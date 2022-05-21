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10 «новых» изобретений с длинной историей

Наверняка вы полагаете, что автомобили без водителя, сенсорное управление, электронные сигареты и некоторые другие технические новинки изобретены в последние несколько лет. На самом деле, это не совсем так. Просто сейчас многие подобные ноу-хау стали продвигать на массовый рынок, делать им рекламу, в результате чего они приобрели известность, хотя придуманы большинство из них были несколько десятилетий назад. По разным причинам (финансово-экономическим, маркетинговым и др.) первые образцы популярных ныне устройств не привлекли внимание общественности и бизнеса и на какое-то время оказались забытыми. Перед вами 10 «новых» изобретений, которые на самом деле основаны на забытых старых идеях.

10 «новых» изобретений с длинной историей

10. Палка для селфи

Палка для селфи

Палка для селфи

Первым палку для селфи создал японец Хироши Уэда, причём не для смартфона, а для фотоаппарата «MinoltaDisc-7» ещё в 80- х годах прошлого века. Однажды изобретатель и его жена во время пребывания в одной из европейских стран попросили сфотографировать их какого-то мальчика, который не преминул воспользоваться доверчивостью японских туристов и сбежал вместе с дорогим фотоаппаратом. Вот тогда к Хироши и пришла идея палки, с помощью которой можно легко делать фотографировать себя любимого.

Фотокамера крепилась к концу палки, а маленькое зеркальце, которым также оснащалось устройство, помогало выбрать удачный ракурс. К сожалению, тогда идея не прижилась, да и качество снимков оставляло желать лучшего. А вот в 2000 году Уэйн Фромм получил патент на свою версию палки для селфи, а через несколько лет фото в стиле селфи приобрели массовую популярность.

9. Сенсорные экраны

Сенсорные экраны

Сенсорные экраны

Для многих первым сенсорным телефоном стал iPhone с виртуальной клавиатурой, выпущенный в 2007 году. Но годом раньше компания LG представила свой аппарат с сенсорным экраном. Ну а самым первым телефоном с тачскрином будет справедливо назвать IBM’s Simon, который поступил в продажу еще в 1992 году.

Что же касается именно сенсорного устройства, то такое ещё в 1965 году разработал Е. Джонсон, предназначено оно было для авиадиспетчеров и находилось в эксплуатации до 1995 года. В 1985 году компания HP представила первый сенсорный компьютер HP-150. Кстати, та же Apple в 1993 году пыталась продвинуть на рынок устройство с сенсорным управлением Newton Personal Digital Assistant, но тогда, видимо, эпоха сенсорных девайсов ещё не настала, и вскоре из-за малого числа продаж продукт был снят с производства.

8. Коньки на колесах

Коньки на колесах

Коньки на колесах

По внешнему виду они очень похожи на всем знакомые роликовые коньки, а главное отличие состоит в большом размере колес, которые могут быть величиной с велосипедную шину. Вот это устройство недавно и представила компания «Chariot Skates» как свою революционную разработку. Прямо скажем, нового в их продукте немного, так как нечто похожее ещё более 140 лет назад демонстрировал Томас Людерс, хотя у его модели колеса были не очень большие — 36 см. в диаметре. Американский изобретатель утверждал, что даже после двухчасового катания не чувствуется усталость. А в 1923 году были разработаны коньки, у которых шины расположены с внутренней стороны стопы, а не с внешней, как в других моделях.

7. Дроны

Дроны

Дроны

Такое чудо инженерной мысли как дрон можно было наблюдать еще в далеком 1916 году, благодаря изобретателю Арчибальду Лоу. Радиоуправляемые дроны создавались с целью нападения на немецкие «Цепеллины» — военные дирижабли Германии, которые широко использовались в Первую мировою войну. Материалом для беспилотного аппарата служили дерево и олово, крылья приделывались аналогичные тем, какие были у бипланов того времени. Однако на практических испытаниях дроны оказались не особенно эффективны, так как шум их мотора перекрывал радиосигнал и аппараты часто выходили из-под контроля.

6. Компьютер в очках

Компьютер в очках

Компьютер в очках

В 2012 году прошла презентация Google Glass – устройства, которое имело внешний вид очков и функции компьютера. Занимаясь другими делами, можно видеть перед собой экран с разного рода информацией: календарь, список задач, расписание поездов и т.д. Была предусмотрена даже функция загрузки видео и совершения видео-звонков. И всё это могло быть проделано без помощи рук и без отвлечения от основной деятельности.

Безусловно, это очень впечатляющее устройство, хотя оригинальными такие очки-компьютер не являются. Приоритет тут принадлежит Эварду Торпу и Клоду Шеннону, которые создали первое устройство подобного рода в 1961 года. А в 1968 году Иван Сазерленд сконструировал компьютерный дисплей, который можно было носить на голове – прямого предшественника современной разработки компании Google. Стив Манн в 1980 году разработал «WearComp» – носимый на глазах компьютер с возможностью беспроводной связи с другими компьютерами и передачей видеофайлов. А в 1999 году он продемонстрировал свою разработку «EyeTap», очень похожую на Google Glass.

