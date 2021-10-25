Топ-25: Захватывающие факты про настоящих ниндзя

Ниндзя. Многие про них знают, и многим они нравятся. Воспитанные и с самого детства обученные сложному искусству ниндзюцу, они боролись со своими главными соперниками — самураями. Передвигавшиеся словно тень в ночи, эти отважные воины нанимались за самую высокую цену, чтобы совершать своё чёрное дело, на которое самураи не способны.



Но что, если всё это — абсолютная неправда? Что, если современный образ древних ниндзя был полностью основан на комиксах и литературе в стиле фэнтези XX века?



Сегодня мы откроем вам 25 захватывающих фактов про настоящих ниндзя, существовавших в прошлом, и вы узнаете о них всю правду. Читайте и наслаждайтесь более точным и привлекательным образом этих японских воинов.



25. Ниндзя не назывались "ниндзя"



Согласно документам, идеограммы для этого слова в средневековый период правильно читались как "синоби-но моно". Само же слово "ниндзя", которое означает те же самые идеограммы, произнесённые в китайском чтении, стало популярным уже в XX веке.



24. Первое упоминание о ниндзя



Первая историческая запись о ниндзя появилась в военной хронике Тайхэйки, написанной приблизительно в 1375 году. В ней говорится, что однажды ночью ниндзя были отправлены в тыл врага, чтобы поджечь вражеские сооружения.



23. Золотой век ниндзя





Расцвет ниндзя пришёлся на XV-XVI века, когда Япония была охвачена междоусобными войнами. После 1600 года, когда в страну пришёл мир, начался упадок ниндзя.



22. Исторические записи



Существует ничтожное количество записей о ниндзя, сделанных в период войн, и только после прихода мира в 1600-ых годах некоторые ниндзя стали писать руководства о своих навыках и умениях.





Самым знаменитым из них является руководство по боевому искусству ниндзюцу, которое являлось своеобразной библией ниндзя и называлось "Бансэнсюкай". Оно было написано в 1676 году.



По всей Японии насчитывается порядка 400-500 руководств для ниндзя, многие из которых до сих пор хранятся в секрете.



21. Врагами самураев были не ниндзя



В популярных средствах массовой информации ниндзя и самураи часто изображаются врагами. На самом же деле, термин "ниндзя" часто соотносится к воинам любого класса в самурайской армии, а сами ниндзя были чем-то вроде спецназа, если сравнивать с современной армией. Многие самураи обучались ниндзюцу, сложному искусству, которым владели ниндзя, и хозяева держали их ближе к себе.



20. Ниндзя не были крестьянами



В популярных средствах массовой информации ниндзя также изображаются, как представители крестьянского сословия. На самом деле, ниндзя могли стать представители любого класса — как низшего, так и высшего сословия.





Только после 1600 года, когда в Японии воцарился мир, официальное положение ниндзя внутри клана было понижено с самурая до нового социального сословия под названием "дошин" (doshin) — самурая низкого ранга, "полусамурая". С течением времени ниндзя становились всё ниже в статусе, однако они всё ещё занимали более высокое социальное положение по сравнению с большинством крестьян.



19. Ниндзюцу — это не вид рукопашного боя



Распространено мнение о том, что ниндзюцу — это вид рукопашного боя, совокупность боевых искусств, которой обучают до сих пор по всему миру.





Однако идея специализированной формы рукопашного боя, практикуемого ниндзя, была придумана одним японцем в период 1950-60 годов. Эта новая боевая система стала популярной в Америке в 1980-ых годах во время бума ниндзя, превратившись в одно из самых популярных заблуждений про ниндзя.



На сегодняшний день в древних рукописях не найдено ни единого упоминания о подобной форме боевого искусства.



18. "Звёздочки ниндзя"



Метательные "звёздочки ниндзя" не имеют практически никакой исторической связи с ниндзя. Сюрикэны (именно так называется это метательное оружие скрытого ношения, изготовляемого в форме различных предметов: звёздочек, монет и др.) были секретным оружием во многих самурайских школах, и только в XX веке их стали ассоциировать с ниндзя благодаря комиксам, фильмам и анимэ.



17. Маска ниндзя



"Ниндзя никогда не увидишь без маски". На самом деле, нет ни единого упоминания о ниндзя, которые носили маски. Неожиданно, но, согласно древним руководствам для ниндзя, они не носили маски. Когда противник был близко, они должны были закрывать лицо своими длинными рукавами, а когда ниндзя работали группами, то надевали на голову белые повязки, чтобы видеть друг друга при лунном свете.



16. Костюм ниндзя



Популярный образ ниндзя невозможно представить без культового костюма. Это ошибочное наименование, так как "костюм" ниндзя кажется форменной одеждой только жителям западных стран. На самом деле это просто традиционная японская одежда вместе с маской.





