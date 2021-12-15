10 интересных фактов о нобелевских лауреатах и номинантах

Почему Толстой не хотел получить Нобелевскую премию? Кто номинировался на Нобелевскую премию невероятные 84 раза? Почему Нобелевскую премию по литературе не дали Джону Р. Р. Толкину? Читайте подборку интересных фактов о Нобелевской премии!

Китайский фармацевт нашла лекарство от малярии в трактате 340 г н. э.

Китайская фармацевт и лауреатка Нобелевской премии Ту Юю нашла лекарство от малярии, изучив вместе с группой помощников более 2000 древних китайских медицинских трактатов. Указание на спасительное средство нашлось в даосском трактате, датированном 340 г н. э., где описывались целебные свойства настоя полыни при «перемежающейся лихорадке». Выделив из полыни действующее вещество — цинхаосу (артемизинин) — Ту Юю создала лекарство, которое эффективно убивает плазмодии, вызывающие малярию, на ранней стадии их развития.

Ту Юю

Лев Толстой не хотел получить Нобелевскую премию

Когда Лев Толстой узнал, что Российская академия наук выдвинула его кандидатуру на соискание Нобелевской премии, он написал письмо знакомому финскому писателю Арвиду Ярнефельту с просьбой передать нобелевскому комитету, что ему не нужно давать эту премию. Лев Николаевич считал, что деньги — это зло и «задача распорядиться ими правильно стала бы большим для меня затруднением».

Лев Толстой

В 1903 году Мария Склодовская-Кюри стала первой женщиной в истории, получившей Нобелевскую премию

Интересно, что второй женщиной в истории, награждённой этой премией, в 1935 году стала… дочь Марии, Ирен Жолио-Кюри.

Ирен Жолио-Кюри и Мария Склодовская-Кюри

Немецкий физик Арнольд Зоммерфельд номинировался на Нобелевскую премию 84 раза

Но так и не получил её.

Арнольд Зоммерфельд

Мария Склодовская-Кюри — единственный человек, получивший Нобелевские премии в двух разных науках

Она удостоена Нобелевской премии по физике в 1903-м году и по химии в 1911-м.

Мария Склодовская-Кюри

Американский физик Ричард Фейнман, обладатель Нобелевской премии, иногда ходил работать в стрип-клуб

Он утверждал, что созерцание танцующих обнажённых девушек помогает ему «разгрузить голову и сосредоточиться на задаче».

Ричард Фейнман

Физик Андрей Гейм получил и Нобелевскую, и Шнобелевскую премию

Сэр Андрей Константинович Гейм, советский, британский и нидерландский физик — единственный в мире учёный, награждённый и Нобелевской, и Шнобелевской премией. Первую он получил за работу по выделению графена, а вторую — за опыт левитации лягушки при помощи магнитов.

Андрей Гейм

Толкин не получил Нобелевскую премию из-за «плохого стиля повествования»

В 1961-м году Дж. Р. Р. Толкин был представлен на Нобелевскую премию по литературе, но не получил её из-за «плохого стиля повествования».

Дж. Р. Р. Толкин

Эйнштейну не дали Нобелевскую премию за разработку теории относительности

Альберта Эйнштейна выдвигали на Нобелевскую премию ежегодно с 1910 по 1922 годы. Всего в архиве Нобелевского комитета сохранилось 60 номинаций Эйнштейна, связанных с формулировкой теории относительности. Однако премия была ему присуждена только в 1922 году за теорию фотоэлектрического эффекта, которая показалась комиссии более важным вкладом в науку.

Альберт Эйнштейн

Вернер Форсман провёл процедуру катетеризации сердца на себе, чтобы доказать, что процедура эффективна

Вернер Форсман, немецкий хирург, в 1929 году разработал способ катетеризации сердца. Метод казался настолько небезопасным, что Форсману запретили проводить эту процедуру на людях. Однако его это не остановило: хирург анестезировал собственную руку, ввёл в неё узкую трубку и провел её в правое предсердие. После чего вызвал рентгенологов, которые доказали успех эксперимента. За разработанную методику Форсман получил Нобелевскую премию в 1956 году.

Вернер Форсман

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Что касается Альберта Эйнштейна ,то выдающимся ученым физиком был не импульсивный авантюрист Альберт Эйнштейн, а его первая жена!Именно Милева Марич является основным разработчиком теории относительности, за что по договоренности при разводе Эйнштейн отдал ей весь гонорар Нобелевской премии за теорию фотоэлектрического эффекта!

Именно она произвела все математические расчеты этой теории ! Об этом стало известно в 1986 году по письмам Эйнштейна к Марич, которые долгое время хранились у их сына Ганса. Именно после этой публикации общество заговорило о том, что у теории относительности два автора.Именно поэтому после этого открытия Эйнштейн фактически больше не предложил науке ничего гениального!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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