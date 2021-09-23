Правила этикета в других странах, которые могут смутить непосвящённых

Правила поведения и этикет — довольно запутанная наука, если не сказать больше. Одно дело — знать, какая именно вилка предназначена для салата, и совсем другое — как с помощью той же вилки не нанести смертельное оскорбление хозяину дома. Этикет варьируется от культуры к культуре, от страны к стране. То, что кажется грубым нарушением правил хорошего тона в одной стране, может быть эталоном вежливости в другой.

1. Комплименты

Не всегда легко сломать лед при первой встрече с новым человеком или при первом визите в чужой дом. Наша самая распространенная тактика при этом — постараться найти что-то, что можно похвалить. «Мне нравятся ваши туфли». «Это хороший галстук». «Я просто восхищен тем, что вы сделали с этим местом». «Очень красивый диван». В большинстве стран такие похвалы, как правило, приводят к тому, что хозяева начинают улыбаться или краснеть и говорить «спасибо». Таким образом, лед начинает таять.

Тем не менее такие комплименты абсолютно неразумны на Ближнем Востоке, а также в африканских странах, таких как Нигерия и Сенегал. В этих странах похвала интерпретируется как желание обладать определенным ценным предметом, хранящимся в доме. В связи с их обычаями гостеприимства, хозяин будет чувствовать себя обязанным подарить гостю предмет, который он похвалил.

2. Приходить вовремя

Кроме того, в соответствии с традицией, получив подарок, получатель должен ответить, давая дарящему еще больший подарок. Мы можем только надеяться, что обычай не распространяется на комплименты в адрес супруги или детей.



Мы все привыкли к тому, что наши старшие родственники и учителя всегда ругали нас за опоздания. «Если ты не можешь успеть вовремя, выходи на 10 минут раньше». Хотя это хороший совет при поездке на собеседование или встречу, в некоторых частях мира это будет сочтено проявлением невоспитанности.

В Танзании к прибывающим к назначенному времени гостям относятся неуважительно. Все вежливые, хорошо воспитанные люди появляются на 15-30 минут позже назначенного. Отчасти это связано с тем, что не все граждане имеют автомобили или даже доступ к общественному транспорту. Настаивать на том, чтобы гости являлись к назначенному времени, считается проявлением грубости. В Мексике также считается вежливым опаздывать на встречу или вечеринку. И если гости вдруг явятся вовремя, хозяева могут быть просто не готовы. Они могут счесть себя оскорбленными из-за того, что их застали врасплох.

3. Еда руками



Еда руками всегда была самым надежным способом расстроить родителей за обеденным столом. Тем не менее в некоторых странах люди будут оскорблены использованием вами столовых приборов. К поеданию тако или буррито в Мексике при помощи ножа и вилки относятся с неодобрением. Это не обязательно невежливо, но это делает человека похожим на сноба. Подобной причиной можно объяснить неодобрение, с которым отнесутся в Германии к вашим попыткам использовать нож для разрезания отварного картофеля. Кроме того, с помощью ножа для резки картофеля вы можете оскорбить поваров. Они рассматривают это как способ сказать, что приготовленный картофель недостаточно отварен.

Во многих странах, таких как Индия, употребление еды без столовых приборов — единственный возможный способ. Они считают этот способ самым естественным. Рассказывают, что Джавахарлал Неру, первый премьер-министр Индии, как-то пошутил, что «есть вилкой и ножом — все равно что заниматься любовью через переводчика».

4. Чаевые



Давно уже ведутся споры на тему «следует ли давать чаевые». Как правило, это сводится к тому, не боимся ли мы показаться «бедняками» в глазах официанта. Часто отсутствие чаевых — причина презрительных взглядов. Это также распространенная причина, почему многие, придя в первый раз в какой-либо ресторан, никогда не посещают его повторно. Некоторые рестораны даже запретили этот обычай, чтобы уберечь своих клиентов от неприятных минут в конце трапезы.

Япония опережает всех остальных. Японцы не привыкли к чаевым, и это нередко приводит к путанице. Официант задается вопросом, почему он получил дополнительные деньги, и может предпринимать длительные неловкие попытки вернуть их обратно. Что еще более важно, чаевые могут рассматриваться как оскорбление. Иногда их понимают как благотворительность, что подразумевает жалость, которую ни один японец не стерпит. В том случае, если клиент хочет выразить свою благодарность, лучше всего сделать это, вручив небольшой подарок. Или, если уж передаются деньги, то нужно поместить их в конверт, а уже затем передать его.

5. Догги-бэг



В наше время, если посетитель спрашивает у официанта «догги-бэг» (пакетик или коробочку, в которой посетители некоторых ресторанов, главным образом японских, могут унести с собой пищу, которую не доели, — как бы для собак), это считается признаком бедности. Официант может даже бросить раздраженный взгляд на такого посетителя, когда он вынужден бежать через весь ресторан, полный клиентов, ожидающих свои заказы, за каким-то мешочком для посетителя, глаза у которого больше, чем живот. В Древнем Риме, однако, «догги-бэг» были образом жизни.

Всякий раз, когда кто-то из друзей приглашал гостей на ужин, он давал гостям салфетку из тонкого сукна для того, чтобы приглашенные могли забрать домой фрукты. Это было скорее требованием, чем предложением, поскольку решение не брать домой еду истолковывалось как оскорбление хозяина. Кроме того, такой гость мог быстро получить репутацию невежливого и неблагодарного. «Догги-бэг» также могут быть обязаны своим происхождением Древнему Китаю. Дать гостям белые коробки, чтобы они могли забрать еду домой, считалось проявлением вежливости со стороны хозяев.

