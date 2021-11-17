3 отвратительных типа женщин, которые мало кому нравятся

Очень часто среди прекрасной половины человечества встречаются личности, с которыми невыносимо трудно общаться. Мужчины часто задаются вопросом: как именно распознать даму с непростым характером? Рассмотрим, как выглядят три самых распространённых типа женщин, с которыми мало кто захочет строить отношения.

1. Женщина-сноб

Независимая и холодная женщина-сноб практически лишена сентиментальности и требует беспрекословного подчинения во всем. Такие дамы часто превращают отношения партнера в сделку, а семейный быт в армейскую службу. Выдержать постоянное давление и соответствовать многочисленным требованиям такого типа женщин крайне непросто. Невозможность внести в отношения хоть крупицу романтики превращают совместную жизнь в тяжкое испытание.

Эмоциональная холодность может быть связана со стереотипами воспитания – часто женщины-снобы вырастают из девочек, которые в детстве получили недостаточно любви от родителей. Если вы все же решили строить отношения с дамой такого типа, попытайтесь окутать ее нежностью и заботой, которых ей не хватило в детстве. Однако не нужно сильно рассчитывать на удовлетворительный результат.

2. Истеричка

Женщины истерички, в противоположность снобам, на все реагируют излишне эмоционально.

Любое неверное слово может стать поводом для впечатляющего своими масштабами скандала – в ход обязательно пойдут потоки брани и обвинения во всех смертных грехах. Самое удивительное в дамах-истеричках то, что снаружи они могут быть очень тихими и даже неуверенными в себе. Как раз патологическая неуверенность в себе чаще всего заставляет их сомневаться и в партнере. Еще одна причина бурных истерик – желание обратить на себя внимание.

Корни, как и всегда, растут из детства – девочка, завоевывавшая внимание родителей капризами, плачем и криками, обязательно вырастет в женщину-истеричку. Конечно, и в таком случае можно пытаться идти на уступки и искать компромиссы, но чаще всего такие отношения просто превращаются в постоянный невыносимый образ жизни.

3. Женщина-хамелеон

Поистине уникальный вид, который может сочетать в себе самые разные черты характера, умело меняя настроение, как настоящие хамелеоны окрас. На работе такая дама может быть необыкновенно собранной и исполнительной, а в коллективе обаятельной и веселой. Вот только возвращаясь домой, женщины-хамелеоны как по волшебству утрачивают свой шарм и превращаются в тирана для всех своих домочадцев.

Чтобы давить на мужа-подкаблучника может применяться как холодность, так и бурные истерики. Тирания распространяется на отношения, быт и даже на интимную сферу. Чаще всего, при первом знакомстве такие девушки выглядят как сама невинность. Заполучив желаемого мужчину, женщина-хамелеон снимает маску, удивляя менее привлекательным истынным лицом . Выдержать даму с таким характером может только спутник с железной волей, но стоит ли она таких усилий?

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