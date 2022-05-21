10 «новых» изобретений с длинной историей

Наверняка вы полагаете, что автомобили без водителя, сенсорное управление, электронные сигареты и некоторые другие технические новинки изобретены в последние несколько лет. На самом деле, это не совсем так. Просто сейчас многие подобные ноу-хау стали продвигать на массовый рынок, делать им рекламу, в результате чего они приобрели известность, хотя придуманы большинство из них были несколько десятилетий назад. По разным причинам (финансово-экономическим, маркетинговым и др.) первые образцы популярных ныне устройств не привлекли внимание общественности и бизнеса и на какое-то время оказались забытыми. Перед вами 10 «новых» изобретений, которые на самом деле основаны на забытых старых идеях.

10. Палка для селфи

Палка для селфи

Первым палку для селфи создал японец Хироши Уэда, причём не для смартфона, а для фотоаппарата «MinoltaDisc-7» ещё в 80- х годах прошлого века. Однажды изобретатель и его жена во время пребывания в одной из европейских стран попросили сфотографировать их какого-то мальчика, который не преминул воспользоваться доверчивостью японских туристов и сбежал вместе с дорогим фотоаппаратом. Вот тогда к Хироши и пришла идея палки, с помощью которой можно легко делать фотографировать себя любимого.

9. Сенсорные экраны

Фотокамера крепилась к концу палки, а маленькое зеркальце, которым также оснащалось устройство, помогало выбрать удачный ракурс. К сожалению, тогда идея не прижилась, да и качество снимков оставляло желать лучшего. А вот в 2000 году Уэйн Фромм получил патент на свою версию палки для селфи, а через несколько лет фото в стиле селфи приобрели массовую популярность.

Сенсорные экраны

Для многих первым сенсорным телефоном стал iPhone с виртуальной клавиатурой, выпущенный в 2007 году. Но годом раньше компания LG представила свой аппарат с сенсорным экраном. Ну а самым первым телефоном с тачскрином будет справедливо назвать IBM’s Simon, который поступил в продажу еще в 1992 году.

Что же касается именно сенсорного устройства, то такое ещё в 1965 году разработал Е. Джонсон, предназначено оно было для авиадиспетчеров и находилось в эксплуатации до 1995 года. В 1985 году компания HP представила первый сенсорный компьютер HP-150. Кстати, та же Apple в 1993 году пыталась продвинуть на рынок устройство с сенсорным управлением Newton Personal Digital Assistant, но тогда, видимо, эпоха сенсорных девайсов ещё не настала, и вскоре из-за малого числа продаж продукт был снят с производства.

8. Коньки на колесах

Коньки на колесах

По внешнему виду они очень похожи на всем знакомые роликовые коньки, а главное отличие состоит в большом размере колес, которые могут быть величиной с велосипедную шину. Вот это устройство недавно и представила компания «Chariot Skates» как свою революционную разработку. Прямо скажем, нового в их продукте немного, так как нечто похожее ещё более 140 лет назад демонстрировал Томас Людерс, хотя у его модели колеса были не очень большие — 36 см. в диаметре. Американский изобретатель утверждал, что даже после двухчасового катания не чувствуется усталость. А в 1923 году были разработаны коньки, у которых шины расположены с внутренней стороны стопы, а не с внешней, как в других моделях.

7. Дроны

Дроны

Такое чудо инженерной мысли как дрон можно было наблюдать еще в далеком 1916 году, благодаря изобретателю Арчибальду Лоу. Радиоуправляемые дроны создавались с целью нападения на немецкие «Цепеллины» — военные дирижабли Германии, которые широко использовались в Первую мировою войну. Материалом для беспилотного аппарата служили дерево и олово, крылья приделывались аналогичные тем, какие были у бипланов того времени. Однако на практических испытаниях дроны оказались не особенно эффективны, так как шум их мотора перекрывал радиосигнал и аппараты часто выходили из-под контроля.

6. Компьютер в очках

Компьютер в очках

В 2012 году прошла презентация Google Glass – устройства, которое имело внешний вид очков и функции компьютера. Занимаясь другими делами, можно видеть перед собой экран с разного рода информацией: календарь, список задач, расписание поездов и т.д. Была предусмотрена даже функция загрузки видео и совершения видео-звонков. И всё это могло быть проделано без помощи рук и без отвлечения от основной деятельности.

Безусловно, это очень впечатляющее устройство, хотя оригинальными такие очки-компьютер не являются. Приоритет тут принадлежит Эварду Торпу и Клоду Шеннону, которые создали первое устройство подобного рода в 1961 года. А в 1968 году Иван Сазерленд сконструировал компьютерный дисплей, который можно было носить на голове – прямого предшественника современной разработки компании Google. Стив Манн в 1980 году разработал «WearComp» – носимый на глазах компьютер с возможностью беспроводной связи с другими компьютерами и передачей видеофайлов. А в 1999 году он продемонстрировал свою разработку «EyeTap», очень похожую на Google Glass.

