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Почему советские партийные лидеры жили гражданскими браками

Почему советские партийные лидеры жили гражданскими браками

Многие представители так называемой старой гвардии большевиков действительно до конца своих дней оставались официально холостыми. Яркий пример тому – Георгий Маленков, который прожил с Валерией Голубцовой много лет, но так и не оформил их отношения. Неужели таким образом партийная элита надеялась спасти своих близких от репрессий?

Ленин, революция и семья                                                                                                                                         

Многие современные историки склоняются к тому, что Владимир Ильич Ленин являлся ярым противником института брака. Он, по всей видимости, не собирался регистрировать отношения с Надеждой Константиновной Крупской. Если верить Леониду Млечину, автору книги «Демонтаж патриарха», когда Крупская приехала к Ленину в Шушенское, от исправника поступил приказ: либо она венчается с Ульяновым, либо отбывает назад в Уфу.

Позже супруга вождя назвала обряд венчания с мужем «комедией». Ильич также выступал и за свободу разводов, о чем написал в своей статье «Карикатура на марксизм» еще в 1916 году. Поэтому неудивительно, что одними из первых декретов, принятых советской властью (Владимиром Лениным и Яковом Свердловым, главой ВЦИК) сразу после Революции 1917 года, стали декреты «О расторжении брака» и «О гражданском браке, о детях и ведении книг гражданского состояния».

                                                                                                                   

Согласно этим документам, отныне снимались прежние ограничения, которые мешали расставанию супругов, а также, как указано в «Советском семейном праве» (авторы: Анна Белякова и Евгений Ворожейкин), «внебрачные дети уравнивались с брачными относительно прав и обязанностей».                                                                             

От Коллонтай до Маленкова                                                                                                                                         

Таким образом, регистрация брака не являлась обязательной для его возникновения; признавался и фактический брак, не оформленный в загсе. Мужчины, женщины и даже дети теперь обретали доселе невиданные права. Масла в огонь подливали и дамы-революционерки, активно включившиеся в политическую жизнь новой России. Взять хотя бы Александру Коллонтай, первую женщину-министра в истории. Как утверждает Александр Левицкий, автор книги «Будущее России», Коллонтай выражала надежду на то, что гражданский брак окажется первой ступенью к полной ликвидации семьи в коммунистическом обществе.                                                       

Сама Александра Коллонтай вместе с Павлом Дыбенко стали первой парой в стране, узаконившей свои отношения не в церкви, а сделав лишь запись в Книге гражданского состояния, как того требовали новые правила. Однако многие революционеры предпочли обойти стороной и эту процедуру: брак, какой бы он ни был, тогда считался пережитком прошлого. Именно поэтому некоторые партийцы, впоследствии вставшие у руля государства, на бумаге так и остались холостыми.                                                                                                         

По словам Николая Зеньковича, автора книги «Самые секретные родственники», таковым являлся и Георгий Маленков, проживший вместе с Валерией Голубцовой большой отрезок времени. Не был расписан с Марией Маркус и Сергей Киров.                                                                                                                                                       

А что другие граждане?                                                                                                                                             

Подобных примеров можно привести множество. Тем более что с партийных лидеров брали пример и остальные граждане Страны Советов. Например, если верить Арсению Соболевскому, автору книги «Революция любви или вырождение?», известный советский физик Лев Ландау оставался верен «идеалам сексуальной революции» до окончания Великой Отечественной войны.                          С Корой Дробанцевой Ландау сошелся еще в 1930-х годах. Однако расписались они только в 1946 году, буквально за несколько дней до рождения их общего сына. И так жили в 1920-1930-х годах если не большинство, то многие.                                                                                                                                                                                В книге «Демографическая модернизация России 1900-2000» под редакцией Анатолия Вишневского приведены результаты исследования, датированного 1923 годом. В указанный период в стране насчитывалось около 100 тысяч незарегистрированных браков. Да и с оформленными союзами дела обстояли не лучше. Сергей Гавров в «Историческом изменении институтов семьи брака» приводит данные социолога Питирима Сорокина, который в 1922 году в журнале «Экономист» писал, что после революции в одном только Петрограде на 10 тысяч браков приходилось 92,2 % разводов. Причем больше половины расторгнутых союзов не просуществовали и года.         

Юлия Попова

Источник : https://russian7.ru/post/pochemu-sovetskie-partiynye-lidery-...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи : 

Почему советские партийные лидеры жили гражданскими браками                                                                     

Как не парадоксально, но  большевики, придя к власти, подобно  сексуальной утопии  маздакизма,  провозгласили  свою «сексуальную революцию», главным идеологом которой была  сексуально неудовлетворенная и озабоченная госпожа Коллонтай ! Как известно, одним из первых  утопистов, пытавшихся отнять у богатых, чтобы отдать бедным  был  Маздак ,  потомок иудеев , бежавших из Римской империи в Персию. Именно поэтому его можно однозначно назвать первым «коммунистом» в истории человечества! 