Чёрные японские одежды можно сравнить с чёрным костюмом в современном Лондоне. Жители средневековой Японии могли носить маски на улице, чтобы остаться неузнанными. Так что неуместным и выделяющимся такой образ выглядит только в современном мире.



15. Чёрное или синее?



Сегодня популярен аргумент, что ниндзя не носили чёрное, потому что тогда в темноте они бы вообще друг друга не увидели, поэтому на самом деле они носили синюю одежду. Это неправильное представление, появившееся из руководства для ниндзя под названием "Шонинки" (Shoninki) ("Настоящий путь ниндзя" (True Path of the Ninja), написанного в 1861 году.





В нём говорится, что ниндзя могут носить синее, чтобы смешаться с толпой, так как этот цвет был популярным, подразумевая, что ниндзя не выделялись бы в городе среди людей. Им также предписывалось носить одежду чёрного цвета в безлунную ночь и белого — в полнолуние.



14. Ниндзя-то, или меч ниндзя



Знаменитый "ниндзя-то" или традиционный меч ниндзя — это меч с прямым лезвием с квадратной цубой (гардой). Современные ниндзя-то чаще всего имеют прямое лезвие, однако оригинальные мечи были слегка изогнутыми.





Мечи, которые были почти прямыми (они были изогнуты всего на несколько миллиметров) существовали в средневековой Японии и имели квадратную цубу, однако ассоциировать их с ниндзя стали лишь в XX веке. Руководства для ниндзя предписывали использовать обычные мечи.



13. Тайные жесты ниндзя



Ниндзя известны своими тайными жестами рук. Эта особая техника положения рук под названием "кудзи-кири" не имеет реальной связи с ниндзя.





Техника кудзи-кири, как её назвали в Японии, своими корнями уходит в даосизм и индуизм. Из Индии она была привезена в Японию буддийскими монахами, поэтому многие ошибочно воспринимают её как метод наведения порчи.



На самом же деле, это серия жестов, которую использовали при медитации, во время ритуалов и в японских боевых искусствах. Связывать кудзи-кири с ниндзя, опять же, стали только в XX веке.



12. Ниндзя не пользовались дымовыми бомбами



Образ ниндзя, использующего дымовую бомбу, очень распространён. Однако, будучи полностью ошибочным, он вводит в заблуждение.



Руководства для ниндзя на самом деле не содержат упоминаний о дымовых бомбах, однако в них есть сотни инструкций для создания "огненного" оружия: фугасов, ручных гранат, водостойких факелов, греческого огня, огненных стрел, взрывных снарядов и отравленного газа.



11. Никто не знал, кем на самом деле были ниндзя



Это полуправда. Ниндзя делились на ян-ниндзя, которых можно было увидеть, и инь-ниндзя, невидимых ниндзя, личность которых всегда оставалась в тайне.





Поскольку никто никогда не видел инь-ниндзя, они могли принимать участие в миссиях, не боясь быть кем-либо узнанными. С другой стороны, группу ниндзя можно было нанять в открытую: они перемещались вместе с армией, у них были собственные бараки, они были освобождены от несения обязанностей во время привала и были хорошо известны среди равных себе.



10. Ниндзя — это чёрные колдуны



До образа ниндзя-убийцы был популярен образ ниндзя-колдуна, воина-заклинателя. В старых японских фильмах ниндзя используют магию, чтобы обмануть своих врагов.



Занимательно, но среди умений и навыков ниндзя действительно существовало определённое количество ритуальной магии: от волшебных шпилек, делающих их невидимыми, до принесения собаки в жертву, чтобы получить божью помощь. Впрочем, обычные самурайские навыки также содержали элементы магии. В то время это было обычным делом.



9. Ниндзя не были убийцами



Это больше семантический аргумент. Проще говоря, ниндзя с самого раннего возраста не обучали искусству убивать, чтобы их могли нанять другие кланы.



Большинство ниндзя обучались тайным операциям, шпионскому мастерству, умению добывать информацию, проникать в тыл противника, обращаться со взрывчатыми веществами и многое другое. Ниндзя нанимали в качестве убийц лишь в последнюю очередь. В руководствах для ниндзя крайне редко говорится на эту тему. Убийства не были их основным профилем.



8. Хаттори Хандзо (Hattori Hanzo) — реальный человек



Хаттори Хандзо стал известным благодаря фильмам "Убить Билла" (мастер-оружейник, создававший лучшие японские мечи в мире), но в реальности он был самураем и главой рода ниндзя. Он стал знаменитым полководцем, получив за свою свирепость в бою прозвище "дьявол Хандзо".



Считается, что он написал или унаследовал один из древнейших существующих манускриптов ниндзя.



