Внешность Петра I: какую аномалию император скрывал от посторонних

В 1714 году высочайшим распоряжением императора Петра Великого был основан «кабинет редкостей» — музей Кунсткамера, где хранились экспонаты, имеющие мутации. Да и сам царь обладал такой внешностью, что ему было в пору самому украсить свое детище.

Великанский рост

Всем известно, что из всех российских правителей Пётр I имел возможность видеть дальше всех, и причиной тому было не столько хорошее зрение, сколько высокий рост, достигавший 204 сантиметров.

Для XVIII века этот показатель был чрезмерным, поскольку тогда средний рост мужчины колебался у отметки 160 см.

Историк Василий Ключевский в своём труде «Исторические моменты» отмечал: «Пётр был великан, без малого трёх аршин ростом, целой головой выше любой толпы, среди которой ему приходилось когда-либо стоять...».

Вместе с тем исследователи прошлого констатируют, что при таком огромном росте фигура Петра I была диспропорциональной, что придавало его внешнему образу некую неуклюжесть.

Маленькие ступни

У первого императора России были несоотносимые с его богатырским ростом маленькие ступни 38 размера, в то время как по всем параметрам они должны были достигать чуть ли не 45 размера.

Длина стопы Петра I, которая собственно говоря, придаёт устойчивость человеку, соответствовала росту людей, имевших рост ниже среднего.

Ныне считающийся женским размер стопы доставлял правителю немало хлопот, поскольку из-за него возрастала нагрузка на ноги. Именно поэтому, выходя на прогулки, он обязательно прихватывал с собой трость, на которую опирался, вышагивая бойко и размашисто.

Однако далеко не многие современники Петра I знали об этой аномалии. Всё дело в том, что правитель предпочитал ходить в высоких сапогах-ботфортах, длина подошвы которых составляла 31 сантиметр, что соответствовало 45 размеру ноги. Но надевал он их поверх туфель 38 размера, которые шили для него лучшие сапожники того времени. Поскольку этот хитрый трюк должен был оставаться в секрете, существует версия, что после изготовления очередной пары обуви для императора, ремесленника попросту лишали жизни, и он уносил его тайну в могилу.

Щуплое телосложение

Дисгармонию в образ Петра I привносило его щуплое телосложение. Несмотря на исполинский рост, одежда императора была всего лишь 48 размера и, благодаря мастерству портных, визуально хоть как-то скрывала недостатки его фигуры.

Историк Николай Павленко писал: «...сохранившаяся до нас одежда Петра I показывает, что он действительно выделялся ростом, но не могучим телосложением». Проанализировав тип конституции тела монарха, он сделал вывод, что она соответствовала астеническому, то есть слабому типу, характеризующемуся склонностью к простудным заболеваниям, хроническим заболеваниям органов пищеварения и дыхания, нервной и сердечно-сосудистой систем.

Руководитель музея Нижегородской медицинской академии Е. Чижова в работе «Причины смерти императора Петра I: версии мемуаристов и наших современников», констатировала, что «при огромном росте он был узкогруд и узкоплеч».

К тому же у него были короткие по отношению к росту руки.

О достоверности этих строк можно судить по прижизненным портретам Петра Великого, выполненным рукой немецкого живописца Иоганна Таннауэра.

Маленькая голова

Из них же становится очевидным, что император был обладателем несоразмерно маленькой головы. Задумавший написать портрет правителя художник Валентин Серов отмечал: «Он был страшный: длинный, на слабых, тоненьких ножках, и с такой маленькой, по отношению ко всему туловищу, головкой, что больше должен был походить на какое-то чучело с плохо приставленной головой, чем на живого человека».

Психолог Ольга Меженина предположила, что маленькая голова Петра I, могла быть как патологией внутриутробного развития, так и свидетельствовать о родовой травме.

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