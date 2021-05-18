Кто, кроме Меган Маркл, в британской королевской семье был смешанной расы

Когда принц Гарри объявил о своей помолвке с актрисой Меган Маркл, мир замер. Многие сразу же начали анализировать, что будет значить для женщины смешанной расы занять видное место в британской королевской семье.

Маркл, мать которой афроамериканка, а отец белый, была отмечена некоторыми как первая «чёрная принцесса» Великобритании. Это стало очень важной вехой в истории английского королевского дома, который веками поощрял рабство и колониализм. Но по мнению некоторых историков, подобный случай в королевской семье далеко не первый.

Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая

Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая.

Жители Букингемского дворца могут быть не такими белыми, как принято считать. Конечно, некоторые исследователи говорят, что подобное невозможно. Смешанные браки среди королевских особ часто не признавались из-за расизма как в самой королевской семье, так и в европейском обществе в целом. Но эксперты заявляют, что возможно, есть одно исключение. Поэтому Маркл на самом деле может и не быть первым человеком смешанной расы в истории британской монархии.

Шарлотта Мекленбург-Стрелицка, немецкая принцесса вышла замуж за британского короля Георга III в 1761 году. Историк Марио Вальдес утверждает, что она также была темнокожей.

Он говорит, что Шарлотта была в прямом родстве с Маргаритой де Кастро-и-Соуза, членом португальской королевской семьи, которая была африканских кровей.

Шарлотта с двумя сыновьями.

Доказательства или домыслы

Большая часть предполагаемых доказательств расы Шарлотты основана лишь на описании её лица. Многие считали, что она имела уж слишком южные черты лица. Так говорили из-за её большого носа и широких ноздрей. Во время своего правления Шарлотта постоянно подвергалась насмешкам за свою внешность. Современники описывали её как «истинную мулатку». Сэр Вальтер Скотт писал, что история семьи Шарлотты была полна тёмных страниц. Он утверждал, что последствия жизни древнего германского племени в Северной Африке сохранились в её чертах.

Предположения об иной расе Шалотты и её внешности были, возможно, вызваны желанием оскорбить королеву.

Возможно, всё же, что те, кто считал Шарлотту уродливой, просто находились под воздействием расовых стереотипов. Они хотели просто оскорбить и унизить её таким образом. Вальдес утверждает, что на самом деле Шарлотта была очень смуглой, а черты её лица были явно африканского происхождения. Однако даже тени этого нет ни на современных портретах, ни даже карикатурах на королеву. Для Вальдеса это лишь служит доказательством буквального обеления истории.

Другие историки утверждают, что разница поколений между Шарлоттой и её предполагаемыми африканскими предками настолько велика, что делает это предположение просто нелепым. Кроме того, исследователи говорят, что доказательства того, что её ближайший португальский предок был темнокожим, совсем неубедительны.

Меган Маркл.

Всего лишь расизм

Королевские семьи смешанных кровей существовали всегда. Просто это обычное дело, например, для африканского континента. Старушка Европа же всегда была немного расисткой. Как правило, монархи там были из элитных белых семей. Во времена Георга III, подписавшего закон об отмене британской работорговли, наличие жены иной расы осложнило бы дискуссии об этом вопросе. Пол Янгквист, учёный, исследующий изображение Африки в эпоху британского романтизма, пишет об этом так: «Раса Шарлотты, настоящая или воображаемая, вносит чёрный цвет в самое сердце британской женственности, красоты и самобытности».

Что же могут рассказать о происхождении королевы Шарлотты сами члены королевской семьи? В 1999 году представитель Букингемского дворца сказал: «Об этом ходят слухи уже очень долго. Это вопрос истории, и, честно говоря, у нас есть гораздо более важные вещи, о которых стоит позаботиться».

Герцогиня Меган

Принц Гарри и Меган Маркл объявляют о своей помолвке.

В современном историческом фильме королеву Шарлотту сыграла темнокожая актриса. Многие выразили своё недовольство по этому поводу. Та же Меган Маркл, по её словам, не раз сталкивалась с дискриминацией из-за своей расовой принадлежности. В любом случае Маркл не единственная на этом поприще. Современные представители династии Габсбургов и члены королевских семей из Лихтенштейна и Монако также женились на женщинах с иным цветом кожи.

Гарри и Меган с королевой Елизаветой.

Герцогиня Сассекская открыто заявляет о своей расовой принадлежности. Также она сообщает о дискриминации, с которой сталкивается она сама и её семья. Несмотря на это, ожидать, что она будет защитником прав темнокожих и британцев смешанной расы, не стоит. «Ей не позволят быть чёрной принцессой», - сказала социолог Кехинде Эндрюс. «Единственный способ при котором её смогут принять – это сойти за белую».

С этим соглашаются многие журналисты и борцы за права людей. Кроме того, сами представители других рас соглашаются, что слишком светлая кожа Маркл вряд ли может стать ярким примером британской расовой терпимости. Герцогиня может открыто заявлять о своей расовой принадлежности сколько душе угодно, но потребуется нечто большее, чтобы прорваться сквозь тяжёлое наследие рабства, колониализма и расизма Соединённого Королевства.

Гарри и Меган со своим первенцем.

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