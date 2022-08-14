Увлекательные научные выводы о смехе

Смех в человеческой жизни играет настолько огромную роль, что даже описать сложно; он, конечно, не спасет от смерти, но определенно важнее налогов. Это показатель хорошего настроения, радости, дружбы. Смеются люди по всему миру, и наверняка не чужд смех и читателям нашей статьи.





Люди любят смеяться, а некоторые ученые любят смех изучать. Почему нет? Это увлекательный предмет. Часто рекламируется как лучшее лекарство, хотя существует немало историй о людях, умирающих при этом. Здесь собраны лишь несколько примеров выводов ученых об одном из самых приятных занятий в жизни.

1.

Младенцы и шимпанзе





Факт: дети и шимпанзе смеются одинаково.

Шимпанзе считаются нашими ближайшими живыми предками, поэтому, конечно, у людей и шимпанзе много общего. Согласно исследованию 2018 года, мы можем дополнить этот список тем, как мы смеемся, по крайней мере, когда речь идет о детях.

Группа психологов и фонетиков из разных европейских университетов изучила смех 44 младенцев в возрасте от трех до 18 месяцев. Для этого они просмотрели ряд видеороликов. Особый интерес у ученых вызвало то, что совсем маленькие дети смеялись как при вдохе, так и при выдохе, как это бывает у шимпанзе. Полуторагодовалые же малыши смеялись в основном во время выдоха, как это обычно делают взрослые люди.

Этот сдвиг в характере смеха не связан с какими-то определенными вехами в развитии, а, скорее, происходит постепенно по мере взросления.

По словам руководителя исследования, нет единой причины, по которой люди в основном смеются на выдохе, а другие приматы иначе. Это может быть связано с тем, что у человека сильно выражен контроль над дыханием, который необходим, чтобы научиться говорить. Дальнейшие направления исследований включают в себя связь смеха на вдохе/выдохе с его причиной, а также зависимость других типов вокализации от дыхания.

2.

Фальшивый смех





Факт: мы отличаем фальшивый смех от настоящего, независимо от национальности.

Порой мы смеемся, чтобы не показывать, что мы расстроены, а порой – из вежливости. Неважно, в угоду боссу или чтобы сгладить неприятную ситуацию, так или иначе, но мы часто используем фальшивый смех. К сожалению или к счастью, не всегда удается обмануть окружающих показной веселостью.

В 2018 году доктор Грег Брайант из Калифорнийского университета опубликовал исследование, показывающее, что способность распознавать настоящий смех свойственна разным культурам. Брайант и его соавторы проверили это на 884 добровольцах из 21 страны на шести континентах. Участники слушали записи смеха, как спонтанного, возникшего в разговоре, так и произведенного по команде.

Независимо от национальности, слушатели могли отличить настоящий смех от поддельного, причем частота угадываний позволяет отрицать случайность. Самые низкие показатели у самоанцев, они правильно определили смех в 56 процентах случаев, а самые высокие – у японских слушателей, которые были правы в 69 процентах случаев. Доктор Брайант также отметил, что фальшивый и настоящий смех имеют разные звуковые свойства, причем показной, по сути, немного больше похож на речь, чем настоящий смех.

3.

Консервированный смех





Факт: консервированный смех работает.

Говоря о фальшивом смехе, рассмотрим врезки смеха в ситкомах. Возможно, они не так распространены, как раньше, но вряд ли про них забудут окончательно в ближайшее время. В наши дни критики желают, чтобы эти записи смеха действительно умерли. Проблема в том, что консервированный смех может помочь сделать вещи более смешными.

В 2019 году в журнале Current Biology было проведено исследование доктором Софи Скотт из Лондонского университетского колледжа, в котором изучалось влияние записанных треков смеха в низкосортных комедиях. Вот четыре далеко не смешные шутки, которые были использованы в исследовании:

В каком штате самые маленькие напитки? Мини-сода!

Что динозавр использует для оплаты счетов? Тираннозавровые чеки!

Что такое оранжевое и звучит как «попугай»? Морковка!

Как вы называете человека с лопатой на голове? Выкопанный!

Как видите, смеяться тут не над чем. Семидесяти двум несчастным душам было представлено в общей сложности 40 подобных шуток, которые не сопровождались записанным смехом, ни настоящим, ни фальшивым. Участники оценивали, насколько забавными были эти шутки, по шкале от одного до семи. Результаты показали, что добавление смеха имело эффект; рейтинги выросли примерно на десять процентов с фальшивым смехом и на 15-20 процентов при звучании настоящего.

4.

Иммунитет





Факт: смех влияет на иммунную систему.