Именно  Маздак, ловко манипулируя бедными людьми , разжег  революционный мятежный дух  черни против класса имущих,  открыто призывая  к убийствам  и грабежам . Неизвестно, какое помутнение разума нашло на шаха Кавада, но он воспринял  и одобрил  «мистико-коммунистические» идеи Маздака и фактически вручил власть Маздаку и его сторонникам. Те вскоре превратили шаха в марионетку на троне и развернули в стране неслыханный террор.                                                                                                                               

Однако со временем  ситуация вышла из – под контроля и  страну охватила гражданская война и хаос. Идеи Маздака приняли с распростертыми объятиями молодежь и развращенные слои общества, которым особенно  понравилось  учение Маздака  о женщинах, которых он также приравнивал к имуществу и считал общим достоянием! В результате  Иран был ввергнут в сексуальную анархию и каждый мог зайти в дом любого человека и завладеть его женой и имуществом !Маздакизм  просуществовал  течение почти  40 лет пока благодаря мудрости и осмотрительности сына Ковада – Хосрова I Маздак и его сторонники были пойманы и  казнены ! 

Так бесславно закончил  свою жизнь величайший авантюрист и душегуб Средневековья  Маздак , утопическое  учение которого ,к сожалению,  было подхвачено  многими  его последователями, среди которых были большевистские нехристи в России!Именно   сексуальную утопию Маздака и  вопросы свободной любви  широко  пропагандировала сексуально озабоченная госпожа Коллонтай.                                                                 

Действительно,  она первая в России  пропагандировала  «теорию стакана воды» , согласно которой , сексуальное удовлетворение есть такое же естественное удовлетворение потребностей организма, как ,например, «выпить стакан воды». Именно поэтому молодая комсомолка не имела права отказывать в сексе простым пролетариям и особенно членам партии большевиков, если они оплачивали членские взносы. Правда, ей категорически запрещалось вступать в  половой контакт с представителям буржуазии.  

С 1 января 1918 года отменяется право на постоянное владение женщинами, которые достигли семнадцати лет.В  Рязанской губернии власти в 1918 году даже издали декрет «О национализации женщин», а в Тамбовской в 1919 – «О распределении женщин».Каждый член партии имел право получать талоны на использование  от трех до пяти женщин . Большевики , пришедшие к власти в 1917 году, призывали псевдо пуританской морали царской морали надо противопоставить коммунистическую мораль: ревность – это мещанство, а брак – пережиток прошлого! А вот свободный секс это не только право гражданина, но и его обязанность!                                                                                                                                             

Тогда же в России получает распространение нудистское движение.Тысячи обнажённых людей время от времени дефилировали по улицам пролетарских столиц под лозунгами «Долой стыд!». Пик советской «сексуальной революции» пришёлся на начало и середину 1920-х годов. Так, А. Залкинд в «12 половых заповедях пролетариата» (1924 г.) отмечал, что сознательный пролетарий не имеет права полностью растрачивать свои силы в сексе, когда нужно бороться за освобождение трудящихся всего мира от угнетения.                                     

Мало кто знает, что проект «шведская семья» , по которому совместное хозяйство и групповую интимную жизнь обычно  вели 10-12 лиц обоего пола, порождение большевиков,а не жителей Швеции! Писатель Герберт Уэллс, посетивший в это время революционную Москву, позже удивлялся тому, «как просто обстояло дело с сексом в стране победившего социализма»!                       

Любопытно, что на одном из пропагандистских митингах свободной любви мадам Коллонтай  познакомилась с обыкновенным неотесанным моряком Павлом Дыбенко ,в постели которого  она ,наконец-то, испытала настоящий оргазм и полное секусуальное удовлетворение, в результате чего по ее протекции пылкий  любовник Павлуша был назначен наркомом по морским делам !Молодой любовник Дыбенко настолько удовлетворял сексуальный пыл Александры,что , попав в 1918  году  в плен немцам , Коллонтай заставила Ленина обменять его на пленных немецких генералов.

На митингах Коллонтай всегда  демонстрировала Дыбенко, целуя его в губы и говоря, что вот  ее любовник и нам не нужен никакой брак.Однако через несколько лет Александра Коллонтай горько  пожалеет о своих учениях свободной любви  , найдя в постели любимого свою же секретаршу !Именно  после этого она откажется от предложенной   «сексуальной революции» и принципах свободной любви, вновь предложив институт брака!Но было уже поздно, поскольку высеченная Александрой Коллонтай искра разожгла настоящий костер!В голодной ,разрушенной и нищей стране началась сексуальная вакханалия и ее последствия были катастрофическими! 

Таким образом, суть учения и действия большевиков практически соответствовали учению Маздака: экспроприация экспроприаторов, никакой собственности, все общее, включая женщин. С большой долей уверенности можно утверждать, что и сам Ленин  являлся потомком все тех же последователей Маздака, а учение иудея Мордыхая Леви (Маркса) вполне согласовывалось с идеологией евреев-маздакитов. 

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !  

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