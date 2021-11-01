Загадка, которая под силу только тем, кто с логикой на ты

Ну как готовы отвлечься от дел и разгадать загадку?

Разгадываем

Ну что же поехали

Смотрим



Ответ

Официант. Левше удобнее нести поднос в правой руке, а расставлять еду и напитки левой, так как ведущая рука работает, а другая просто зафиксирована.