6. Объедки в тарелке



Да, мы все привыкли к тому, что наши родители говорят нам, чтобы мы съедали все до последней крошки на тарелке и не оставляли еду. В некоторых странах, однако, чистая тарелка может запутать хозяев и, возможно, оскорбить их. На Филиппинах, в Северной Африке, а также в некоторых регионах Китая если тарелка пустая, хозяин положит на нее еще больше еды. В Северной Африке это даже превращается в небольшую игру: хозяин предлагает больше — гость говорит, что нет, хозяин предлагает снова — гость снова отказывается, хозяин предлагает еще один раз — и гость в конце концов соглашается. Только когда гость оставит немного еды на тарелке, хозяин будет уверен, что тот наелся. Невыполнение этого требования в некоторых ситуациях может обидеть хозяина. Он воспримет чистую тарелку гостя как сигнал, что обслуживание было недостаточно хорошим, и может решить, что гость считает его дешевкой.

7. Цветы



Цветы часто рассматриваются как универсальный подарок. Они хороши для первых свиданий, выпускных вечеров, свадеб, похорон, подарков больным и извинений. Важно помнить, что, если вы не будете осторожны, преподнесенные цветы могут быть сочтены проявлением невежества. Хризантемы, лилии, гладиолусы и другие белые цветы являются символом траура и используются для похорон во многих странах. Гвоздиками украшены братские кладбища в Германии и Франции. Даря кому-нибудь букет из белых цветов в Китае или гвоздику во Франции, вы рискуете тем, что это будет сочтено «посланием смерти».

Желтые цветы символизируют ненависть или нелюбовь в России и Иране, а фиолетовые цветы — неудачу в Италии и Бразилии. Красные цветы, особенно розы, в Германии и Италии предназначены только для выражения романтических чувств. В Чешской Республике цветы в целом рассматриваются как романтические подарки. Так, даря своему учителю или боссу цветы, вы можете нарваться на большие неприятности. Даже количество цветов может быть сочтено проявлением грубости. В некоторых странах, таких как Франция и Армения, четное число цветов подходит для радостных событий, а нечетные числа относятся к скорби. В то же время в таких странах, как Таиланд и Китай, нечетные числа, как правило, считаются счастливыми, а четные — зловещими.

8. Показывание языка



Во многих странах высунутый язык, как правило, мятежный или дразнящий жест. В крайнем случае — оскорбление. Вот почему в Италии вы можете быть оштрафованы за это как за оскорбление поведением. В Индии это не является противозаконным, но и там высунутый язык означает недовольство и рассматривается как признак невероятной злости.

Тем не менее в нашем мире существует большой район, расположенный в Новой Каледонии, где этот жест означает пожелание мудрости и энергии. В Тибете показанный язык рассматривается как знак почтения при встрече уважаемого человека. Тибетцы говорят, что этот обычай происходит от поверья, что злой король имел черный язык, а этот жест показывает добрую волю и доказывает, что мы не являемся его воплощением. Возможно, это объясняет, почему на Каролинских островах высунутые языки, как полагают, надежный способ изгнать демонов. Но, честно говоря, если человек высовывает язык и не чистит зубы, то он, вероятно, будет в состоянии изгнать кого угодно.

9. Прихлебывание



В большинстве стран прихлебывание супа на публике может привести как минимум к недвусмысленным взглядам в вашу сторону. Тем не менее во многих азиатских странах, таких как Китай и Япония, прихлебывание супа или лапши рассматривается как высшая похвала. Это означает, что еда настолько хороша, что даже нельзя подождать, пока ужин остынет. Любой, кто обжигал рот вкусным борщом из глубокой тарелки, вероятно, согласится, что в этом есть доля истины.

Еда без прихлебывания показывает, что вы недовольны едой. В Японии то же самое верно и для чая. Громко прихлебывая последний глоток чая, гость дает знать хозяину, что он закончил и доволен. Это культурное различие заставляет многих японских посетителей чувствовать себя стесненными в других странах, мешая европейцам спокойно обедать.

10. Плевок



К плевкам обычно относятся неодобрительно. Плевать в чью-то сторону считается одним из самых страшных оскорблений. Полиция в США расценивает это как нападение и может застрелить вас, что они очень любят делать. Члены племени масаев в восточной части Центральной Африки, однако, имеют совершенно другой взгляд на многие вещи. Они плюют друг на друга так же, как мы пожимаем друг другу руки. Точнее, они плюют на свои руки перед рукопожатием и на всякий случай еще раз после него.

Большинство из нас вынуждены терпеть упреки пожилых людей, которые придерживаются правила «говори конкретно, не распыляйся», но детям масаев приходится еще тяжелее. Вежливые дети, которые приветствуют старших, могут получить густой плевок себе в спину. Конечно, это делается с наилучшими намерениями и означает, что старики желают ребенку долгой жизни, но для нас это кажется непривычным. Друзья и родственники проходят много километров только для того, чтобы плюнуть на новорожденного — по той же самой причине.

Члены племени плюются при каждом удобном случае. Они плюют на подарок, который собираются вручить. При вселении в новый дом первым делом они выходят на улицу и плюют на все четыре стороны. Масаи плюют и на все, чего никогда не видели раньше, потому что уверены, что это защищает их зрение.

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