5. Электронные сигареты

Электронные сигареты

Это изобретение приобрело популярность в 2012 году. Имитация эффекта настоящей сигареты происходит за счет разогревания никотина жидкостью. Идея такой сигареты принадлежит фармацевту из Китая по имени Хон Лик, который сам пытался бросить курить и решил таким образом облегчить жизнь себе и другим курильщикам. Но, оказывается, задолго до китайца электронную сигарету изобрёл Герберт Гилберт. В его устройстве ничего не сгорало и не было самого никотина. В более поздней модели Гилберт использовал миниатюрный аккумулятор для создания нагрева, а производимый его сигаретой дым был результатом испарения определённых водных ароматизаторов. Однако предприятия фармацевтической и табачной промышленности не оценили разработку, и она не получила тогда широкого распространения.

4. Автономные автомобили

Машины, обходящиеся без водителя, стали технологической новинкой последних лет. Автомобиль, разработанный Google, проехал без водителя 480 тысяч километров всего с 2 авариями, которые произошли по вине человека. Идея подобных автомобилей не нова, ещё Леонардо да Винчи работал над тележкой, которая передвигалась благодаря системе пружин и имела рулевое устройство. В 1959 году американская корпорация General Motors разработала автомобиль с рулевым колесом, которое управлялось не человеком, а переменным током, проходящим по проволоке, натянутой вдоль дороги. Хотя в этом случае наличие необходимых компонентов управления за пределами авто лишает его полной автономности. Отличились в этой сфере и японские инженеры – в частности, С. Цугава и его группа из лаборатории Цукуба. На Западе первым разработчиком полностью автономных машин считается Эрнст Дикинсон — его VaMoR, созданный в 1987 году, развивал скорость до 90 км/ч и мог проехать 20 км. Более поздняя его разработка VaMP опознавала дорожные знаки, «видела» других участников движения и могла менять полосу. Один из автомобилей Дикинсона благополучно совершил поездку из Германии в Данию, в течение которой управлялся водителем-человеком всего коло 5 % времени.

3. Летающий велосипед

Не так давно был представлен велосипед «Paravelo», на котором можно не только ездить со скоростью 25 км./ч., но и летать, преодолевая 40 км. за час и поднимаясь на высоту до 1,2 км. благодаря входящему в конструкцию парашюту. И всё же это не первое подобное устройство в мире.

Дерек Пиготт сконструировал свой велосипед-самолет и взлетел на нём 9 ноября 1961 года. Во время пролета ему приходилось интенсивно крутить педали, за счёт чего удалось подняться над землей почти на 2 метра и пролететь 64 метра. Несмотря на не столь уж впечатляющие цифры, именно этот случай правильно рассматривать как первый полет на велосипеде.

2. Ракетный ранец

Первый ракетный ранец, как говорилось в заявлении Martin Aircraft Company, был продемонстрирован в 2010 году и настолько впечатлил своими данными, что его включили в список «Лучших 50 изобретений 2010 года». Однако для исторической справедливости, стоит уточнить, что трёхминутный полёт на высоте 5 метров с помощью реактивного ранца, разработанного Уэнделом Муром из «Bells Aerosystems», был совершён ещё в 1968 году. Разработкой ранца тогда заинтересовались даже в Пентагоне, были вложены значительные средства, хотя дальнейшие испытания оказались не слишком удачными и проект прикрыли. Для Аполлона-11 НАСА планировало использовать ранцы на случай отказа лунного модуля, но потом выбор был сделан в пользу лунохода, после чего в «Bells Aerosystems» отказались от дальнейшей работы над реактивными ранцами.

1. Вентилятор без лопастей

Такой вентилятор работает за счёт всасывания воздуха в корпус и выбрасывания воздушной струи через несколько отверстий. Изобретателем этого механизма считается Джеймс Дайсон. Впрочем, первенство в изобретении безлопастных вентиляторов принадлежит японской фирме «Shiba Electric», получившей патент в 1981 году. Именно так считает патентное ведомство, которое требует от Дайсона доказать, что его разработка имеет кардинальные отличия от японского устройства.

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А вы знали об этом?

В странах Европы слишком много проблемных, извилистых дорог, а также узких дорог и улиц. Отсюда и весьма жесткие требования к максимальной длине автопоезда. По стандарту «Еврофура», грузовик и прицеп не могут быть длине 16.5 метров. Именно из-за этого правила «нос» автомобилей и был принесен конструкторами тягачей в жертву. В США ситуация с правилами диаметрально противоположная, настолько жестких требований к длине автопоезда нет, а потому и большинство грузовиков здесь капотные.

В Германии нет наказания для заключённого, который пытается сбежать из тюрьмы. Подобные действия расцениваются как проявление человеческого инстинкта быть свободным. В Германии остановка на автобане по причине истощения запасов топлива является административным правонарушением и карается штрафом. 5500 бомб времён Второй мировой войны находят и обезвреживают в Германии ежегодно — в среднем 15 в день.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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