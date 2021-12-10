Чудо из жалости

Как понять, что миссия Христа не была просчитана наперед, почему чудо исцеления слепых было совершено исключительно из жалости, и в чем для нас урок этой евангельской истории — размышляет священник Константин Камышанов.

То исцеление, то проповедь – в чем логика?

И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.

Читаем Евангелие и видим одно и то же, под разным ракурсом: то исцеление, то проповедь. То наоборот, сначала проповедь, потом исцеление. И все на глазах у умных и злых фарисеев. И так много раз подряд. Одна и та же сцена c небольшими вариациями.

Вот сегодня мы опять читаем об очередном «типовом» исцелении. Опять Иисус прогоняет демона. Разве только особенность этого демона отличает сюжет от других. Теперь это демон немоты. Оказывается, есть и такие удивительные специализации духов злобы – немота.

Опять слепые прозревают и опять оказываются неблагодарны. Опять фарисеи злятся и клевещут. Зачем вся эта хаотическая последовательность похожих исцелений и проповедь, тонущая в равнодушии толпы?

Начиная от Пасхи, Церковь нам предлагает череду евангельских чтений. Они ложатся в канву, последовательно раскрывающую суть учения Христа на простых примерах.

Эти чтения, как лествица, ведут от простых положений к более сложным, проходя сквозь великие праздники и подводя наш дух и ум к таким эпохальным событиям, как Рождество, Пасха и Пятидесятница.

Но сегодняшнее Евангелие не нанизывается на логическую нить предыдущих повествований.

До этого мы слышали повесть об исцелении расслабленного, исцеленного по вере друзей. А до того мы узнали о об исцелении бесноватого и попытки исцелить законопреступных торговцев. А еще раньше мы удивились вере сотника, просившего здоровья слуге.

Сотник научил нас тому, что вера и милость брата есть повод для Бога исцелить человека, который, быть может, этого и не заслужил.

История с владельцами свиней и бесноватым открыла нам то, что Бог дает каждому шанс на время избавиться от греха и начать новую жизнь с Богом

Исцеление расслабленного поведало нам о том, что Бог ценит любовь среди людей и святую дружбу как основу Церкви. В этой истории мы видим развитие и усиление темы дружеской любви, явленной сотником.

Итог этих трех историй в том, что по молитвам посторонних людей и по собственной инициативе Бога грешные и больные получают шанс начать жизнь сначала, с белого листа.

И вот четвертое евангельское чтение, рассказывает нам о двух навязчивых слепых и случайном немом человеке, подвернувшимся по случаю

Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын Давидов! Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи!

Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам.

Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого.

И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле.

Казалось бы ничего нового. Более яркая история исцеления по вере, которая на слуху, – это исцеление мальчика по молитве отца, когда отец в порыве вере говорит Иисусу:

– Верую, Господи. Помоги моему неверию!

И опять, изгнание немого демона, менее выразительно, чем исцеление гадарьинского бесноватого. Зачем нужны были эти дидактические повторы? В чем логика повестей, нанизанных на эту нить?

А ни в чем! Нет тут логики. За всю историю странствований Иисуса было несколько таких случаев, когда логика оказалась ни при чем: Христос удивлялся, плакал и миловал вопреки всему.

Христос заплакал о смерти Своего друга Лазаря

Христос удивился вере сотника.

И Христос просто сжалился над этими двумя несчастными слепыми и немым и отменил ход истории Своей Божественной властью.

Мы у Бога не пешки на шахматной доске

Мы с удивлением наблюдаем в подобных эпизодах откровение, состоящее в том, что миссия Христа не была заводной машинкой с заранее рассчитанными шагами. И она так же не была шахматной партией, разыгранной, скучной и рассчитанной от первого хода до последнего на глазах недоумевающей и изумленной публики

Мы у Бога не пешки на шахматной доске. Мы живые фигуры. Мы богоподобны. Мы похожи на Бога по благодати и дару свободы. Бог только намечает эндшпили или гамбиты, но оставляет нам возможность изменить ход игры

Например, Он дает исцеление в расчете на то, что человек войдет в себя и вспомнит о своем божественном призвании. И часто так вот Господь дает исцеление даже не потому, что больной внутренне созрел к духовному возрождению, а из жалости. В простой надежде, что сердце человека умилится благодати и решит дальше жить с этой благодатью.

