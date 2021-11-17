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3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся

Очень часто среди прекрасной половины человечества встречаются личности, с которыми невыносимо трудно общаться. Мужчины часто задаются вопросом: как именно распознать даму с непростым характером? Рассмотрим, как выглядят три самых распространённых типа женщин, с которыми мало кто захочет строить отношения.

3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся

1. Женщина-сноб

Независимая и холодная женщина-сноб практически лишена сентиментальности и требует беспрекословного подчинения во всем. Такие дамы часто превращают отношения партнера в сделку, а семейный быт в армейскую службу. Выдержать постоянное давление и соответствовать многочисленным требованиям такого типа женщин крайне непросто. Невозможность внести в отношения хоть крупицу романтики превращают совместную жизнь в тяжкое испытание.

3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся

Эмоциональная холодность может быть связана со стереотипами воспитания – часто женщины-снобы вырастают из девочек, которые в детстве получили недостаточно любви от родителей. Если вы все же решили строить отношения с дамой такого типа, попытайтесь окутать ее нежностью и заботой, которых ей не хватило в детстве. Однако не нужно сильно рассчитывать на удовлетворительный результат.

2. Истеричка

Женщины истерички, в противоположность снобам, на все реагируют излишне эмоционально.

Любое неверное слово может стать поводом для впечатляющего своими масштабами скандала – в ход обязательно пойдут потоки брани и обвинения во всех смертных грехах. Самое удивительное в дамах-истеричках то, что снаружи они могут быть очень тихими и даже неуверенными в себе. Как раз патологическая неуверенность в себе чаще всего заставляет их сомневаться и в партнере. Еще одна причина бурных истерик – желание обратить на себя внимание.

3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся

Корни, как и всегда, растут из детства – девочка, завоевывавшая внимание родителей капризами, плачем и криками, обязательно вырастет в женщину-истеричку. Конечно, и в таком случае можно пытаться идти на уступки и искать компромиссы, но чаще всего такие отношения просто превращаются в постоянный невыносимый образ жизни.

3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся

3. Женщина-хамелеон

Поистине уникальный вид, который может сочетать в себе самые разные черты характера, умело меняя настроение, как настоящие хамелеоны окрас. На работе такая дама может быть необыкновенно собранной и исполнительной, а в коллективе обаятельной и веселой. Вот только возвращаясь домой, женщины-хамелеоны как по волшебству утрачивают свой шарм и превращаются в тирана для всех своих домочадцев.

3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся

Чтобы давить на мужа-подкаблучника может применяться как холодность, так и бурные истерики. Тирания распространяется на отношения, быт и даже на интимную сферу. Чаще всего, при первом знакомстве такие девушки выглядят как сама невинность. Заполучив желаемого мужчину, женщина-хамелеон снимает маску, удивляя менее привлекательным истынным лицом . Выдержать даму с таким характером может только спутник с железной волей, но стоит ли она таких усилий?

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