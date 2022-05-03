Соотечественники не должны бояться быть русскими!

Стенограмма выступления руководителя НКО «Институт Евразии», организатора шествия «Бессмертного Войска Грузии» Гулбаата Рцхиладзе на онлайн-мероприятии Общественной палаты России (организатор – член ОПР Григорьев М. С.), посвященного участившимся фактам нарушения элементарных прав русских за рубежом на фоне украинских обытий (15 марта, 2022 г.)

Модератор: Сейчас просит выступить г-н Гулбаат... Р...хиладзе – правильно я произнес фамилию? Прошу, у нас ограниченный регламент, выступить по возможности коротко.

Гулбаат Рцхиладзе: Спасибо. Почти правильно произнесли, спасибо. Хочу выступить коротко и ясно. Сейчас такая ситуация, что в первую очередь, соотечественникам, диаспорам надо защищать Родину – Россию, и не надо стыдиться быть русским. А уже после этого Россия должна в обратную сторону защищать соотечественников, всех тех, кого из-за такой позиции будут притеснять на местах. Надо знать, кого, чьи права защищаем. Я сам защищал и буду защищать права русскоязычных в Грузии, в правовых вопросах содействие оказывает и сам этим занимается Александр Беженцев... Но я, извините, не собираюсь защищать быдло, которое сейчас клеймит Президента Путина и хочет лишь покоя для себя, защиты от фашистской сволочи, для которой все русские, всё русское ненавистны в одинаковой степени.

Поймите: я сам по происхождению полностью грузин, но соотечественник это не происхождение и сегодня в этой ситуации я - настоящий русский!

Поддержка России не означает повторять позицию официоза 1 в 1. Можно и быть несогласным с решениями руководства страны в отношении того, что происходит. Но уйти в оппозицию сейчас – аморально. А для поддержки позиции России достаточно хотя бы повторять стихотворение Пушкина – «Клеветникам России», как это сделал мой коллега, главный редактор агентства ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили, просто акцентированно опубликовав этот стих Пушкина и сам же перевел на грузинский язык (впервые)... Повторяйте и вы, диаспоры. Это классика, Пушкин – не Путин же, чего бояться?!

Я очень печально улыбнулся, когда тут рассказали про случай в Альпийской школе (когда мальчика избили из-за его русского происхождения). Ой, как мило, педагоги извинились или даже не извинились, но пообещали родителям, что «такое больше не повторится». Хотел бы видеть я этих педагогов, как с них шкуру бы содрали, если бы на месте русского мальчика был мусульманский либо еврейский мальчик! А тут русский, ничего, стерпит...

Тут представительница Россотрудничества выступила (потом ушла) и про ЕСПЧ говорила, что надо отдельные факты туда направить, пока это еще возможно... Извините, но просто смешно, какой ЕСПЧ?!... Мы должны понять: одними правовыми методами не обойтись! И, отдельные факты рассказывать и кто сколько грантов получит, не главное. Конечно, правовые механизмы очень важны и надо ими пользоваться, но тут идет оголтелая антироссийская кампания; на примере Грузии скажу, что полная истерика в СМИ и , если пока ничего плохого в Грузии в отношении к русским не случилось, исключительно по причине толерантного, православно-христианского характера и самосознания грузинских людей (отдельные случаи хамства со стороны сторонников либеральных сил в центре Тбилиси и Батуми – не в счет). Хотя кто из русских сейчас в Грузию приезжает? В основном это те, которые боятся мобилизации в России и уклоняются от армии..., хотя права таких тоже должны быть защищены.

Итак, идет политическая антироссийская кампания в мире. Одних правовых методов в ответ будет недостаточно. Надо дать политический ответ, на кампанию ответить ... Обратите внимание на тех, у кого есть такое портофолио, такой опыт... Нужны сплоченные диаспоры, координация...

Модератор: Извините, вы очень содаржательно выступаете, однако регламент...

Гулбаат Рцхиладзе: Всё ясно, тогда – до свидания!

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