Он признался ей в любви, а она подняла его на смех. Реальная история знаменитой картины

В основу этой картины положен реальный случай, ставший одной из самых известных салонных историй 18-го века.

Знаменитый поэт, классик британской литературы сэр Александр Поуп влюбился в ничуть не менее известную аристократку, писательницу и путешественницу леди Мэри Монтегю (1689-1762).

Дама считалась умнейшей женщиной своей эпохи. Она была одной из первых европеек, совершивших путешествие на мусульманский Восток. В своей книге "Турецкие письма" леди Мэри впервые рассказала о жизни восточного гарема, а также описала используемую на Востоке технологию прививания от оспы.

Мэри Монтегю старательно выстраивала вокруг себя образ, как сегодня сказали бы, сильной и независимой женщины, ни в чем не уступающей мужчинам. Она никогда не отказывала себе в удовольствии поспорить с представителями сильного пола как в рамках столь популярных тогда интеллектуальных салонов, так и на страницах газет.

И вот в эту-то особу не повезло влюбиться Александру Поупу. Поуп для англичан - это примерно как Пушкин для русских. Великий поэт, классик при жизни, реформатор языка и авторитетнейшая личность в литературе 18-го столетия.

Любовь поэта была настолько страстной, что, улучив минуту, он признался леди Мэри в своих чувствах, используя самую пышную и высокопарную лексику. Лучше бы он этого не делал! Феминистка 18-го века, даже не дослушав романтический спич Поупа до конца, покатилась со смеху.

Это была потрясающая сцена! Поуп чувствовал себя распушившим хвост павлином, которого вдруг облили холодной водой.

В 1852 году знаменитый британский художник Уильям Фрайт изобразил сцену трагического объяснения. Называется картина "Поуп признается в любви леди Мэри Монтегю". Давайте рассмотрим ее повнимательнее.

Уильям Фрайт. "Поуп признается в любви леди Мэри Монтегю". (1952 год)

Посмотрите на лицо Александра Поупа. Это же олицетворение краха всех надежд! И ладно бы она просто, вежливо отказала, но нет - она рассмеялась. А о чем он думал, когда влюблялся в феминистку?

Бедный, бедный Поуп. Фрагмент картины.

А теперь взгляните на лицо смеющейся мисс Мэри. Э, да здесь не только смех над неудачливым кавалером. Здесь - торжество. Торжество над поверженным мужчиной, над знаменитым писателем, который пал жертвой ее очарования.

Леди Мэри празднует победу. Фрагмент картины.

Еще одна весьма интересная деталь расположена позади поэта и его несостоявшейся "зазнобы". Это - статуя целующейся парочки. Такая вот юмористическая издевка художника над Поупом и его напрасными надеждами. Александр думал, что с Мэри у него будет все, как у этих гибсовых влюбленных, а вышло совсем-совсем иначе.

Целующаяся парочка. Фрагмент картины.

Вы спросите, а что же было дальше? А вот что. С момента объяснения леди Монтегю получила в лице Поупа врага на всю жизнь. Мстительный поэт яростно критиковал творчество мисс Мэри в прессе, не гнушался и пройтись по ее внешности и манерам. Но в свете-то знали, откуда ветер дует!

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