Недавно автор Шон Майкл Уилсон (Sean Michael Wilson) совместно с японским иллюстратором написал комикс под названием "Секреты ниндзя" ("Secrets of the Ninja"), основанный на этих исторических учениях.



7. Большинство ошибочных утверждений о ниндзя появилось в XX веке



Эпоха ниндзя завершилась в конце XIX века, когда Япония встала на путь модернизации. Хотя домыслы и фантазии о ниндзя существовали даже во времена ниндзя, первый большой бум популярности ниндзя в Японии начался в самом начале 1900-х г.г., когда об исторических шпионах и разведчиках было известно не очень много.



Книги о ниндзя были популярными и между 1910 и 1970 годами, а поскольку многие из них были написаны любителями и энтузиастами, то они были полны ошибочных утверждений и фальсификаций, которые позже, в 1980-ых годах, во время бума популярности ниндзя, были переведены на английский язык.



6. Научное изучение ниндзя



Тема ниндзя была поводом для смеха в японских академических кругах, и на протяжении десятилетий изучение их техник и учений осуждалось и ставилось в один ряд с причудливыми фантазиями.



Доктор Стивен Тернбулл (Stephen Turnbull) из Лидского университета (Англия) в 1990-ых годах издал несколько книг о ниндзя, однако в своей недавней статье он признался, что исследования были ошибочными, и теперь он изучает эту тему досконально с единственной целью — опубликовать правду про ниндзя.



Только в течение последних 2-3 лет в Японии начали проводить серьёзные исследования. Адъюнкт-профессор Юдзи Ямада (Yuji Yamada) возглавляет команду учёных из Университета Миэ (Mie Universit), ведущих исследования, посвящённые теме ниндзя.



5. Манускрипты ниндзя закодированы



Как было сказано, манускрипты ниндзя были закодированы, чтобы оставаться в секрете. На самом деле, это неправильное представление о японском способе составления списка навыков. Многие свитки в Японии, по разным темам — это просто перечни навыков.



Например, "мастерство Лиса" или "навык невидимого плаща" без соответствующего обучения передавались из поколения в поколение, поэтому со временем их истинные значения были утеряны, однако их никогда не зашифровывали.



4. Если ниндзя провалит миссию, он покончит жизнь самоубийством



На самом деле, это всего лишь голливудский миф. Не существует никаких доказательств того, что ошибка в миссии ведёт к самоубийству.



На самом деле, некоторые руководства учат, что лучше провалить миссию, чем выполнять её в спешке, создавая проблемы. Лучше подождать другой, более подходящей возможности.



Существуют исторические доказательства того, что ниндзя могли убивать себя и сжигать себя заживо, если попадали в плен к врагу — чтобы скрыть свою личность.



3. Сверхчеловеческая сила



Считается, что ниндзя обладают гораздо большей физической силой, чем обычные воины, однако на самом деле было лишь определённое количество ниндзя, которые обучались и тренировались в войсках специального назначения.

Многие ниндзя вели двойную жизнь, притворяясь обычными жителями в провинциях противника: они занимались ежедневными обычными делами, торговали или путешествовали, что способствовало распространению о них "нужных" слухов.



Ниндзя должны были быть устойчивыми к болезням, обладать высоким интеллектом, уметь быстро разговаривать и иметь глупый вид (потому что люди игнорируют тех, кто выглядит глупым).



Забавный факт: один ниндзя ушёл в отставку из-за болей в спине.



2. Ниндзя больше не существует



В Японии есть люди, называющие себя мастерами школ ниндзя, происхождение которых восходит к временам самураев. Этот вопрос очень спорный и деликатный. На сегодняшний день все те, кто называет себя настоящими ниндзя, не предоставили никаких доказательств, чтобы убедить в своей правоте.



Это значит, что не осталось ни одного настоящего ниндзя. Хотя мир всё ещё ждёт доказательств…



1. Реальные ниндзя гораздо круче, чем вымышленные



В то время как вымышленные ниндзя будоражили сердца людей на протяжении почти 100 лет, всплывающая историческая правда оказывается гораздо более впечатляющей и интересной.



С появлением исторических руководств для ниндзя, которые сейчас публикуются на английском языке, всплывает их более реалистичный и неожиданный образ. Теперь ниндзя можно рассматривать как часть самурайской военной машины, каждый с определённым набором навыков и умений, имеющий подготовку в таких областях, как шпионаж, проведение секретных операций, одиночная деятельность в тылу врага, слежка, специалисты по взрывчатым веществам и подрывники, специалисты-психологи.



Этот новый и улучшенный образ японского ниндзя вызывает больше уважения за глубину и сложность приёмов ведения войны самураев.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2331479414614526316

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