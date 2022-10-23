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Зеленский призвал Запад пригрозить ударом по Кремлю в случае готовности России ударить по Банковой

Зеленский призвал Запад пригрозить ударом по Кремлю в случае готовности России ударить по Банковой

Украинский президент дал очередное интервью, где призывает нанести удар по России. Теперь, правда, его риторика несколько изменилась. Если совсем недавно он призывал Запад к нанесению превентивного ядерного удара по России, и потом, сдав назад, объявил, что его «не так поняли», то теперь он призывает к «ответному удару». Правда, ответить ядерным оружием, по мнению главы киевского режима, Запад должен уже в том случае, если Россия вдруг решит ударить по его (Зеленского) офису.
Зеленский:

Россия неоднократно заявляла, что нанесёт удар по центрам принятия решений. Да, Украина не страна НАТО. Но Украина – страна Европы, а в Европе никому не позволено шантажировать вот так.

По заявлению Зеленского, «мир должен на эти угрозы отреагировать».

Глава киевского режима:

Там (в России) должны знать, что если будет удар по Банковой (улица, где в Киеве расположен офис президента), то будет и удар там, где ты находишься.

В итоге Зеленский призвал Запад «предупредить» Россию, что «будет нанесён удар по Кремлю». То есть, Зеленский фактически подталкивает коллективный Запад вступиться уже не за Украину как таковую, а конкретно за себя – за президента Украины.

В том же интервью Зеленский заявил, что, несмотря на проблемы с электричеством и, конкретно, с освещением, украинская армия боеспособна и «сможет найти врага даже по запаху».

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А вы знали об  этом?

Ябир ибн Хайян (Jabir ibn Hayyan) – ученый, превративший алхимию в химию. В 9 веке он открыл процессы, которые до сих пор используются в современной науке: дистилляция, кристаллизация, плавление, рафинация, окисление, выпаривание и фильтрация. Хайян открыл серную и азотную кислоты, и изобрел перегонный аппарат, благодаря которому в мире появились алкогольные напитки и ароматы, используемые в производстве духов.

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