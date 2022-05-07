Гимн США и "Хазбулат удалой". Вечный спор, кто у кого украл

Русская застольная песня для состояния подшофе и гимн США звучат очень похоже. Пора выяснить, кто у кого стащил!

Этот вопрос волнует пытливые умы десятилетиями. Начальные такты гимна США и "Хасбулата удалого" подозрительно похожи. Не обокрали ли нас американцы?

Стихотворение "Хасбулат удалой" (под первоначальным названием "Элегия") российский поэта и офицера Александра Аммосова было опубликовано в 16 ноября 1858 года в газете "Русский инвалид". На музыку оно было положено Ольгой Агреневой-Славянской, которая то ли сочинила мелодию, то ли художественно обработала мотив, на который уже пелись в народе эти стихи.

Музыка гимна США куда старше. Ее написал британский историк музыки, композитор, органист Джон Стаффорд Смит в 1766 году. Текст был взят из поэмы Фрэнсиса Скотта Ки "Оборона Форта Макгенри", написанной в 1814 году. Песня сначала использовалась в США военными моряками, и только 3 марта 1931 года была объявлена национальным гимном.

Таким образом, песня про Хазбулата появилась на сотню лет позже гимна США. И вряд ли американские композиторы были знакомы с творчеством Ольги Агреневой-Славянской.

С другой стороны, Ольга Агренева-Славянская могла быть знакома с английской мелодией, которая впоследствии легла в основу гимна США.

Да и есть ли совпадение, которое можно счесть плагиатом? Сравним!

Похожи только несколько нот на первых словах песни, да и то условно. Дальше - и близко нет совпадения, разные темпы и акценты.

Так что американский плагиат "Хасбулата" - просто миф.

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