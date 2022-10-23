Зеленский призвал Запад пригрозить ударом по Кремлю в случае готовности России ударить по Банковой

Зеленский:

Россия неоднократно заявляла, что нанесёт удар по центрам принятия решений. Да, Украина не страна НАТО. Но Украина – страна Европы, а в Европе никому не позволено шантажировать вот так.

По заявлению Зеленского, «мир должен на эти угрозы отреагировать».

Глава киевского режима:

Там (в России) должны знать, что если будет удар по Банковой (улица, где в Киеве расположен офис президента), то будет и удар там, где ты находишься.

В итоге Зеленский призвал Запад «предупредить» Россию, что «будет нанесён удар по Кремлю». То есть, Зеленский фактически подталкивает коллективный Запад вступиться уже не за Украину как таковую, а конкретно за себя – за президента Украины.