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Загадка, которая под силу только тем, кто с логикой на ты

Загадка, которая под силу только тем, кто с логикой на ты

Ну как готовы отвлечься от дел и разгадать загадку?

Разгадываем

Ну что же поехали

Смотрим

Загадка, которая под силу только тем, кто с логикой на ты

Ответ

Загадка, которая под силу только тем, кто с логикой на ты

Официант. Левше удобнее нести поднос в правой руке, а расставлять еду и напитки левой, так как ведущая рука работает, а другая просто зафиксирована.

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