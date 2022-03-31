Тайна картины, которая свела с ума Сальвадора Дали

Картина под названием "Анжелюс", написанная художником Жаном-Франсуа Милле, не давала покоя Сальвадору Дали с самого детства. Впервые он познакомился с этим произведением на скучных школьных уроках и понял, что оно скрывает некую тайну. Всю жизнь Дали пытался понять, что не так с картиной. Как оказалось не зря. У картины было весьма печальное второе дно.

На картине изображены мужчина и женщина. Колокольный звон, оповещающий о времени прочесть молитву Angelus Domini (Ангел Господень) застал их в поле, где они собирали урожай. Люди оставили свои дела и как честные католики склонили голову в вечерней молитве. На земле у их ног стоит корзина с урожаем.

По устоявшемуся мнению, в молитве эта пара благодарила Господа и благоговела перед его делами. Однако, Сальвадор Дали не испытывал благоговения или религиозного трепета. Чем больше он смотрел на картину, тем сильнее становился безотчетный страх.

Уже повзрослев, художник бесконечное количество раз перерисовывал фигуры людей, менял их местами и пытался понять, что не так с полотном. В результате родилось несколько картин самого Дали, написанных по мотивам Анжелюса Милле. Конечно, они все в стиле Дали, поэтому оригинал напоминают весьма смутно.

Художник был одержим Анжелюсом. Он предложил несколько теорий того, что на самом деле скрывает полотно. При этом, обладая весьма нестабильной психикой и будучи приверженцем фрейдизма, трактовал картину даже с точки зрения Эдипового комплекса, т.е. нездорового влечения сына к матери.

Но была и другая теория, оказавшаяся в итоге верной. Скорбные позы людей навели Сальвадора Дали на мысль о похоронах. А рентген, который сделали в 60-е годы по его просьбе, показал наличие маленького гробика на месте корзины.

Искусствоведы изучили мемуары Милле и нашли упоминание, что картина была написана на заказ, но заказчик не выкупил полотно. На нём и вправду были запечатлены похороны некрещеного ребенка. Художник пытался продать картину, но она была слишком грустна. Поэтому Милле нарисовал на месте гробика корзину и сообщил всем, что это вечерняя молитва в поле.

Но чуткий и мнительный Гений уловил трагичные интонации полотна. Возможно, потому что произведение Милле перекликалось с детской травмой самого Дали. Его старший брат умер будучи младенцем, его так же звали Сальвадор.

Сальвадор-младший никогда не мог жить свободно, так как чувствовал себя лишь "замещающим" ребенком для своих родителей.

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