Тепуи – там, где не ступала нога человека

Оказывается остались на планете действительно затерянные миры, там где не ступала нога человека.

В юго-восточной части Венесуэлы находится одно из самых удивительнейших мест на нашей планете. В окружении саванн и джунглей надёжно скрыта от глаз людей изолированная местность с уникальной фауной и флорой. Данная территория известна под названием “Тепуи”, которое получило от одноименного племени индейцев, некогда проживавшего в этих местах.



Тепуи или тепуй (типуи) — столовые горы, расположенные на Гвианском нагорье в Южной Америке, большей частью на территории Венесуэлы.

Слово «тепуи» на языке индейцев пемон, населяющих район Гран-Сабана, означает «дом богов». Тепуи по большей части стоят изолированно друг от друга, возвышаясь над джунглями труднодоступными утёсами, что делает их носителями уникальных наборов эндемичных растений и животных.

Ученые утверждают, что эти горы, состоящие из твердого песчаника, с крутыми, почти отвесными склонами и плоскими, усеченными вершинами, — древнейшие в мире. Они образовались вследствие разрушения огромного плато, в доисторические времена простиравшегося от берегов Атлантического океана до границ бассейнов рек Ориноко, Амазонка и Риу-Негру. Еще в те времена, когда Африка и Южная Америка были единым целым, около 200 миллионов лет назад, это плато возникло на месте гигантского озера.