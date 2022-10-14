ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫПРОСИЛ: НАТО МОЖЕТ ОБЪЯВИТЬ ВОЙНУ РОССИИ

Владимир Зеленский выпросил - так, в Киеве заявляют, что теперь с помощью Запада Украина сможет закрыть своё небо. В худшем сценарии это может означать, что НАТО собирается объявить войну России, предупредил Юрий Кнутов.

Президент Украины Владимир Зеленский снова потребовал от своих западных кураторов закрыть небо Незалежной, передала ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Мы в курсе".

Американский лидер Джо Байден пообещал направить Киеву современные комплексы ПВО. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак радостно сообщил, что уже удалось договориться со странами НАТО о доставке новейших средств противовоздушной обороны для закрытия неба.

О том, какие именно системы поставит Запад и в каком количестве, не уточнялось. О возникающих рисках в эфире программы рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он не исключил, что Североатлантический альянс, чтобы обеспечить прикрытие воздушного пространства Украины, согласится на введение бесполётной зоны.

В таком случае на территории Незалежной будут размещены самолёты и зенитно-ракетные комплексы государств НАТО, подчеркнул собеседник "Первого русского".

Таким образом, речь, по сути, будет уже идти о том, что Североатлантический альянс не только вмешивается в конфликт, но и объявляет войну России. Надеюсь, в этой ситуации те здравомыслящие люди, которые ещё остаются в НАТО (их там всё меньше и меньше), поймут, в какую авантюру их втягивают. А это фактически начало третьей мировой войны с применением ядерного оружия. Мне кажется, что многие страны альянса не согласятся на это, - подытожил Кнутов.