Как правильно молиться, чтобы муж любил жену больше жизни

Со слов автора. Я уже давно являюсь верующим человеком, каждый день посещаю церковь и возношу молитвы.

Меня часто спрашивают, как сохранить брак и любовь своего мужа.

Сегодня я расскажу, какие молитвы нужно возносить Господу, чтобы сохранить любовь своей второй половинки.

ПОМОЩЬ БОГА В СОХРАНЕНИИ БРАКА И СЕМЬИ

Для каждого человека семья является наивысшей ценностью. Сначала мы живем и развиваемся в той семье, в которой родились, а со временем в той, которую создали самостоятельно. Выбор спутника жизни является одним из наиважнейших решений, особенно для женщины, которая всегда хочет видеть в своем муже защитника и непоколебимую опору. Так случается, что жизнь окунает нас в неприятные ситуации, когда возникают сомнения в крепости семьи и любовных взаимоотношений. Как же можно уберечь себя от этого и иметь твердую уверенность в своём мужчине и созданном браке?

Использование различных заклинаний, обрядов и приворотов категорически противоречит божьим законам. Кроме того, наша религия считает использование магии и ворожбы большим грехом, карающимся по всей строгости. Прибегая к таким методам, можно только навредить. Улучшить ситуацию, прибегая к методам лукавого, не получится. Однако не стоит отчаиваться, ведь в нашей христианской религии также существуют богоугодные способы укрепить семью и улучшить связь с возлюбленным.

Молитва, чтобы муж любил жену больше жизни, поможет избежать многих внутрисемейных конфликтов, открыть новые грани любви и женского счастья. Просить Господа Вседержителя о даровании вам и вашему избраннику понимания, терпения и послушания — это очень благоприятно, так как браки действительно создаются на небесах и нуждаются в поддержке небесных сил.

ЧТО СОВЕТУЕТ ДЕЛАТЬ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИЯ ЖЕНЩИНАМ, СТОЛКНУВШИМСЯ С ПРОБЛЕМАМИ В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Самое главное при чтении молитвы – это сила веры, которую вкладывает женщина в свой святой посыл. Какую молитву выбрать, должны подсказать душа и сердце, не обязательно брать готовые тексты из молитвословов или других священных писаний. Можно самой подбирать слова, если вы хотите внести индивидуальность в свой посыл.

Для того чтобы всё складывалось наилучшим образом для вас и вашего мужа, следуйте таким рекомендациям:

Подбирая слова и выражения для общения с Господом, нельзя желать никому зла или бед. Это очень важно, поскольку ваше счастье не должно негативно сказываться на остальных людях. Поймите, что вам не за что бороться, ведь Бог даёт каждому то, что ему нужно.

Молитесь как можно чаще, это поможет настроиться вам на хороший лад и быстрее увидеть значительные изменения. Лучше всего читать святые тексты несколько раз в день (в утреннее и вечернее время). Если атмосфера дома начинает накаляться, вместо того, чтобы податься пагубным эмоциям и злым страстям, обратитесь к Богу и попросите его уладить конфликт тихо и мирно.

Отслеживайте свои мысли и действия на протяжении дня. Останавливайте свои вспышки гнева и возмущения. Ведь, если вы никак не будете работать над собой и внутрисемейными взаимоотношениями, вам ничто уже не сможет помочь. Всевышний дал человеку великий дар свободного выбора, так используйте его во благо, а не во вред.

Чаще старайтесь посещать церковь. Приобщайте к этому мужа и детей. Разговаривайте со своими домочадцами о религии и Боге. Очень хорошо, если ваш муж также начнет регулярно читать молитвы, это усилит ваш посыл по причине, что это является признаком взаимного желания охранить семью.

КАКИЕ ЗНАКИ УКАЗЫВАЮТ НА РАЗЛАД В СЕМЬЕ И ТРЕБУЮТ ОБРАЩЕНИЯ ЗА БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ

Вы должны забеспокоиться о благополучии семейного очага, если все чаще стали замечать следующие проявления:

Нет былого понимания, снисхождения и терпимости между супругами. Те ситуации, которые раньше не были бы удостоены и каплей внимания, теперь приводят к серьезным ссорам.

У мужа пропало стремление обеспечивать семью всем самым лучшим, и выполнение обычных мужских обязанностей очень его тяготит.

Отец стал меньше интересоваться жизнью детей и проводит с ними время только по принуждению. Когда мужчина перестаёт осознавать важность своего участия в воспитательном процессе, это является ярким признаком его внутреннего дисбаланса.

