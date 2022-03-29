Еще раз о глупцах

580-584 годы. Королевство франков

В 580 году король Нейстрии Хильперик (1), наслушавшись жалоб от духовных лиц и простых граждан Тура, о притеснениях, которые чинил им граф города Левдаст, сместил графа с его должности. А на его место назначил Евномия.

Обиженный граф явился к королю и начал жаловаться, что его сместили незаконно, что он верно служил королю, что его оклеветали и что это не он, а епископ Тура Григорий хочет передать город королю Австразии Хильдеберту (2). И что епископ Тура Григорий сообщил ему, что королева Фредегонда состоит в любовной связи Бертрамном, епископом из Бордо. Услышав гнусный намек в адрес королевы, Хильперик пришел в ярость, приказал избить Левдаста и отправить в темницу.

Понятно, что королеве также передали слова Левдаста, но так как он уже был в темнице, она не стала заниматься клеветником.

Прошло некоторое время и Левдаста выпустили. Он помирился, как с епископом Григорем, так с влиятельными людями Тура. Григорий отправился ко двору короля Хильперика разведать: нельзя ли вернуть Левадаста на пост графа Тура. И если из беседы с королем он понял, что вопрос решаемый, то беседа с Фредегондой настроила его на тревожный лад. Он ведь знал, что королева никогда никому еще ничего не простила, и ничего не забыла.

Потому, вернувшись в Тур, епископ Григорий предупредил Левдаста, чтобы тот опасался королевы, та как та хочет его убить. Но он пропустил мимо ушей слова епископа и в начале 584 года отправился к городу Мелён, подле которого со своим войском находился король Хильперик. Тот принял Левдаста и простил все его прежние прегрешения, но предупредил:

Будь на некоторое время осторожен, до тех пор, пока я не увижу королеву, и не будет решено, каким образом ты можешь вновь вернуть ее милость.

Умному человеку хватило бы этих слов короля, но Левдасту такого предупреждения, похоже, не хватило (не зря говорят: «Если Бог хочет наказать человека, то лишает его разума»).

Граф решил, что раз король его простил, то бояться ему нечего и спустя несколько недель отправился в Париж, где в те дни находился королевский двор.

В воскресенье он явился в церковь, куда послушать мессу пришли король и королева, и, бросившись к ногам королевы, начал умолять о прощении. Фредегонда же при виде Левдаста пришла в ярость и настояла, чтобы муж выдворил графа из церкви.

Умному этого хватило, чтобы понять, что надо срочно уносить ноги из Парижа. Левдаст же, вместо того, чтобы сбежать из города, отправился по ювелирным лавкам города, и начал прицениваться, чтобы ему еще прикупить из драгоценностей.

Пока он приценивался, появились слуги Фредегонды, чтобы схватить его. Левдаст выхватил меч и зарубил одного из них. Прочие, обнажив оружие и прикрываясь щитами, напали на него. Вскоре Левдаста ранили в голову, и он обратился в бегство. Когда же он бежал по мосту через Сену, одна его нога попала меж балок, и он сломал голень. Его схватили, связали и доставили во дворец.

Король вызвал врачей и предложил им подлечить раненного, чтобы королева могла потом замучить его медленными пытками. Но врачи не справились с задачей и Левдаст начал умирать. Тогда по приказу Фредегонды ему под голову подложили большое бревно, а другим ударили по горлу, и убили графа.

И кто ему виноват? Ведь его же предупреждали, чтоб держался подальше от королевы Фредегонды.

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Григорий Турский

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