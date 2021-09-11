9 фактов из мира живой природы, которые прямо вау!

Присмотритесь повнимательнее: живая природа не так проста и предсказуема, как вам кажется. Например, человеческая кость… прочнее бетона.
1. Паразит токсоплазма способен воздействовать на мозг человека, приводя жертву в состояние психоза и провоцируя развитие шизофрении.
2. Когда речь заходит о бессмертии в живой природе, на ум чаще всего приходит голый землекоп. Но постойте! Есть по-настоящему бессмертное существо — Turritopsis Nutricula. Эта медуза способна инициировать процесс, который омолаживает ее бесконечное количество раз.
3. Почти все мы когда-нибудь ломали руку или ногу. Но тем не менее, кости очень устойчивы к воздействию: костная поверхность со спичечный коробок выдерживает 4 тонны. А вот бетон — нет.
4. Первые три месяца жизни человеческий детеныш не имеет отпечатков пальцев.
5. Тихоходки — микроскопические беспозвоночные, по которым можно снимать супергеройское кино. Этим существам не страшны ни радиация, ни открытый космос, ни экстремальные температуры. В состоянии анабиоза тихоходки могут пережить от −193 °C до 100 °С.
6. С утра человек примерно на 1 сантиметр выше, чем вечером.
Поэтому чаще всего лисы нападают со стороны юго-запада.
7. Всем известно, что лисы — прекрасные охотники. Но лишь недавно стало известно, что поймать добычу этим хищникам помогает ориентация по магнитному полю Земли.
8. Если бы человек обладал такой же силой, как муравей, то он смог бы поднимать от 2 до 5 тонн самостоятельно.
9. Кошки не мяукают друг с другом. Этот звук нужен им при рождении для того, чтобы звать свою мать. С возрастом такая потребность отпадает: у диких кошек именно так и происходит. А вот одомашненные используют мяуканье для привлечения внимания человека.
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