В исследовании 2003 года изучалось влияние смеха на активность естественных клеток-убийц (также известных как NK-клетки), которые играют важную роль в иммунной системе. Исследователи работали с 33 здоровыми взрослыми женщинами из сельских районов Среднего Запада. Тем, кто находился в экспериментальной группе, показали комедийное видео, а тем, кто находился в контрольной группе, показали видеоролик о туризме.

Женщинам из экспериментальной группы предоставили возможность наблюдать за выступлением Билла Косби, Тима Аллена или Робина Уильямса. Большинство выбрали Косби. Это был 2003 год. Насколько забавным они нашли это видео, было оценено наблюдателем с использованием специальной шкалы, разработанной для исследования (HRS). Затем он оценивал активность NK-клеток как в экспериментальной, так и в контрольной группах. Однако была выявлена зависимость активности NK-клеток от того, насколько смешным показалось видео испытуемым.

Увеличение было особенно выражено для тех, чьи показатели HRS были 25 или выше. С другой стороны, у женщин, которые смотрели комедийное видео, но не находили его смешным, на самом деле снизилась активность NK-клеток.

5.

Доминирование





Факт: доминирование и смех

Исследование, проведенное доктором Кристофером Овейсом из Калифорнийского университета в Сан-Диего, показало, что люди с более высоким статусом, как правило, смеются не так, как люди с меньшей властью, и окружающие улавливают эти сигналы.

В 2014 году он решил подтвердить, что статус может повлиять на то, как люди смеются. Предыдущее исследование уже указывало на то, что нахождение во власти может повлиять на акустические аспекты речи. На этот раз различным командам наблюдателей, которые не знали о предмете исследования, демонстрировали видео четырех членов студенческого братства, двух новеньких и двоих, которые состояли в братстве минимум два года. В видео каждый брат по очереди дразнил остальных трех. Их смех оценивался по тому, насколько доминирующе он звучал, а также по таким параметрам, как громкость и высота звука. Доминирующий смех был громче и сильнее, а также более изменчивым по тону. Новые члены братства показывали доминирующий смех, только когда они сами дразнили остальных, тогда как давние братья доминирующе смеялись всегда.

Во втором исследовании в 2016 году 51 студент прослушал 20 записей смеха членов братства. Их попросили оценить социальный статус смехотворца. Как и следовало ожидать, звучащий доминантно смех принадлежал тем, кто был выше по статусу.

6.

Психопатия





Факт: сниженная реакция на смех связана с психопатией.

Было проведено немало исследований, призванных определить, возможно ли по поведению ребенка предсказать психопатию во взрослом возрасте. Вы, наверное, слышали, что смех часто называют заразным, а исследования даже показали, что простое слушание смеха подстегивает мозг к тому, чтобы подготовить мышцы лица к смеху. Оказывается, мальчики, которым грозит психопатия во взрослом возрасте, могут быть невосприимчивы к такому заразительному смеху.

В 2017 году исследователи из Лондонского колледжа отобрали 92 мальчика в возрасте от 11 до 16 лет (30 «нормальных» детей в качестве контрольной группы и 62, у которых наблюдались показатели возможной психопатии). Все 62 демонстрировали деструктивное поведение, но были далее разделены в зависимости от того, проявляли ли они также «черствый неэмоциональный характер». Мальчикам делали МРТ во время прослушивания записей подлинного смеха, фальшивого смеха и плача. Участников также попросили оценить, насколько каждый звук подталкивает к ощущению этой эмоции.

МРТ показало, что мозг всех мальчиков реагировал на звук настоящего смеха. Тем не менее, у тех, кто имел как разрушительные формы поведения, так и черство-неэмоциональные черты, была отмечена меньшая активность в областях мозга, связанных со смехом и сопереживанием эмоциям других. Это различие также присутствовало у мальчиков с деструктивным поведением, но которые не были бездушными, хотя и в меньшей степени. Руководитель исследования д-р Эсси Видинг отметил, что трудно сказать, вызвана ли сниженная реакция на смех поведением мальчиков или является его следствием, но результаты абсолютно оправдывают дальнейшие исследования.

7.

Аппетит





Факт: смех повышает аппетит.

В 2010 году доктор Ли С. Берк, доктор Джерри Петрофски и другие ученые провели исследование о том, как «радостный смех» (форма эустресса) влияет на уровень гормонов, которые модулируют аппетит. Результаты сравнивались с тем, что случается, когда субъект огорчен.

Четырнадцати участникам показывали комедийное видео по их выбору для провоцирования эустресса и первые 20 минут «Спасти рядового Райана» для переживания. В этом случае все смотрели как смешные, так и огорчающие ролики с интервалом в неделю. На каждом этапе у пациентов измеряли артериальное давление и брали кровь как до, так и после просмотра.

