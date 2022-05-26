11 фраз, которые мужчине важно слышать от женщины

Не только женщины любят ушами. Можно было бы избежать многих конфликтов и расставаний, если бы женщины чаще напоминали своим мужчинам, что их любят, ценят и понимают. Как это сделать, подсказал коуч Рик Ридл.

Считается, что женщинам важны эмоции, а значит, они нуждаются в словах любви и комплиментах. Мужчины же, по мнению многих, руководствуются логикой. И любят лишь глазами, поэтому излишние разговоры и нежности им ни к чему.

Этот традиционный взгляд наконец уступает место пониманию, что все мы, вне зависимости от пола, хотим, чтобы любимый человек признавал нашу значимость в своей жизни. И мужчинам точно так же важно не догадываться об этом, а слышать конкретные слова. Каковы же они?

Я понимаю тебя

Мужчинам хочется чувствовать себя победителями. Когда внешние обстоятельства не благоприятствуют победоносному движению вперед, последнее, что хочется слышать, — критику или советы, как надо было поступить. Все, что ему сейчас нужно, — поддержка: ваша улыбка, объятие и слова: «Я понимаю, как тебе сейчас непросто. Если тебе захочется поговорить, я рядом».

Я ценю все, что ты сделал

В здоровых отношениях оба партнера желают поддержать друг друга. Мужчине важно чувствовать, что его забота и внимание необходимы.

Побудь наедине столько, сколько тебе нужно

Это придает ему уверенность в том, что он играет значимую роль в жизни близкого человека.

Чтобы разобраться в проблемах, ему подчас нужно побыть одному, проанализировать ситуацию и эмоционально ее прожить. И это не связано с его отношением к вам.

Я была не права. Пожалуйста, прости меня

В пылу ссоры мы можем ранить друг друга обидными словами. Мужчин они травмируют не меньше, чем женщин. Им нужно слышать извинения, которые дают почувствовать — вы дорожите ими и не хотели намеренно сделать больно.

Ты сделал это потрясающе

Да-да, нам важна ваша похвала и восхищение. Признание побед любимым человеком окрыляет и стимулирует к дальнейшим подвигам. Это касается не только достижений, но и бытовых мелочей.

Иными словами, если он разобрал гараж или помог пересадить растения, не стоит относиться к этому как к само собой разумеющемуся. Не скупитесь на похвалы, и он с большей готовностью начнет делать вещи, которые приносят вам радость.

Ты возбуждаешь меня

Возможно, вы не слышите от него вопроса: «Как я сегодня выгляжу?» Это не значит, что ему не нужно подтверждение, что вы считаете его привлекательным. Говорите ему, что он сексуален и вам с ним хорошо. И вы обретете партнера, с которым так и будете чувствовать себя в интимных отношениях.

Почему бы тебе не провести время с друзьями?

Он будет за это благодарен, если у него напряженный период, требующий предельной концентрации. Ему важно понимать, что вы поддерживаете и понимаете его и не заставляете испытывать вину за то, что, имея мало свободного времени, он решил провести его не с вами.

Спасибо

Простое слово важно слышать от близкого человека как можно чаще. Это означает: вы замечаете и цените все, что он делает для вас.

Расскажи мне об этом

Многие мужчины живут большими планами и любят смотреть в будущее. Это может быть желание начать свое дело, усовершенствовать свои знания или преуспеть в хобби. Выслушав его заинтересованно, вы даете понять, что воспринимаете намерения всерьез и верите в него.

Ты нужен мне

От этой окрыляющей фразы мужчины лучатся изнутри. То, что вы воспринимаете его как надежного партнера, важно для его самооценки и уверенности в себе.

Я верю в тебя

Вы даете ему уверенность в том, что не сомневаетесь — у него хватит решимости добиться всего, что он наметил. Вы верите в его способности. Благодаря этим словам от самого близкого человека именно так, скорее всего, и произойдет.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2484796818107140146/

А вы знали об этом?

В начале 13-го века тысячи детей из Франции и Германии собирались в "войска" и устремлялись к морю, чтобы отправиться в Иерусалим и отобрать у мусульман Гроб Господень. В историю это поразительное по своей странности, Чтобы объединить детей вокруг одной цели, сподвигнуть их на "подвиг" во имя гроба Господня, был нужен "пастырь добрый". В Германии таким пастырем стал юный пастушок Николас из Кельна. Во Франции - Стефан, который, по иронии судьбы, тоже был пастушком.наивности и трагичности событие вошло под названием Крестовый поход детей. Оба пастушка увидели однажды чудной сон: им явился Иисус в образе белого монаха и приказал вести детей через море в Иерусалим. Пастухи начали проповедовать увиденное во сне, да так неистово, что дети со всей Европы сбегали от родителей дабы присоединиться к Крестовому походу. Стефана и Николаса начали почитать как святых чудотворцев. Крестовый поход детей 1212 года закончился колоссальной трагедией. По самой щадящей оценке, 30 тыс. человек погибло, судьба почти 5 тыс. подростков осталась неизвестной.

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43188837908)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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