе не сотрудники НКВД. Впрочем, на смертном одре врач изменил свое мнение.

Расследование Катынской трагедии

По словам В. М. Скляренко и других авторов издания «50 знаменитых загадок истории ХХ века», в 1939 году 14 тысяч польских военных были интернированы в различные лагеря, находившиеся на территории Советского Союза, в том числе и в те, что были расположены неподалеку от Смоленска. А в 1943 году захоронения убитых польских офицеров были обнаружены немцами в Катынском лесу под Смоленском. Первым могилы поляков исследовал именно немецкий врач Герхард Бутц, возглавлявший судебно-медицинскую лабораторию группы армий «Центр». Бутц и члены международной комиссии, в которую входили специалисты из 12 других стран, пришли к выводу, что расправу над пленными учинили сотрудники НКВД СССР в 1940 году.

Понятно, что советская сторона с таким заключением была не согласна. Поэтому, как пишет Анатолий Терещенко в своей книге «Хождение по катынским мифам», в 1944 году после освобождения Смоленска начала работу советская Специальная комиссия по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу польских офицеров. Возглавил комиссию главный хирург Красной Армии, генерал-полковник медицинской службы Николай Нилович Бурденко. Кроме него в комиссию были включены писатели, священнослужители, известные общественные деятели. Также комиссия имела в своем распоряжении опытных судебных экспертов.





Выводы Николая Бурденко

Стоит отметить, что Бурденко настаивал на виновности немцев в Катынской трагедии еще в начале сентября 1943 года. Именно тогда Николай Нилович, изучавший дело посредством немецких протоколов, написал Вячеславу Молотову о том, что нашел сходства между убийствами советских граждан в Орле, где хирург будучи членом правительственной комиссии также исследовал трупы, и расправами над поляками в Катыни. Текст этого письма приведен в книге Елены Прудниковой «Катынь. Ложь, ставшая трагедией». «...Установленное тождество «метода» убийств в Орле и в Катынском лесу является знаменательным и дает несомненное доказательство, что «умелая рука» была одна и та же и обличает немцев как виновников катынской трагедии» — сообщал Бурденко Молотову.

Николай Бурденко упоминал Орел и в официально заключении от 24 января 1944 года, где утверждалось, что польских офицеров действительно убили гитлеровцы в 1941 году. «Методы убийства тождественны со способами убийств, которые я нашел в Орле и которые были обнаружены в Смоленске», — заявлял Бурденко. Как отмечают Инесса Яжборовская и другие авторы издания «Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях», в качестве доказательств данной версии Бурденко приводил те обстоятельства, что «расстрел производился немецкими пулями из немецких пистолетов и способом, применявшимся обычно немцами: выстрелом в затылок перед вырытой ямой».





Признание на смертном одре

Однако на этом дело не закончилось. Как пишет Владислав Швед в своей книге «Тайна Катыни, или Злобный выстрел в Россию», в 1951-1952 годах в Соединенных Штатах работала специальная комиссия Палаты представителей американского Конгресса (так называемая «комиссия Мэддена») по расследованию Катынского расстрела. Члены данной комиссии пришли к выводу, что массовые убийства польских офицеров были совершены органами НКВД СССР. К тому моменту Николай Бурденко уже был мертв. Еще в сентябре 1941 года хирурга поразил первый инсульт. Сказались годы, напряженная работа и прежние ранения. В 1945 году у Бурденко случился второй инсульт, а через несколько месяцев – третий, от которого он уже не смог оправиться.

У тяжелобольного Бурденко бывал Борис Ольшанский, бывший профессор Воронежского университета, в свое время бежавший на Запад. Если верить Михаилу Семиряге, автору книги «Тайны сталинской дипломатии», в 1951 году Ольшанский под присягой Конгресса США признался в том, что Бурденко сказал ему, что смерть польских военнопленных на самом деле наступила в 1940 году. «Для меня как для врача это очевидный факт... Наши товарищи из НКВД совершили большую ошибку», — заключил Николай Нилович. Однако Владислав Швед не склонен доверять показаниям Ольшанского. Швед считает, что Бурденко не мог сообщить своему другу ничего подобного, так как тем самым подверг бы свою семью опасности. Кроме того, по мнению Шведа, в 1944 году точное время смерти еще невозможно было установить.