Вы подозреваете о том, что у мужчины появилась другая женщина, или он прямо заявляет об уходе из семьи. Этот кризис можно преодолеть, если не опускать руки и сохранять твердую веру в мудрость господнего провидения.

Депрессия и упадок сил – это тоже плохой признак, не сулящий ничего хорошего для брака. Окружите свою вторую половинку заботой и любовью и не переставайте молить Господа о благополучии избранника.

КАК МОЖЕТ ПОДЕЙСТВОВАТЬ НА МУЖА РЕГУЛЯРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДУХОВНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАКТИК

Если вы обращаетесь к ангелам с искренним намерением улучшить себя, своего мужа и ваш любовный союз, то в скором времени можно заметить позитивные изменения во всех этих сферах. Если вы все делаете правильно, с нужными эмоциями и чувствами, то должны отметить следующий прогресс:

Муж станет более спокойным, ласковым и миролюбивым. Вы заметите, что с его стороны также постепенно проявляется инициатива к применению и саморазвитию.

У мужчины появятся силы и энергия на работу, реализацию новых проектов. Он почувствует по-настоящему сильное желание дать своей семье лучшее. Если до этого муж избегал домашней работы, ничего не делал для продвижения по карьерной лестнице, то с началом духовных практик все кардинально изменится, ведь желание обеспечивать семью – это естественное состояние нормального мужчины. Также вы можете ожидать приятных сюрпризов, о которых и не могли раньше мечтать. Теперь не нужно будет уговаривать избранника купить что-нибудь для вас. Он будет это делать по собственному желанию, проявляя инициативу.

Ваша вторая половинка всё чаще будет говорить о вашей уникальности и неповторимости, так как при восстановлении баланса в семье мужчина вновь начинает видеть в своей жене ту единственную и неповторимую, которую когда-то повел под венец. Его верность будет проявляться не только на словах, но и на действиях. Вы сможете перестать переживать о том, что кто-то сможет разрушить брак.

Вы можете быть уверены, что дети (если они уже есть) тоже почувствуют позитивные изменения со стороны главы семейства. Отец вновь будет искренне интересоваться делами своих чад, стремиться проводить с ними больше времени. Молитвы помогут сделать мужа хорошим примером для деток, которые учатся, в основном смотря на своих родителей.

Если ранее случались скандалы, ссоры или более серьезные инциденты, то теперь всё будет успокаиваться, и эмоциональная атмосфера в доме приобретет совершенно другие тона.

Преображения, конечно, затронут не только главу семейства, но и женщину, которая налаживает домашнюю атмосферу посредством общения с Всевышним. Регулярная мольба поможет приобрести жене умиротворенность и благодать.

В любой ситуации набожная девушка сможет действовать, побуждаемая любовью и добротой, уйдет нервозность и истеричность, придет четкое понимание своего истинного женского предназначения. Домашние дела будут ладиться и приносить женщине радость от того, что она может сделать что-то полезное для родных и создать уют домашнего очага.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Необходимо простить Всевышнего об опеке и помощи, если муж стал вести себя совсем не так, как в начале совместного пути. Лень, агрессия, жадность, упреки, ревность, оскорбления – это всё индикаторы дисгармонии межличностных отношений. Как только вы видите, что тревожные знаки стали появляться в жизни, сразу же старайтесь прибегнуть к помощи небожителей.

Если жена всё делает правильно, то хорошие изменения очень быстро должны появиться в семейной жизни. Нежные чувства разгорятся с небывалой силой, мужчина будет относиться к своей избраннице бережно и трепетно. Все конфликты пойдут на убыль, а затем совершенно исчезнут из вашего бытия. Все, что ранее вас раздражало во второй половинке, исчезнет и заменится позитивными качествами и поступками.

Молясь о благополучии своего мужчины, женщина и себе обеспечивает преображение как духовное, так и физическое. Искреннее прощение, которого требует молитва, растворит все обиды, накопленные за годы совместной жизни. Избавившись от тяжелого груза недомолвок, женщина почувствует невероятный прилив вдохновения и сил. Будут исцеляться болезни, мучившие девушку долгое время и не отступавшие даже перед медицинским лечением.

Посещайте церковные службы, слушайте проповеди и всячески старайтесь жить богоугодно. Благоприятно будет, если у вас получится выделять время на служение церкви и Господу. Как можно чаще делайте подаяния, не оставляйте в беде того, кто нуждается в вашей опеке и помощи, даже если это совершенно незнакомый вам человек.

Следите за своими поступками, словами и действиями. Анализируйте их и меняйте то, что не способствует укреплению семейных уз. Как можно тщательней вычищайте весь негатив из вашего быта, ведь такие правильные действия покажут небожителям вашу готовность и решительность к позитивным переменам.

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