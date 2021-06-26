В Московском зоопарке умер "аллигатор Гитлера". Он пережил взятие Берлина

Московский зоопарк сообщил о кончине самого старого и заслуженного аллигатора в своей коллекции по кличке Сатурн, которого некоторые ошибочно считали когда-то принадлежавшим личному зверинцу Адольфа Гитлера.

Миссисипский аллигатор родился в США, содержался в Берлинском зоопарке, но сбежал во время массированной бомбардировки столицы гитлеровского рейха в ноябре 1943 года.

В 1946 году рептилию нашли на германской территории британские солдаты и передали ее советской стороне.

Сатурн дожил примерно до 84 лет, что значительно больше, чем живут аллигаторы в дикой природе. Известен еще один такой долгожитель среди аллигаторов, он живет в зоопарке Белграда. Он тоже перешагнул 80-летний рубеж.

В сообщении Московского зоопарка о Сатурне сквозит человеческая скорбь."Сатурн для нас - это целая эпоха. В этом нет ни малейшего преувеличения. Он пришел после Победы - и встретил с нами ее 75-летие. Это большое счастье, что каждый из нас мог взглянуть ему в глаза, просто тихо побыть рядом. Он видел многих из нас детьми. Надеемся, что мы его не разочаровали", - говорится в сообщении Московского зоопарка.

Рептилию иногда называли "аллигатором Гитлера", поскольку она жила в Берлине в годы Третьего рейха. Но рассказы о том, что Сатурн якобы был частью личного зверинца Гитлера, администрация зоопарка назвала мифом.

"Даже если чисто теоретически он и принадлежал кому-то – животные не причастны к войне и политике, абсурдно обвинять их в людских грехах", - говорится в заявлении.

Рассказывают, что, несмотря на пожилой возраст, Сатурн мог раскусить стальные конструкции. Он узнавал сотрудников, постоянно кормивших его, был довольно разборчив в еде и любил массаж щеткой.

Память Сатурна будет увековечена в Дарвиновском музее, сообщил зоопарк. Судя по всему, из Сатурна будет сделано чучело, которое станет музейным экспонатом.

Источник : https://www.bbc.com/russian/other-news-52784713

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