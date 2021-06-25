Брак с самой большой разницей в возрасте за всю историю человечества, известный нам

«Любви все возраста покорны». Именно этой фразой люди, решившие вступить в брак с человеком, который намного старше или младше их самих, оправдывают свои действия. В наше время это действительно требует некоторых оправданий, а вот в прошлом свадьбы мужчин и женщин с разницей в возрасте лет так 30-40 не вызывали совершенно никаких эмоций у окружающих – это было нормой!

О сложности исследований

В исторической науке есть особенность – исследованиям хорошо поддаются те события и явления, которые в свою эпоху выбивались из привычного ритма жизни, например:

войны (обыденное дело, но они порождали цепочки других событий);

восстания и революции;

приход к власти новых династий

С заключением брака сложнее – этим никого не удивишь, даже если разница в возрасте между «молодоженами» была лет 50. Другое дело, если венценосная особа играла свадьбу с простолюдином, такая ситуация приковывала внимание современников. По этой причине изучение самых больших разрывов в возрасте у брачующихся прошлого несколько затруднено.

В каком возрасте заключали брак в былые времена

Если в качестве отправной точки взять христианскую Европу эпохи Крестовых походов, то подобные моменты регулировались церковью:

девочек выдавали замуж в 12-13 лет;

молодые люди хоть иногда и женились в том же возрасте, но обычно откладывали «торжество» до 18-20, а чаще всего еще позже.

Впрочем, если говорить о крестьянах, простолюдинах без капиталов и власти, то они действовали по принципу «чем раньше, тем лучше». Ребят женили против их воли в нежном возрасте – в те же 12-13-14 лет. Срабатывала необходимость как можно скорее и эффективнее нарастить количество рабочих рук в поле.