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Хлеб и соль: какой сакральный смысл придавали этим продуктам на Руси

Хлеб и соль: какой сакральный смысл придавали этим продуктам на Руси

Хлебом-солью на Руси встречали, чествовали. Хлебом-солью величали. Хлебом-солью начинали новую жизнь в новом доме, благословляли молодых на свадьбе. Хлебом-солью отгоняли нечистую силу.

«Без хлеба – смерть, без соли - смех»

Повседневная трапеза, подобно жертвоприношению, - обращение к Всевышнему, беседа с Богом. Отсюда не только почтительное и трепетное отношение к пище, но и ее сакрализация. Для охотника священна туша убитого зверя, для скотовода – мясо домашнего скота, для земледельца – основные сельскохозяйственные продукты. Так для славян двумя сакральными продуктами были хлеб и соль. Слившееся воедино хлеб-соль стало олицетворением обильного угощения, гостеприимства, радушия.

Нарушить обычай, не усадить пришедшего в дом за стол, где всегда наготове хлеб и соль, считалось непозволительным, точно так же, как и отказаться от приглашения. «От хлеба и соли сам царь не отказывается». Проявление гостеприимства и его приятие были залогом дружбы, доверия для участников обряда.

Вкусивший хлеб-соль не мог причинить вреда тому, кто его преподнес. «Ты забыл мой хлеб да соль», - самый больший упрек, какой только можно было нанести неблагодарному.

Какое застолье без хлеба-соли! А какая свадьба без них!

Свадебный каравай с солонкой – пожелание благополучия, богатства и полноты, а также защита от враждебных сил и влияний, которым столь подвержены жених и невеста во время перехода из одного статуса в другой.

Без хлеба и соли не обойтись во время строительного обряда дома и новоселья. Какой дом без хлеба-соли, без достатка, без оберега от нечисти. Считалось, что одним только упоминанием хлеба-соли можно отогнать злых духов: священные слова «Хлеб да соль» непременно произносили, если кого-то заставали за едой, ими же заканчивали прием пищи.

«Божий дар»

Хлеб – сам Бог, тело Господне согласно христианской символике эвхаристии. И одновременно хлеб – Божий дар: Бог наделяет человека хлебом, вкушая кусок – «долю», человек получает свою «долю» - судьбу, счастье. Однако, возвеличивая разумное над традиционным, уничижая то, что некогда было святыней, продолжая покорять внешний мир, мы, сами того не замечая, мельчаем, теряем связь с прошлым, переворачиваем миропорядок с ног на голову. Упадет крошка хлеба – и пусть! Остался недоеденным кусок – а ну его! Сегодня хлеб - это хлеб, еда, посредством которой нам не дано возвыситься, снискать благодать.

В традиционной культуре, из которой мы проистекаем, которую мы так вяло и неуверенно продолжаем, хлеб как благословение, как клятва, был во главе всего: не будешь хлеб со стола сносить и крошки сметать – будет твоему дому достаток и полнота.

В XVII в. крупные монастыри присылали к царскому застолью черный ржаной хлеб, часть от хлеба отцов духовных, тем самым благословляя самодержца. Этот хлеб – первое, что клали на стол за трапезой царя. Также в начале угощения стольники подносили царю большие продолговатые хлебцы, которые раздавались всем присутствующим от старшего к младшему по званию. Всякий, кто принимал хлеб, и впоследствии осмеливался предать царя, считался оставленным Богом, проклятым.

«Без соли и стол кривой»

Действиям, совершаемым с солью, оказывалось не менее пристальное внимание. Рассыпется соль – к беде, ссоре, ведь соль – символ верности, дружбы, постоянства. А если передавали соль другому через стол, необходимо было громко рассмеяться, чтобы опять-таки не быть ссоре.

Смех при этом оберег от нечисти: смех как признак живого человека, не просто живого, а веселого, полного сил, энергии, значит не место здесь злым духам! Также, чтобы избежать раздора, бросали соль и сплевывали через левое плечо. Точно такими же действиями и словами: «Это „левым", пущай они подерутся, а с нами Христос!» отгоняли враждебные силы.

Соль подобно магическому талисману защищала от «дурного глаза», отвращала потустороннее, «чужое» влияние, с которым человек сталкивался как в обыденной жизни, так и в значимых для него и всего общества обрядовых ситуациях.

В прошлом хозяин дома, как правило, сам солил общую еду, при этом можно было отсыпать немного соли на скатерть. Однако ни в коем случае нельзя было обмакивать хлеб в солонку, потому что «только Июда в солоницу хлеб макал». Запрет брать соль из солонки руками также связывался с образом Иуды: «Кто берет соль из солонки пальцами, а не ножом или „цавьем" ложки, того смело можно считать тайным врагом дома, «юдашом околелым»».

Согласно легенде, от Пасхи до Вознесения Иисус Христос ходит по земле и заходит только в те дома, где соль отсыпают на стол, потому что Иисус яко бы никогда не обмакивал хлеб в солонку.

Так, хлеб-соль не только ели, но ими оберегали, приближали благополучие, проявляли дружеские чувства, доверие, их почитали и возвеличивали, не смея пренебречь ни крошкой, ни крупинкой.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/158404-khleb-i-sol-kakoy-sakra...

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