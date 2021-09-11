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    Это из книги Сувороа-Резуна , 😂🤣🤣🤣Как палач народов...

9 фактов из мира живой природы, которые прямо вау!

Присмотритесь повнимательнее: живая природа не так проста и предсказуема, как вам кажется. Например, человеческая кость… прочнее бетона. 

1. Паразит токсоплазма способен воздействовать на мозг человека, приводя жертву в состояние психоза и провоцируя развитие шизофрении.

2. Когда речь заходит о бессмертии в живой природе, на ум чаще всего приходит голый землекоп. Но постойте! Есть по-настоящему бессмертное существо — Turritopsis Nutricula. Эта медуза способна инициировать процесс, который омолаживает ее бесконечное количество раз.

9 фактов из мира живой природы, которые прямо вау!


3. Почти все мы когда-нибудь ломали руку или ногу. Но тем не менее, кости очень устойчивы к воздействию: костная поверхность со спичечный коробок выдерживает 4 тонны. А вот бетон — нет.

9 фактов из мира живой природы, которые прямо вау!


4. Первые три месяца жизни человеческий детеныш не имеет отпечатков пальцев.

9 фактов из мира живой природы, которые прямо вау!


5. Тихоходки — микроскопические беспозвоночные, по которым можно снимать супергеройское кино. Этим существам не страшны ни радиация, ни открытый космос, ни экстремальные температуры. В состоянии анабиоза тихоходки могут пережить от −193 °C до 100 °С.

9 фактов из мира живой природы, которые прямо вау!


6. С утра человек примерно на 1 сантиметр выше, чем вечером.

9 фактов из мира живой природы, которые прямо вау!


7. Всем известно, что лисы — прекрасные охотники. Но лишь недавно стало известно, что поймать добычу этим хищникам помогает ориентация по магнитному полю Земли.

Поэтому чаще всего лисы нападают со стороны юго-запада.

9 фактов из мира живой природы, которые прямо вау!


8. Если бы человек обладал такой же силой, как муравей, то он смог бы поднимать от 2 до 5 тонн самостоятельно.

9 фактов из мира живой природы, которые прямо вау!


9. Кошки не мяукают друг с другом. Этот звук нужен им при рождении для того, чтобы звать свою мать. С возрастом такая потребность отпадает: у диких кошек именно так и происходит. А вот одомашненные используют мяуканье для привлечения внимания человека.

9 фактов из мира живой природы, которые прямо вау!

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