Подобное чувство возникает у священника, когда он посещает больницы, тюрьмы или детские дома. Будь моя воля, всех бы сделал здоровыми, отогнал рак, смерть, горе. Дал бы детям родителей, нищим денег, вековухам мужей. Но вспоминается история рассказанная Силуаном Афонским:

Один мужик поехал в лес за дровами. Утомившись от трудов, он лег отдохнуть под большим дубом и, снизу смотря на ветви дуба и видя на нем множество крупных желудей, подумал: “Было бы лучше, если бы на дубе росли тыквы”. С этой мыслью закрыл он глаза, и вдруг упал один желудь и больно ударил его по губам. Тогда мужик и говорит: “Я ошибся, Бог умнее меня, и хорошо устроил, что на дубе желуди, а не тыквы”.

Откуда ты знаешь, почему Господь так судил человеку, что он стал болен, и почему человек связан недугом. И невольно приходит мысль, что Бог недаром так делает, потому что умнее меня и больше моего любит людей. И почему обязательно надо так ожесточаться от страха смерти? Почему всеми силами надо бороться, чтобы жить на земле вечно, если за гранью нас ждет Бог?

Ведь, если мы боимся Бога, то это либо хула Его доброты, либо страх души грешной, боящейся расплаты на гадости и подлости. Бояться смерти – клеветать на Бога. Это преступление против веры. Как объяснить душе, от Бога удаленной, любовь Бога и Его замысел домостроительства? Как понять наши скорби и болезни и осознать, что главное в жизни – совсем не деньги и здоровье?

И в какой-то момент сердце не выдерживает

Вот, например, случилась недавно нашумевшая история. Парень-инвалид ухитрился, не выходя из дома, организовать мини ОПГ и совершить преступление. Его посадили. Вот и подумаешь, что если этот человек, будучи крайне немощен, не боится ни Бога, ни людей, то, что бы он мог натворить, будучи здоровым и в силах? Может быть, Бог был прав, связав его немощью?

А все равно жалко. И в этой жалости не всегда ошибка.

Представьте себя на месте Бога в нищей стране, без медицины, без юридических прав. Голодная, дикая, ожесточенная, недружелюбная земля, где каждый сам за себя, и море больных людей. И вы идете среди этого моря народного горя. Вы можете дать каждому и здоровье, и сытость, и достаток, но умом понимаете, что сытость и достаток будут причиной еще большего ожесточения и станут поводом для порока. Увы, увы, Хемингуэй прав:

Дайте человеку необходимое — и он захочет удобств. Обеспечьте его удобствами — он будет стремится к роскоши. Осыпьте его роскошью — он начнет вздыхать по изысканному. Позвольте ему получать изысканное — он возжаждет безумств. Одарите его всем, что он пожелает — он будет жаловаться, что его обманули, и что он получил не то, что хотел.

Но ваше сердце сжимается, как у врача, которому необходимо оперировать детей.

Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря.

И в какой-то момент сердце не выдерживает. Из толпы выбираются самые несчастные, и им подается чудо. Воскресает сын наинской вдовы, исцеляются эти два слепых и этот немой.

Как можно судить о том, что чудо не было запланировано? Иисус говорит очень характерные слова:

И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал.

Ну, если ты не хочешь, чтобы о тебе узнали, так и не делай. А если сделал, как ты можешь доверять свою тайну двум совершенно незнакомым, да еще и больным людям? Где логика? Естественно, исцеленные больные пошли и разболтали тайну на весь свет.

Почему Христос просил их молчать? Потому что раньше срока всем станет известно, что Он – настоящий Мессия, и потому что Его убьют раньше того, как созреет первая христианская община. Следовательно, это чудо не было запланировано и совершилось исключительно из жалости. И оно ставило под угрозу весь проект миссии.

И в этом внеплановом чуде, совершенном из жалости, зерно истории. Милость над логикой. Жалость над справедливостью. В ней посыл и нам.

Какая она, эта божественная жалость?

Бог так делал, значит, и мы должны давать шанс милости. Значит, наше сердце не может оставаться в духе Господнем без такой милости. Меру милости извещает нам Бог. Какая она, эта божественная жалость?

Эта милость не может быть нормой каждого дня. Если в семье алкоголик, то мы должны давать ему шанс на спасение и исправление. Но если он не желает спасаться и тащит на дно, в ад, всю семью, то надо спасаться самим. Жалость в этом случае может быть самоубийственной. Тоже самое с преступником: если бесконечно прощать негодяя, то он натворит таких дел, что и Сам Бог не разгребет последствий. То же самое с блудниками и прочими грешниками. Дать шанс – одно дело. Создать им комфортную среду для греха – другое.

