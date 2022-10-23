Зеленский призвал Запад пригрозить ударом по Кремлю в случае готовности России ударить по Банковой

Украинский президент дал очередное интервью, где призывает нанести удар по России. Теперь, правда, его риторика несколько изменилась. Если совсем недавно он призывал Запад к нанесению превентивного ядерного удара по России, и потом, сдав назад, объявил, что его «не так поняли», то теперь он призывает к «ответному удару». Правда, ответить ядерным оружием, по мнению главы киевского режима, Запад должен уже в том случае, если Россия вдруг решит ударить по его (Зеленского) офису.
По заявлению Зеленского, «мир должен на эти угрозы отреагировать».
Глава киевского режима:
В итоге Зеленский призвал Запад «предупредить» Россию, что «будет нанесён удар по Кремлю». То есть, Зеленский фактически подталкивает коллективный Запад вступиться уже не за Украину как таковую, а конкретно за себя – за президента Украины.
В том же интервью Зеленский заявил, что, несмотря на проблемы с электричеством и, конкретно, с освещением, украинская армия боеспособна и «сможет найти врага даже по запаху».
А вы знали об этом?
Ябир ибн Хайян (Jabir ibn Hayyan) – ученый, превративший алхимию в химию. В 9 веке он открыл процессы, которые до сих пор используются в современной науке: дистилляция, кристаллизация, плавление, рафинация, окисление, выпаривание и фильтрация. Хайян открыл серную и азотную кислоты, и изобрел перегонный аппарат, благодаря которому в мире появились алкогольные напитки и ароматы, используемые в производстве духов.
Рекомендую также прочесть:
Советские пограничники не только ловили нарушителей границы, но и "снежного человека" https://otari.mirtesen.ru/blog/43739119593/
Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!
Свежие комментарии