Юлия Попова



Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Уважаемые друзья!Меня крайне удивляет отношение многих россиян к Катынской трагедии,когда несколько руководителей страны,Госдума, многие международные организации и видные деятели страны официально признали вину палача народов Сталина за массовое уничтожение польской военной элиты, а группа неадекватных сторонников кровавого большевистского режима(назовем их "фальсификаторами истории "), позоря международный имидж страны, противостоит этому вердикту!

Еще более непозволительным,на мой взгляд, является их провокационные заявления о том, что якобы архивные документы, предоставленные высшими руководителями страны польским властям для доказательства преступной деятельности Сталина в этом деле, являются фальсифицированными и подделанными! К сожалению, неадекватных "фальсификаторов истории " в России оказалось больше, чем я предполагал и они всячески игнорируют даже авторитет Путина, который после Горбачева, Ельцина также официально признал вину СССР за Катынь! Исходя из вышесказанного, считаю вполне оправданным принятие Госдумой законопроекта об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй Мировой войны!

"Фальсификаторы истории", к тому же, неадекватно интерпретируют постановление Европейского суда по правам человека, согласно которому Россия не несет ответственности за трагедию в Катыни! Дорогие мои! Конечно, Россия не может нести ответственность за преступления, совершенные большевиками в СССР, но одновременно это постановление не снимает ответственность сталинского режима за кровавое злодеяние в Катыне и в других лагерях, в которых массово уничтожались польские военные !

Именно поэтому Европейский суд одновременно обвинил Россию в попытках утаивания информации об обстоятельствах этого дела,в результате чего значительно увеличилось количество противников сталинского режима!В качестве доказательства хотелось бы ознакомить "фальсификаторов истории " любопытными данными опроса Левада-центра, в котором количество россиян, считающих Катынь делом рук сталинского режима, увеличилось до 34%, а число тех, кто приписывал его Гитлеру, сократилось до 24% !

Однако обратимся к фактам! Главным источником информации о "Катынском расстреле " являются хранящиеся в российских архивах совершенно секретные документы: докладная Берии с обоснованием целесообразности расстрела и собственноручными росписями Сталина, Молотова, Ворошилова, Микояна, Калинина и Кагановича!Именно этот документ, представленный тремя руководителями страны, "фальсификаторы истории " бессовестно и преступно считают подделкой, не учитывая того, что факсимильные копии с указанием страниц и номеров архивных дел давно выложены в интернете, а подлинники исторических документов каждому любопытствующему, естественно, никто не даст.Вместе с тем подобное заявление "фальсификаторов истории ", на мой взгляд, равносильно государственной измене и в первую очередь направленно на дискредитацию руководителей страны!

Для них, стремящихся оправдать тягчайшие преступления Сталина перед человечеством, не являются доказательством даже предсмертная исповедь бывшего начальника управления НКВД по Тверской области Токарева о массовых расстрелах польских офицеров! Безусловно, для них не являются доказательствами и официальные показания бывших сотрудников госбезопасности и непосредственных участников этих расстрелов Сопруненко, Сыромятникова, Титкова, Ноздрева, Климова, которые однозначно подтвердили чудовищные расстрелы польских пленных!

Для них не является доказательством и предсмертная исповедь известного хирурга, основоположника нейрохирургии Николая Бурденко, который в 1944 году возглавил комиссию по расследованию так называемого Катынского дела и под страхом смерти был вынужден дать заключение якобы пленных польских офицеров расстреляли гитлеровцы, однако на смертном одре врач , всю жизнь маявшийся за эту ложь, честно признался в жестоком и варварском расстреле польских пленных советскими кровавыми вандалами!

Их не смутили и хранившие в архивах КГБ немало объяснительных записок, в которых сотрудники госбезопасности оправдывались за то, что не смогли расстрелять "всего лишь" 10-20 человек, или как следует спрятать тела, ссылались на отсутствие помощи со стороны военных.

