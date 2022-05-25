«Экономическое чудо»: благодаря чему Европа стала центром цивилизации

Долгое время Европа представляла собой ряд малонаселенных, находящихся на периферии Евразии аграрных государств. Но за считанные века она превратилась в культурный и экономический центр мира. Разгадываем секрет «европейского чуда».

Наследство

Европейская цивилизация выросла не на пустом месте, а наследовала богатейшую античную культуру, в первую очередь, Древнего Рима. Искусство, архитектура, строительные технологии, право, система управления, религия, военное дело – все это было адаптировано на почве зарождающихся средневековых феодальных государств Европы.

Великое переселение

Массовые этнические перемещения, охватившие Европу в IV-VIII веках нашей эры привели к многочисленным войнам, но они также способствовали культурному, языковому и религиозному обогащению народов. Европа была сродни гигантскому плавильному котлу, в котором выкристаллизовывались и сохранялись наиболее жизнеспособные элементы.

Наука

Европейцы развили и усовершенствовали подход к науке, который сочетал в себе экспериментальные исследования и математический анализ. Наиболее наглядно это выразилось в трудах Галилея, Коперника, Гюйгенса и Ньютона.

Одним из ключевых факторов в развитии наук стало использование инструментального подхода.

География и климат

Применение телескопа, микроскопа, барометра, хронографа, секстанта, вакуумного насоса, электростатического генератора способствовало прорыву в области научных знаний.В период Промышленной революции экономический рост стимулировала опора на богатый научный опыт и инновационные технологии. Использование квалифицированной рабочей силы значительно ускорило прогресс.

Европа, в отличие от многих других мест на Земле, занимает максимально благоприятное географическое положение. Американский биолог Джаред Даймонд, объясняя «европейское чудо», отмечает подходящие для одомашнивания растений и животных условия в этой части Евразийского континента.

Экономист из Колумбийского Университета Джеффри Сакс выдвинул гипотезу, согласно которой умеренный климат Европы создал преимущество перед жаркими странами, благодаря которому здесь образовались более «продуктивные почвы», а также отсутствовали тропические болезни.

Колониальная политика

Эпоха Великих географических открытий создала возможность для ведущих европейских держав максимально использовать свои заокеанские колонии, эксплуатируя их человеческие и природные ресурсы и извлекая из этого баснословную прибыль.

Профессор антропологии Джеймс Блаут триумф капитализма связывает с трансатлантической торговлей , породившей торгово-финансовый капитал, а доступность к множественным колониям объясняет все тем же выгодным географическим положением.

Религия

Макс Вебер в своей «Протестантской этике» выражал мнение, что страны, исповедующие «правильную» религию опережают в своем развитии все прочие. В первую очередь успех европейских стран он связывает с протестантизмом, который лучше стимулирует «дух капитализма».

Атмосфера терпимости и плюрализма, которую обеспечил «Акт веротерпимости», принятый в 1689 году английским парламентом создал условия для свободного развития философской и научной мысли. Более того, Англиканская церковь способствовала популяризации ньютоновской теории и экспериментальной науки.

Следует также назвать и религиозные войны XVI-XVII веков, которые привели к зарождению либерализма. Теперь протестантские страны смогли сами определять вектор своего развития, смело внедрять научные и социальные эксперименты.

Экономические институты

Французский историк Фернан Бродель сравнивая европейскую экономику с экономикой остального мира отмечал, что она «обязана своим более быстрым развитием превосходству своих экономических инструментов и институтов – биржам и различным формам кредита».

Экономисты Дарон Асемоглу и Джеймс Робинсон при объяснении европейского прогресса вводят такое понятие как «вовлекающие экономические институты», которые, по мнению ученых, «позволяли наилучшим образом использовать человеческие таланты и способности, и которые дают возможность индивидуумам принимать самостоятельные решения».

Среди характерных черт «вовлекающих экономических институтов» – свободный выбор профессий, защита частной собственности, непредвзятая судебная система, а также общедоступные службы, обеспечивающие единые правила игры.

Демография

Исследователей всегда интересовал вопрос, почему не густонаселенная и богатая Азия, а Европа стала местом взрывного экономического роста. Австралийский историк Эрик Джонс в книге «Европейское чудо» выдвигает демографическую гипотезу этого феномена. По его мнению, «нуклеарная» семья и поздние браки, которые обеспечивали контроль над численностью населения Европы, позволяли оптимально распределять ресурсы и выстраивать экономическую политику.

Культурная особенность

Страны Ближнего и Дальнего Востока в сравнении с Европой обладали отнюдь не меньшей, а может быть даже и большей духовной и материальной культурой, но европейцы продемонстрировали способность накапливать знания и технологии. «Компас и порох были изобретены в Китае, а вот ружья и заморские колонии появились у европейцев», – пишет историк и экономист Дэвид Ландэс. По его мнению, важно не кто «первым придумал», а кто «первым пустил в дело».

Дополняя «культурную теорию» профессор экономики Дейдр МакКлоски отмечает «буржуазное достоинство» и высокий этический статус занятия бизнесом в Европе, невиданные для других стран и эпох.

Конкуренция

Промышленная революция в Европе была обязана высокому уровню конкуренции на экономическом рынке. Объясняя это, американский экономист Дуглас Норт вводит понятие «неестественных государств», которые в противовес «естественным странам» не могли существовать в нищете, а создали условия для роста благосостояния наиболее целеустремленных индивидов.

В отличие от тоталитарных деспотий Востока в «неестественных государствах» Европы сложились механизмы ограничения насилия и появились «порядки открытого доступа» для желающих попасть в элиту – то есть для тех, кто решил заработать больше чем это необходимо для жизни.

Случайность

Необычную версию «экономического чуда» Европы выдвигает американский социолог и политолог Джек Голдстоун. Он считает, что вплоть до 1750 года не было никаких предпосылок для возвышения Европы, так как она мало отличалась от других территорий планеты. Небогатые аграрные государства Европы, управляемые монархами находились в тех же условиях, что и Россия или Османская империя. А эпоха Великих географических открытий означала лишь выход провинциальных португальских и голландских торговцев на развитые азиатские рынки.

Согласно Джеку Голдстоуну Европе просто повезло: «цепь благополучных случайностей привела к созданию условий для постоянного опережающего роста». Именно из-за этого Европа стала регионом опережающего развития, исходя из изменения модели накопления, распространения и применения знаний.

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А вы знали об этом?

Тадж-Махал был построен из полупрозрачного белого мрамора, который доставляли из Раджастана и Макраны. Этот уникальный камень позволяет комплексу выглядеть по-разному в течение дня: на восходе солнца и на закате он кажется розовым, при солнечном свете днём – мавзолей белый, а при лунном свете – серебристый.Для строительства комплекса также использовались драгоценные и полудрагоценные камни. Нефрит доставляли из Китая, яшму – из Пенджаба, бирюзу – из Тибета, лазурит – из Афганистана, сапфиры – из Шри-Ланки, сердолик – из Аравии.

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43919713212)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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