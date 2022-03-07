Псалом 90: для чего читают 40 раз? Смысл текста, значение для человека

К сожалению, люди обращаются к вере чаще во время жизненных сложностей. Многие знают, что помогает псалом 90, для чего читают его не единожды. А в чем смысл этого мероприятия?

Зачем твердить один и тот же текст? Давайте разберемся. Ведь любой может оказаться лицом к лицу с такими испытаниями, что надеяться придется только на помощь Господа.

История молитвы

Текст этот древний. Более он известен по первым словам: «Живый в помощи». Размещен он в одной из книг Ветхого Завета (псалтырь). В разные времена стихи эти использовались в различных служениях. К примеру, в Страстную пятницу обязательно звучал псалом 90. Для чего читают этот текст, понятно из его содержания, а также из разъяснений первых последователей Иисуса. Его текст можно найти в Евангелии от Луки и от Матфея. Там указывается, что стихи эти произносятся верующим, подверженным дьявольскому искушению. Дело в том, что во все времена человеку приходится сталкиваться с серьезными испытаниями. По большей части они относятся к так называемым соблазнам духа. Одни не могут устоять перед возможностью обогатиться за чужой счет, другие вожделеют жен или мужей соседей и так далее. Кроме того, вера человека постоянно подвергается ударам со стороны дьявольских сущностей.

Советы священнослужителей

Много хитростей применяются посланцами ада, чтобы сбить последователя Христа с истинного пути. В такие моменты и приходит на подмогу псалом 90, для чего читают его столько, сколько нужно, чтобы избавиться от греховных помыслов.

Знаете, молитва считается особым трудом верующего человека. Это работа его души. Как говорится, не хлебом единым. Суть этого выражения очень глубока. Любой человек обязан развивать свой дух, неустанно трудиться для того, чтобы усвоить заповеди Господни. Ведь от рождения они не даются. Их следует изучать, осмысливать, сравнивая свое поведение с тем эталоном, что дал нам Христос. Конечно, для этих целей применяется множество текстов. Но против соблазнов и греховных желаний лучше всего помогает псалом 90. Текст молитвы, для чего читают его, а также суть этого действа хорошо разъяснил Феофан Затворник. Этот Святой уверял, что стихи (псалмы) необходимо заучивать. И делается это не тщеславия ради. Наоборот. Когда верующий работает с Писанием, он его осмысливает, постоянно находит все новые грани заложенных там мыслей и чувств. Постепенно молитвы становятся не «уроком», а насущной необходимостью. К примеру, испытывает верующий страх за себя или близкого. Тут бы ему и вспомнить, если выучил ранее, указанный стих. Ведь понимание его позволяет успокоиться и направить помыслы к послушанию и смирению. Получается, что таким образом избавляются от ненужной гордыни. От сомнений и гневливости тоже применяется псалом 90, для чего читают его до той поры, пока не успокоятся греховные чувства в душе. Но не просто шептать стих нужно, а думать над содержанием постоянно. Так человек погружается в мир праведности, под крыло Господне.

Псалом 90: для чего читают 40 раз

Вы помните, с чего мы начали? В Евангелии от Луки говорится, что стих этот нужен для защиты от соблазнов. Они у всех свои. Но любой человек понимает, когда отклоняется от истинного пути. Его чувства пребывают в беспорядке, покой покидает душу. Мысли растеряны или попадают в плен дьявольских искушений. На других такой бедолага смотрит не как на братьев во Христе, а как на врагов, обвиняя в собственных неприятностях. Вот тут и нужен псалом 90. Для чего читают (на русском в том числе) его, мы уже разобрали: суть стиха в том, чтобы ощутить связь с Господом, его покровительство и добрую защиту. Понятно, что для этого требуется время. Вот и придумали читать псалом сорок раз. Пока вдумывается человек в смысл стихов, его сомнения улетучиваются, а вера в Господа оживает в душе.

Стоит ли доверяться магам и колдунам?

Не секрет, что люди обращаются ко всякого рода специалистам, уверяющим их в своих необычайных способностях. Маги утверждают, что их молитвы Всевышнему обладают большей силой. То есть получается, что самому-то человеку и делать ничего не нужно. Он денежки отдаст, а его избавят от порчи или сглаза, судьбу исправят. Конечно, в это можно верить. Однако Господь говорит, что душа всякого трудиться должна. Ведь никакой специалист не сможет искусственно заставить человека осознать долг перед окружающими, родными и собой. А именно в этом состоит отказ от соблазна. Выходит, есть в этом некий обман или, если угодно, самоуспокоение, основанное на лени. Не нужно ходить к кому-то, когда любой может использовать молитвы. Они же всякому доступны. А работа души - бесценна. И ничем ее заменить нельзя. И уж тем более не стоит впускать в собственный диалог с Господом людей, не заслуживающих доверия.

Псалом 90: для чего читают

Отзывы верующих говорят о серьезной работе, которая необходима для достижения результата. И проводить ее следует постоянно. Лучше выучить текст и вспоминать о нем всякий раз, как в голову лезут ненужные мысли, чем спохватываться, когда уже беда на пороге. Тот же Феофан Затворник, когда говорил о 90 псалме, советовал людям его читать везде. В наше время никто же не запретит текст шептать в метро или по дороге на работу. Для этого его только выучить надо. А потом и время в пути, оказывается, с пользой можно провести. Еще рекомендовал Святой вместе с этим стихом читать 26 и 69 псалмы. Они вместе позволяют глубже уяснить суть доброты Господа нашего.

Как воспринимать 90 псалом

Приведем несколько рекомендаций по смыслу текста. Если его внимательно и вдумчиво прочесть, то станет понятно, что он пропитан добротой, жизнеутверждающими идеями. Любой страх, что естественно возникает у человека, наблюдающего современные события, должен развеяться как дым. Основная фраза: «Господь - упование мое». Зачем же переживать и страшиться, если все происходит по воле Его. А доброта и любовь к людям Господа не подвергаются сомнению. Это каждый ощущает на протяжении всей своей жизни. Хотя, к сожалению, с таким выводом не все соглашаются. Суть их аргументов, однако, неглубока и сугубо эгоистична. А стоит лишь попытаться вникнуть в слова, как оказывается, что нет соблазнов, с которыми человек не может справиться, и греха, от которого не сумеет отказаться. На все способен тот, у кого Господь в сердце. А добиться такого состояния и помогает описываемый псалом и иные старинные библейские тексты.

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