Уже после признания Горбачевым вины СССР, исследователь по катынскому вопросу Владимир Абаринов в своей работе приводит следующий монолог дочери одного офицера НКВД:" Я вам вот что скажу. Приказ насчет польских офицеров поступил прямо от Сталина. Отец рассказывал, что видел подлинный документ со сталинской подписью, что же ему было делать? Самому себя подвести под арест? Или застрелиться? Из отца сделали козла отпущения за решения, принятые другими“!

Как не парадоксально,но на Нюрнбергском процессе, Катынский расстрел ставился в вину Германии и главным организатором расстрела был объявлен Фридрих Аленс, командир 537-полка. Однако он выступил свидетелем в ответном обвинении против СССР. Поскольку согласно довольно странному уставу трибунала все документы правительственных комиссий должны были приниматься как правдивые и не нуждающиеся в доказательствах, трибунал не поддержал советское обвинение Аленса и поэтому в приговоре трибунала катынский эпизод полностью отсутствует!Во всем мире это вопиющее беззаконие восприняли как „молчаливое признание“ СССР своей вины.

Кроме того, Нюрнбергский процесс сопровождался довольно странными криминальными событиями, явно компрометирующими СССР. 30 марта 1946 года при странных обстоятельствах подозрительно погиб польский прокурор Роман Мартин, у которого находились документы, доказывающие вину НКВД. Подобная трагическая участь постигла и и советского прокурор Николай Зоря, которого нашли мертвым в номере гостиницы с огнестрельным ранением головы.

Накануне он заявил своему непосредственному начальнику — генеральному прокурору Горшенину, что обнаружил явные фальсификации и неточности в катынских документах, и он обязан сообщить об этом следствию.Именно после этого его нашли мертвым. Среди Советской делегации сразу пошли слухи, что Сталин приказал "убить его как собаку!“.Уверен,что только неадекватные "фальсификаторы истории" не верят в это!

Для поляков слово «Катынь» стало равносильно слову «Холокост» для евреев! Ответственность за Катынь СССР признал только накануне своего распада, хотя причину расстрела никто не объяснил и не сформулировал. Безусловно, можно полностью согласиться с Натальей Лебедевой, что главной причиной уничтожения польского офицерства стал «подрыв польской государственности»! 7 апреля 2010 года Владимир Путин на встрече с Дональдом Туском в Смоленской области заявил, что забыть произошедшее в Катыни было бы лицемерием, и надо прекратить вечное сведение счетов и вместе осмыслить историю!

К сожалению, этого никак не могут понять сегодняшние "фальсификаторы истории", тоскующие по кровавой советской империи. Для них важно отрицать все чудовищные преступления, совершенные утопическим и преступным советским режимом!Именно поэтому все они,не изменяющие своего отношения к тягчайшим преступлениям Сталина, и оправдывающие его кровавую бойню,безусловно, прямо или косвенно являются соучастниками этих преступлений!

Сегодня к "фальсификаторам истории", на мой взгляд, однозначно можно отнести группу бездарных псевдо-учёных историков: Ю. Жукова, Е. Прудникову , А. Фурсова, Е. Спицина, И. Пыхалова и т. д.. Особенно хотелось бы отметить лживого подонка Пыхалова, который повел себя не по-мужски, когда он, извинившись главе Ингушетии Юнус- Беку Евкурову за оскорбительные выпады перед вайнахами в связи с их депортацией во время войны, продолжил лить грязь на этот героический народ, подло оправдывая их депортацию Сталиным!

Именно эти главные "фальсификаторы истории" сегодня, гордо рея в облаках как буревестники, настойчиво ждут,когда сильнее грянет буря,чтобы призвать народы России к очередной бездарной революции, которую на этот раз Матушка-Россия точно не переживет "!Неужели им не хватит одного октябрьского переворота, когда большевистские кровожадные нехристи и дармоеды отняли у богатых, раздав бедным,но все это, присвоив и съев на халяву,бедные все равно не стали богатыми и даже сегодня многие из них , живя в богатейшей ресурсами стране, все еще живут как нищие бомжи!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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