Гордого если и силою посадить в рай, он и там не найдет покоя, и будет недоволен и скажет: “Почему я не на первом месте

Меру милости, любви и ума в таком трудном деле определит только Дух Святой, который известит нам правильное решение в глубине нашего сердца. Мирской ум тут бессилен. Нужно извещение в Духе. Нужна мудрость которая есть соединение ума и доброты в Боге. И конечно нужно упражнение в милосердии – практике духовности

Милосердие от Бога – плод духа. Нельзя быть по настоящему милосердным без Бога. Невозможно в принципе. Без Духа Святого вообще ничего невозможно, и все, что сделано без Бога – грех и смерть

Например, рождается ребенок. И у него нет ни одного шанса стать счастливым, если родителя сами несчастны, скандалят, спорят или грешат. А у родителей нет ни одного шанса стать счастливыми без благодати Бога, без божественной любви, связывающей их. А у людей нет ни одного шанса стяжать благодать Святого Духа без милосердия и великодушия по отношению к ближним, к несчастным, слабым, нищим, больным или одержимыми бесами. Ни одного шанса! Без вариантов.

Очевидно, что Иисус разыграл эту шахматную партию так, чтобы мы догадались, что иногда милость нужно творить без всякой логики и даже под угрозой ареста и распятия. Даже под угрозой собственной нищеты, болезни и даже возможной смерти.

Христос сильно рисковал, исцеляя этих неблагодарных людей. И опасность риска осуществилась. Фарисеи, видя это чудо, вбросили в игру очень сильные карты. Христа обвинили в колдовстве. А это уже очень серьезно и ставило Иисуса на грань смерти.

Вот какова оказалась цена исцеления трех человек, которых, в принципе, можно было и не исцелять до нужного срока. Но в таком случае, Иисус не был бы Христом. Он был бы не от Троицы, не от Духа Любви и не Отца Небесного, Который всем желает спастись и прийти в разум истинной веры.

Если мы не отзывчивы, слепы, самовлюбленны – мы не христиане

Урок этой истории в отзывчивости сердца. Христос ходил посреди растерянного Божьего народа и согревал духом, и вразумлял словом и чудом. И, мы, живя посреди моря несчастных людей, и, нося в себе полноту и радость благодати, не имеем права позволить своему сердцу окаменеть.

Настоящего христианина видно по глазам. Они сияют. Ему как бы стыдно быть таким счастливым. Этому счастью ничего не надо кроме Духа. Такой человек, переполняясь счастьем, желает им поделиться, и потрудиться Христа ради.

Отзывчивость, великодушие, страдание за народ – непременный атрибут любви к Богу. Если мы не отзывчивы, слепы и самовлюбленны, и нам нет дела до несчастных, которые страдают вокруг нас, то мы кто угодно, только не христиане.

Но, к нашему стыду, многие из нас не только несчастливы, но и немилосердны – не только к народу, но и даже к Богом данному супругу, детям и даже престарелым родителям. Среди христиан есть такие, кто не только огорчает, досаждает родителям, но и те, кто даже кричит на них, злится и унижает, и при этом ходит в храм и считает себя порядочным человеком.

Это не к тому, чтобы создать комплекс вины, а к тому, что если есть болезнь, то есть и ее лечение. Как и в обычном лечении, в духовном есть длительные курсы терапии и есть лекарства и процедуры. Процедуры – это таинства, в которых наша душа очищается и получает благодать от Бога даром – исповедь и причастие. Есть курсы лечения, соответствующие заповедям. Например – Любовь к родителям. Непочтение к родителям стоит выше, и нарушение этой заповеди страшнее убийства. Лечится святым Духом, который подается по нашим богоугодным трудам и в таинствах. Таблетками добрых дел и молитвы. После мира с родителями можно восстановить в человеке любовь к супругу и детям. А потом попытаться войти в меру людей, любящих народ, жалеющих его, и тем угождающих Богу.

Все это не сложно. Гораздо сложнее быть злым, жадным, черствым и самовлюбленным

Слепые просили Бога дать им физическое зрение. И Он дал. А раз дает, то и нам даст по вере нашей. Попросим Бога дать нам зрение духовное, чтобы увидеть себя в Божием мире такими, как мы есть. Чтобы, увидев себя такими как мы есть (Господи, помилуй!), нам захотелось расстаться с этим кошмаром, и стать ближе к Богу, чтобы вместе с Богом любить народ и иметь милостивое сердце, полное духа Господа нашего Иисуса Христа, которое, вслед ха Христом и преподобным Силуаном, так вот скажет о любви к народу:

Я стар, и жду смерти, и пишу истину по любви к народу, о котором скорбит душа моя. Быть может, хоть одна душа спасется; и за нее буду благодарить Бога; но сердце мое болит за весь мир, и молюсь, и слезы проливаю за весь мир, чтобы все покаялись и познали Бога, и жили в любви, и наслаждались свободою в Боге.

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