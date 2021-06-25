Брак с самой большой разницей в возрасте за всю историю человечества, известный нам

«Любви все возраста покорны». Именно этой фразой люди, решившие вступить в брак с человеком, который намного старше или младше их самих, оправдывают свои действия. В наше время это действительно требует некоторых оправданий, а вот в прошлом свадьбы мужчин и женщин с разницей в возрасте лет так 30-40 не вызывали совершенно никаких эмоций у окружающих – это было нормой!
О сложности исследований
В исторической науке есть особенность – исследованиям хорошо поддаются те события и явления, которые в свою эпоху выбивались из привычного ритма жизни, например:
- войны (обыденное дело, но они порождали цепочки других событий);
- восстания и революции;
- приход к власти новых династий
С заключением брака сложнее – этим никого не удивишь, даже если разница в возрасте между «молодоженами» была лет 50. Другое дело, если венценосная особа играла свадьбу с простолюдином, такая ситуация приковывала внимание современников. По этой причине изучение самых больших разрывов в возрасте у брачующихся прошлого несколько затруднено.
В каком возрасте заключали брак в былые времена
Если в качестве отправной точки взять христианскую Европу эпохи Крестовых походов, то подобные моменты регулировались церковью:
- девочек выдавали замуж в 12-13 лет;
- молодые люди хоть иногда и женились в том же возрасте, но обычно откладывали «торжество» до 18-20, а чаще всего еще позже.
Впрочем, если говорить о крестьянах, простолюдинах без капиталов и власти, то они действовали по принципу «чем раньше, тем лучше». Ребят женили против их воли в нежном возрасте – в те же 12-13-14 лет. Срабатывала необходимость как можно скорее и эффективнее нарастить количество рабочих рук в поле.
Знатные мужчины с женитьбой не спешили. Для начала они хотели как следует нагуляться, нарастить благосостояние, и уже потом связывали себя узами брака годам к 30-35. При этом избранницами их становились преимущественно юные девушки, которые только достигли полового созревания. Причем, если свадьба в ту эпоху имела какие-никакие возрастные ограничения, то сватовство не регулировалось никак. Например, уходит рыцарь в поход на несколько лет. Он прекрасно понимает, что вернется не скоро, и сватается к дочке знатных и богатых родителей, которой минуло в лучшем случае 6 лет. После этого он убывает вершить свои ратные дела, а к моменту возвращения находит свою невесту «в самом соку» – требуемые 12-13 лет. Самому же ему на тот момент может быть уже 50, то есть разница в возрасте получалась лет 40. В то время это было абсолютной нормой.
Интересно! К 19 веку в России стало возникать огромное количество семей, в которых муж был младше жены на 50 и более лет. Промотавшиеся юнцы очаровывали богатых вдов, женились на них, после кончины благоверных получали громадные наследства.
Африка
Если говорить о самых больших разрывах в возрасте в истории, следует обратиться в такую Африканскую страну, как Нигерия. Местные вожди с древних времен привлекали в свои гаремы чуть ли не новорожденных девочек. И это при том, что сами они были далеко не юнцами – жили вожди в замечательных условиях, заставали глубокую старость, и при этом умудрялись стабильно «брюхатить» своих малолетних жен.
Особенно отличился калабарский предводитель Аккири. В конце XIX столетия ему родила ребенка одна из многочисленных жен по имени Мум-Зи. Все бы ничего, только ей на тот момент было 8.5 лет, а вождю по некоторым данным под 80. Таким образом, разница в возрасте у них составляла, по меньшей мере, 70 лет. Кстати, не нужно удивляться столь нежному возрасту мамы. Жительницы Африки созревают очень рано, и к 8 годам уже вполне могут выносить и самостоятельно родить ребенка, хоть это и не считается нормой даже у местных жителей.
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