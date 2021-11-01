Загадка, которая под силу только тем, кто с логикой на ты
Ну как готовы отвлечься от дел и разгадать загадку?
Разгадываем
Ну что же поехали
Смотрим
Ответ
Официант. Левше удобнее нести поднос в правой руке, а расставлять еду и напитки левой, так как ведущая рука работает, а другая просто зафиксирована.
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