Просмотр тревожного видео не вызвал статистически значимого изменения уровня гормонов аппетита и, по-видимому, никого не заставил голодать. Однако просмотр забавного фильма привел к снижению уровня лептина и увеличению грелина, что также наблюдается после умеренных физических нагрузок. Д-р Берк отметил, что исследование не то чтобы доказало, что смех заставляет вас голодать. Тем не менее, результаты ценны, к примеру, когда речь идет о лечении пациентов, не способных использовать физические упражнения для повышения своего аппетита.

8.

Лучшее лекарство





Факт: можно заставить пациента смеяться.

Исследование, опубликованное в The Journal of Clinical Investigation в 2019 году, показало, что электрическая стимуляция определенной части мозга может вызвать смех, а также уменьшить беспокойство. Хотя стимуляция других областей мозга вызывает смех, сообщается, что впервые наблюдается снижение тревожности. Исследовательская группа проводила электрическую стимуляцию мозга у пациентов с эпилепсией. Это может дать представление об источнике судорог.

Работая с 23-летней женщиной, исследователи обнаружили, что стимуляция поясного пучка вызывала неконтролируемый смех, улыбку и чувство спокойствия и расслабления. Ее настроение повысилось, а ее когнитивные способности не были ослаблены стимуляцией. Наблюдая за этим, команда попробовала то же самое на еще двух пациентах и получила те же результаты.

Соавтор исследования доктор Джон Т. Вилли предположил, что этот эффект был получен благодаря связи поясного пуска с другими частями мозга, в том числе ответственными за эмоции. Этот вывод несет в себе множество возможностей для лечения. Прежде всего, это может быть средством облегчения операции на головном мозге, во время которой пациент должен бодрствовать. Эта техника может однажды привести к лечению депрессии, тревоги и хронической боли. На данный момент получение лекарственного эффекта при стимуляции поясного пучка возможно только при инвазивной хирургии, но прогресс в области медицинских технологий в будущем может обеспечить менее радикальную форму лечения.

9.

Laughie





Факт: Laughie – это новый вид селфи?

Нравится вам это или нет, но селфи прочно вошли в нашу жизнь. Множество людей во всем мире фотографируются своими смартфонами и загружают снимки в социальные сети, к удовольствию или огорчению своих сверстников. Для некоторых селфи являются признаком упадка общества; для других они становятся формой самоутверждения и даже лекарством. Но как насчет Laughie?

В исследовании, опубликованном в 2019 году, Фрида Гонот Шупинский, аспирант Университета Дерби, работающий под руководством доктора Гулкана Гарипа, изучала влияние смеха на самочувствие. В частности, это исследование включало в себя Laughie, запись на смартфоне собственного радостного смеха, который можно слушать при желании.

Двадцать один участник в возрасте от 25 до 93 лет записал видео своего смеха и воспроизводил его три раза в день в течение недели. В 89 процентах этих сессий участники смеялись во время просмотра. Девятнадцать из них сообщили об улучшении самочувствия после окончания недели. Кажется, смех заразителен, даже если он ваш собственный.

10.

Смеющиеся крысы





Факт: крысы умеют смеяться.

Смех не является уникальной способностью людей. Мы это уже поняли при сравнении смеха младенцев и шимпанзе. А вот другое животное, у которого наблюдается смех, может быть сюрпризом. Это… крысы.

Согласно исследованию, проведенному в 2000 году, крысы при щекотании издают те же звуки, что и при игре. Эти звуки, как правило, находятся за пределами человеческого слухового диапазона. Некоторым крысам также очень нравилось, когда их щекотали, вплоть до того, что они следовали за рукой ученого, который это делал.

В исследовании 2016 года исследователи из берлинского Центра вычислительной неврологии также щекотали крыс. Они проверили реакцию грызунов на сильную щекотку, мягкую и погоню. Игра в погоню и сильная щекотка заставили крыс издавать свои счастливые хихикающие звуки. Посредством использования электродов было показано, что все три вида активности способствуют повышению активности соматосенсорных корковых клеток мозга крыс. Электрическая стимуляция в этом регионе также заставляла животных смеяться, хотя неизвестно, действительно ли грызуны наслаждались этой стимуляцией.

Примечательно, что если крысам становилось тревожно (в этом случае их ставили на высокий постамент при ярком освещении), то и счастливая вокализация, и активность соматосенсорной коры в ответ на щекотку были заметно снижены. Это было воспринято как подтверждение того, что хихиканье и мозговая активность крыс в предыдущих условиях не были признаками тревоги.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2545076481498286617/

А вы знали об этом?

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