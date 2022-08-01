4 предупреждающих знака от ангелов-хранителей!

Когда вы делаете сознательный выбор и решаете работать с ангелами, они периодически дают вам знаки, которые помогают вам понять, что вы находитесь на правильном пути, или же просто направляют вас.

Ангелы также дают нам определенные сигналы надвигающейся опасности или предупреждения, что нам нужно обратить внимание на то, что происходит вокруг нас.

Вот 4 предупреждающих знака, которые ваши ангелы могут использовать для общения с вами!

1. Громкие голоса

Многие люди говорят, что хотели бы слышать негромкий голосок своих ангелов, который говорит им, по какому пути двигаться, что делать или не делать! Обычно громкий голос — это предупреждающий знак от ваших ангелов, что что-то должно случиться. Как правило, это предупреждение о том, что вам нужно чего-то избежать.

2. Сны или предчувствия

Один из самых простых способов общения наших ангелов с нами — это наши сны. Обычно мы более открыты к сообщениям от духа, когда наше эго спит.

Если вы видите сны о каком-то событии до того, как оно произошло, — например, до того, как случилась авиакатастрофой, или если вы имеете сильное предчувствие, что что-то «плохое» должно случиться может привести в замешательство, если не сказать в ужас. Также предчувствие может вызывать беспокойство из-за сильной внутренней тревоги, потому что вы можете думать, что находитесь в опасности!

Многие выжившие из авиакатастроф сообщают, что им снились кошмары за несколько недель до несчастного случая.

Если вы видите эмоционально заряженные сны или у вас есть плохие предчувствия, вам нужно обратить на это внимание. Это еще один общий знак предупреждения от Бога и ангелов.

Сны и предчувствия призваны помочь вам разобраться в своих мыслях и чувствах, а затем решить, какие действия предпринять!

3. Странные задержки или механические сбои

Необъяснимые механические сбои — один из самых распространенных предупреждающих знаков, которые ангелы используют, чтобы привлечь ваше внимание.



Ангелы использовали тактику задержки, чтобы замедлить вас и привлечь ваше внимание. Автокатастрофы, которые замедляют ваши поездки на работу, учебу и тд., иногда случаются для того, чтобы вы не доехали вовремя в пункт назначения, чтобы избежать какой-то катастрофы. Все это могут быть предупреждающие знаки от ваших ангелов.

Используйте все эти знаки или события, чтобы расслабиться и найти более глубокий смысл.

4. Внезапные болезни или зловещие предупреждения от других

Было несколько сообщений от семей жертв 9/11, в которых говорилось, что их близкие проснулись с внезапными болями и проигнорировали их. В одном из рассказов упоминается, что человек проснулся с ужасным головокружением. Будучи здоровым мужчиной, он проигнорировал эти симптомы и решил пойти на работу, несмотря на просьбу его жены остаться дома и отдохнуть. Подобные истории были задокументированы людьми, которые пропустили работу в тот день после пробуждения, не чувствуя себя хорошо, поэтому предпочли остаться дома, и впоследствии выжить, в то время как многие из их коллег этого не сделали.

Ангелы часто используют других людей, чтобы предупредить вас о возможных опасностях; это могут быть друзья и семья, или незнакомцы. Кто-то может отговаривать вас от определенного маршрута. Кто-то представляет вам опасения относительно вашего нового парня или подруги. Примите эти знаки!

Когда вы получите предупреждающий знак от ваших ангелов, не волнуйтесь! Остановитесь и подумайте об этом. Это настоящий дар от ангелов. Если это сообщение о неизбежной опасности, действуйте оперативно. Ваши ангелы не хотят путать вас или затруднять вам жизнь, они существуют, чтобы поддержать вас и помочь вам найти лучшее решение!

Источник :https://mistika.temaretik.com/2535872089351522318/

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