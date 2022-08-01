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4 предупреждающих знака от ангелов-хранителей!

Когда вы делаете сознательный выбор и решаете работать с ангелами, они периодически дают вам знаки, которые помогают вам понять, что вы находитесь на правильном пути, или же просто направляют вас.

4 предупреждающих знака от ангелов-хранителей!

Ангелы также дают нам определенные сигналы надвигающейся опасности или предупреждения, что нам нужно обратить внимание на то, что происходит вокруг нас.
Вот 4 предупреждающих знака, которые ваши ангелы могут использовать для общения с вами!

1. Громкие голоса

Многие люди говорят, что хотели бы слышать негромкий голосок своих ангелов, который говорит им, по какому пути двигаться, что делать или не делать! Обычно громкий голос — это предупреждающий знак от ваших ангелов, что что-то должно случиться. Как правило, это предупреждение о том, что вам нужно чего-то избежать.

2. Сны или предчувствия

Один из самых простых способов общения наших ангелов с нами — это наши сны. Обычно мы более открыты к сообщениям от духа, когда наше эго спит.
Если вы видите сны о каком-то событии до того, как оно произошло, — например, до того, как случилась авиакатастрофой, или если вы имеете сильное предчувствие, что что-то «плохое» должно случиться может привести в замешательство, если не сказать в ужас. Также предчувствие может вызывать беспокойство из-за сильной внутренней тревоги, потому что вы можете думать, что находитесь в опасности!


Многие выжившие из авиакатастроф сообщают, что им снились кошмары за несколько недель до несчастного случая.

Если вы видите эмоционально заряженные сны или у вас есть плохие предчувствия, вам нужно обратить на это внимание. Это еще один общий знак предупреждения от Бога и ангелов.
Сны и предчувствия призваны помочь вам разобраться в своих мыслях и чувствах, а затем решить, какие действия предпринять!

3. Странные задержки или механические сбои

Необъяснимые механические сбои — один из самых распространенных предупреждающих знаков, которые ангелы используют, чтобы привлечь ваше внимание.

4 предупреждающих знака от ангелов-хранителей!


Ангелы использовали тактику задержки, чтобы замедлить вас и привлечь ваше внимание. Автокатастрофы, которые замедляют ваши поездки на работу, учебу и тд., иногда случаются для того, чтобы вы не доехали вовремя в пункт назначения, чтобы избежать какой-то катастрофы. Все это могут быть предупреждающие знаки от ваших ангелов.
Используйте все эти знаки или события, чтобы расслабиться и найти более глубокий смысл.

4. Внезапные болезни или зловещие предупреждения от других

Было несколько сообщений от семей жертв 9/11, в которых говорилось, что их близкие проснулись с внезапными болями и проигнорировали их. В одном из рассказов упоминается, что человек проснулся с ужасным головокружением. Будучи здоровым мужчиной, он проигнорировал эти симптомы и решил пойти на работу, несмотря на просьбу его жены остаться дома и отдохнуть. Подобные истории были задокументированы людьми, которые пропустили работу в тот день после пробуждения, не чувствуя себя хорошо, поэтому предпочли остаться дома, и впоследствии выжить, в то время как многие из их коллег этого не сделали.

4 предупреждающих знака от ангелов-хранителей!

Ангелы часто используют других людей, чтобы предупредить вас о возможных опасностях; это могут быть друзья и семья, или незнакомцы. Кто-то может отговаривать вас от определенного маршрута. Кто-то представляет вам опасения относительно вашего нового парня или подруги. Примите эти знаки!
Когда вы получите предупреждающий знак от ваших ангелов, не волнуйтесь! Остановитесь и подумайте об этом. Это настоящий дар от ангелов. Если это сообщение о неизбежной опасности, действуйте оперативно. Ваши ангелы не хотят путать вас или затруднять вам жизнь, они существуют, чтобы поддержать вас и помочь вам найти лучшее решение!

Источник :https://mistika.temaretik.com/2535872089351522318/

А вы знали об  этом?

В городе Цанчжоу китаянка , которая  в  течение десяти лет откладывала мелочь, чтобы приобрести машину расплатилась за свою новую машину 13 тысячами монет. Китаянка заказала в автомобильном салоне Volkswagen Passat стоимостью 190 000 юаней (1,7 миллиона рублей). Она решила расплатиться за покупку 66 мешками с монетами. По словам директора магазина Цзяо, у 17 сотрудников ушло три дня, чтобы пересчитать всю сумму. В итоге, женщина заплатила за автомобиль 131 492 юаней (1,2 миллиона рублей) наличными, а остаток перевела через электронный банк.

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