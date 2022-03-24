Русские пираты. Кем были ушкуйники и чем они занимались

Русские пираты... Согласитесь, звучит странно. Само слово "пират" ассоциируется, скорее, с английскими "джентльменами удачи". Однако, примерно в то же время, когда сэр Френсис Дрейк стал грозой испанских торговых кораблей в Атлантике, на крупных русских реках бесчинствовали новгородские пираты - ушкуйники.

В летописях ушкуйников называют также волжанами или поморами. Это были вольные, суровые люди, занимавшиеся грабежом торговых судов и разбойничьими набегами на прибрежные города и деревни. Порой ушкуйников нанимали новгородские купцы и бояре для сопровождения речных караванов.

"Ушкуйники. Новгородская вольница". Художник С. М. Зейденберг. Общественное достояние.

В основном ушкуйники промышляли на Волге, Каме, на северных реках. Подобно тому, как британские пираты часто служили Короне, ушкуйники порой входили в состав вооруженных дружин посадских войск Новгородской и Вятской земель. Таким образом, пираты вносили свой вклад в защиту северо-западных рубежей Руси.

Почему ушкуйники?

Ушкуй - это парусно-гребное судно XI-XV вв., широко используемое на Руси. В свою очередь, название судна может быть семантически связано с правым притоком реки Волхов у Новгорода - р. Оскуй. В окрестностях этой реки новгородцы строили быстрые суда, которые обожали использовать пираты.

Впрочем, некоторые лингвисты считают, что название может быть связано с древневепским словом "uškoi̯", что означает "небольшая лодка".

Ушкуи строили в двух вариантах: речном и морском. Длина лодки не превышала 14 м., ширина составляла примерно 2,5 м. Всего ушкуй мог принять на борт до 30 полностью экипированных воинов. Речной ушкуй был оснащен прямым парусом, морской - косым. Кроме того, в морском ушкуе были два небольших трюма по обоим сторонам корпуса. В речном палуба была открытой, без трюмов.

Образ жизни ушкуйников

Новгородцы часто контактировали с варяжскими и норманскими племенами, постепенно перенимая стиль поведения викингов. Оседлая жизнь была ушкуйникам чужда, они не хотели заниматься земледелием или разводить скот, когда можно заработать значительно больше денег, занимаясь грабежами, участвуя в военных походах и сопровождая речные караваны.

Кроме того, многих ушкуйников привлекала сама возможность напасть на прибрежную деревню, перебить мужчин, "отведать" женщин и с награбленным добром отправиться восвояси. Пощады брутальные разбойники не знали, и сеяли повсюду страх и ужас.

Традиции обращения с местным населением ушкуйники во многом переняли у викингов. Картинка из свободного доступа.

Первые упоминания об ушкуйниках содержатся в булгарских летописях XI в. Камские булгары, напав на русские земли, якобы мстили за пиратские набеги на Волге и Оке, наносившие вред торговле.

"Столицей" ушкуйников считался Новгород. Новгородцы относились к ушкуйникам с пиететом, считая их своими защитниками как от шведов, так и от московитов. И это отношение было совершенно заслуженным. Так, в 1323 году в крепости Орешек, основанной новгородцами, но принадлежавшей шведам, был заключен первый мирный договор между Шведским королевством и Новгородской республикой об установлении границ между государствами. Война со шведами продолжалась 30 лет, и лишь мощное вмешательство ушкуйников дало новгородцам решительное преимущество и позволило заключить договор.

Нападения ушкуйников

Помимо многочисленных атак на торговые суда и караваны, ушкуйники осуществили ряд громких нападений на крупные населенные пункты. В 1181 году пираты ворвались в марийский город Кокшаров, разграбили его, взяли в плен самых красивых женщин.

В 1187 году новгородские ушкуйники объединились с карелами и напали на древнюю столицу Швеции город Сигтуну - важнейший торговый, религиозный и политический центр шведов. Ушкуйники успешно захватили город и подвергли его такому опустошению, что Сигтуна утратила столичный статус и больше никогда не оправилась.

Кроме того, ушкуйники нападали на финские, югорские, шведские города. Бывали у новгородских и вятских пиратов и провалы. Так, в 1360 году речные разбойники напали на ордынский город Жукотин на Каме. Перебив местных татар, захватив добро, ушкуйники возвратились домой. Казалось бы, успех, но не тут-то было. Хан Хызр, узнав о содеянном, отправил новгородскому князю депешу о том, что разбойники должны быть выданы Орде, иначе татары сожгут Новгород. Ушкуйников вызвали в княжеский терем, напоили до беспамятства, а затем связали и передали татарам. В Орде пленников сделали рабами.

Ушкуйники захватывают город. Лицевой летописный свод, 1375 год.

Помимо новгородских, сеяли страх на реках Руси и вятские ушкуйники. Одно из самых известных деяний вятчан - пленение последнего удельного князя Ярославского Александра Федоровича в 1435 году во времена Междоусобной войны в Московской Руси. Князь, у которого, кстати сказать, было прозвище Брюхатый, расположился лагерем с семитысячным войском в устье реки Которосли - правого притока Волги. У Александра Федоровича была молодая жена, редкостная красавица. Ночью князь и его супруга решили отойти подальше от лагеря для известных дел, но тут-то их и подкарауливали ушкуйники. За освобождение княжеской четы вятчане запросили 400 рублей золотом, и ярославцы выплатили им эту сумму. Однако, ушкуйники обманули ярославских ратников и, погрузив Брюхатого и его молодую супругу на ушкуи, отплыли восвояси. Лишь в 1436 году вятчане все же согласились отпустить княжескую чету.

Разгром ушкуйников

К концу XV века центр ушкуйничества окончательно переместился из Новгорода в Вятку, где, по примеру Новгородской, была создана Вятская вечевая республика. В 1489 году великий князь Московский Иван III отправил на Вятку огромное войско в 64 тысячи ратников. Командовали походом воеводы Даниил Щеня и Григорий Морозов. Кроме того, к великому походу против вятчан присоединились и казанские татары князя Урака.

Великий князь Московский Иван III. "Царский титулярник", 1672 год

16 августа 1489 года рать Ивана III подошла к Хлынову. Понимая, что сражаться с такой силой бесполезно, вятчане и примкнувшие к ним ушкуйники начали переговоры о сдаче. Вятская вольница была разгромлена, а вместе с нею кануло в Лету и такое явление, как ушкуйничество. Речных пиратов вытеснили в пермские леса, часть ушла на Волгу, где из остатков ушкуйников со временем образовалось волжское казачество.

Московские князья строго-настрого запретили летописцам упоминать в своих трудах ушкуйников. Дьякам было приказано вымарывать сведения о речных разбойниках из летописных свитков. Тем не менее, небольшие упоминания об ушкуйниках сохранились в эпосе о Куликовом поле, в "Стоянии на реке Угре". Конечно, летописцы всячески очерняли "русских пиратов", называли их разбойниками и ослушниками. Тем не менее, память о лихих свободолюбивых ушкуйниках, перенявших боевые традиции викингов, долго еще жила на Русском Севере, передаваясь из поколения в поколение.

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