5. Электронные сигареты

Электронные сигареты

Электронные сигареты

Это изобретение приобрело популярность в 2012 году. Имитация эффекта настоящей сигареты происходит за счет разогревания никотина жидкостью. Идея такой сигареты принадлежит фармацевту из Китая по имени Хон Лик, который сам пытался бросить курить и решил таким образом облегчить жизнь себе и другим курильщикам. Но, оказывается, задолго до китайца электронную сигарету изобрёл Герберт Гилберт. В его устройстве ничего не сгорало и не было самого никотина. В более поздней модели Гилберт использовал миниатюрный аккумулятор для создания нагрева, а производимый его сигаретой дым был результатом испарения определённых водных ароматизаторов. Однако предприятия фармацевтической и табачной промышленности не оценили разработку, и она не получила тогда широкого распространения.

4. Автономные автомобили

Машины, обходящиеся без водителя, стали технологической новинкой последних лет. Автомобиль, разработанный Google, проехал без водителя 480 тысяч километров всего с 2 авариями, которые произошли по вине человека. Идея подобных автомобилей не нова, ещё Леонардо да Винчи работал над тележкой, которая передвигалась благодаря системе пружин и имела рулевое устройство. В 1959 году американская корпорация General Motors разработала автомобиль с рулевым колесом, которое управлялось не человеком, а переменным током, проходящим по проволоке, натянутой вдоль дороги. Хотя в этом случае наличие необходимых компонентов управления за пределами авто лишает его полной автономности. Отличились в этой сфере и японские инженеры – в частности, С. Цугава и его группа из лаборатории Цукуба. На Западе первым разработчиком полностью автономных машин считается Эрнст Дикинсон — его VaMoR, созданный в 1987 году, развивал скорость до 90 км/ч и мог проехать 20 км. Более поздняя его разработка VaMP опознавала дорожные знаки, «видела» других участников движения и могла менять полосу. Один из автомобилей Дикинсона благополучно совершил поездку из Германии в Данию, в течение которой управлялся водителем-человеком всего коло 5 % времени.

3. Летающий велосипед

Не так давно был представлен велосипед «Paravelo», на котором можно не только ездить со скоростью 25 км./ч., но и летать, преодолевая 40 км. за час и поднимаясь на высоту до 1,2 км. благодаря входящему в конструкцию парашюту. И всё же это не первое подобное устройство в мире.

Дерек Пиготт сконструировал свой велосипед-самолет и взлетел на нём 9 ноября 1961 года. Во время пролета ему приходилось интенсивно крутить педали, за счёт чего удалось подняться над землей почти на 2 метра и пролететь 64 метра. Несмотря на не столь уж впечатляющие цифры, именно этот случай правильно рассматривать как первый полет на велосипеде.

2. Ракетный ранец

Первый ракетный ранец, как говорилось в заявлении Martin Aircraft Company, был продемонстрирован в 2010 году и настолько впечатлил своими данными, что его включили в список «Лучших 50 изобретений 2010 года». Однако для исторической справедливости, стоит уточнить, что трёхминутный полёт на высоте 5 метров с помощью реактивного ранца, разработанного Уэнделом Муром из «Bells Aerosystems», был совершён ещё в 1968 году. Разработкой ранца тогда заинтересовались даже в Пентагоне, были вложены значительные средства, хотя дальнейшие испытания оказались не слишком удачными и проект прикрыли. Для Аполлона-11 НАСА планировало использовать ранцы на случай отказа лунного модуля, но потом выбор был сделан в пользу лунохода, после чего в «Bells Aerosystems» отказались от дальнейшей работы над реактивными ранцами.

1. Вентилятор без лопастей

Такой вентилятор работает за счёт всасывания воздуха в корпус и выбрасывания воздушной струи через несколько отверстий. Изобретателем этого механизма считается Джеймс Дайсон. Впрочем, первенство в изобретении безлопастных вентиляторов принадлежит японской фирме «Shiba Electric», получившей патент в 1981 году. Именно так считает патентное ведомство, которое требует от Дайсона доказать, что его разработка имеет кардинальные отличия от японского устройства.

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А вы знали об  этом?  

В странах Европы слишком много проблемных, извилистых дорог, а также узких дорог и улиц. Отсюда и весьма жесткие требования к максимальной длине автопоезда. По стандарту «Еврофура», грузовик и прицеп не могут быть длине 16.5 метров. Именно из-за этого правила «нос» автомобилей и был принесен конструкторами тягачей в жертву. В США ситуация с правилами диаметрально противоположная, настолько жестких требований к длине автопоезда нет, а потому и большинство грузовиков здесь капотные.                                                                                                             

В Германии нет наказания для заключённого, который пытается сбежать из тюрьмы. Подобные действия расцениваются как проявление человеческого инстинкта быть свободным. В Германии остановка на автобане по причине истощения запасов топлива является административным правонарушением и карается штрафом.                          5500 бомб времён Второй мировой войны находят и обезвреживают в Германии ежегодно — в среднем 15 в день.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !       

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