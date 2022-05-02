Арно Хидирбегишвили: США, киевский режим и партия Саакашвили хотят, чтобы грузины стреляли в абхазов и осетин - на Украине, в Сухуми и Цхинвали!

«Чем больше официальный Тбилиси уступает киевской власти, тем больше оплеух получает от неё в ответ, поэтому Грузия обязана зеркально отозвать своего посла и прервать дипотношения с Украиной как с недружественным государством»

Война на Украине началась не 24 февраля 2022 года, а спустя 46 лет после Великой Победы: в 1991 году, спустя год после объединения Германии, СССР потерпел Великое Поражение - был ликвидирован и расколот на части, как Германия в 1945 году. СССР был уничтожен без единого выстрела - «холодной войной», которую сегодня называют гибридной, главным орудием которой является медиа-пропаганда и экономическая блокада, которую сегодня называют санкциями. В том же 1991 году на Западе был запланирован следующий этап - измельчения уже бывших советских республик, России, Украины, Казахстана, Грузии, Армении, Азербайджана и других.

Украина и Грузия относятся к странам, население которых после СССР удалось основательно обработать медиа-пропагандой. Медиа-пропаганда, как кислота, «прожгла» все извилины ума грузинского обывателя насквозь, образовав прямую «коммуникационную трубу» («communication pipe»), Теперь, что туда заливают пропагандистские медиа с одного конца, то и выливается с другого, что крайне удобно - осмысливать информацию нет никакой необходимости. «Российские военные насилуют детей!» - внушают сегодня грузинам с телеэкранов, в ответ надо лишь автоматически вскинуть руку в нацистском приветствии и прокричать с истеричным надрывом: «Героям Слава! Русский корабль, иди нах..!». (Национальные меньшинства в Грузии, составляющие более трети населения, медиа-пропаганде не подвержены по трём причинам: СМИ, за парой исключений, вещают только на грузинском языке; нацмены владеют русским языком, поэтому смотрят российское телевидение и легко распознают фейки; негрузинское население негласно поддерживает Россию, воюющую сегодня с украинскими нацистами, помня, как ущемляли их права местные, грузинские нацисты. )

Загипнотизированное грузинскими пропагандистскими телекомпаниями «Мтавари», «Пирвели», «Формула», «Кавкассия», жители края Шида Картли встали на колени с украинскими флагами по обочине Военно-Грузинской дороги от Гори до Эргнети - по пути следования кортежа с телом «героя» - погибшего на Украине грузинского наёмника, хотя в двух шагах, на пустыре, лицом вниз, лежала свергнутая с пьедестала с центральной площади Гори бронзовая скульптура Сталина - грузина генералиссимуса, победившего европейский нацизм (как сегодня оказалось, не окончательно). Советская символика - серп и молот, звезда и Георгиевская лента - приравнена к фашистской и запрещена, а партия грузинских нацистов «Нацдвижение» (лидер - Саакашвили) потребовала в Парламенте приравнять в правах погибших на Украине грузинских наёмников к ветеранам Великой Отечественной и боевых действий в Абхазии, как «воевавших за территориальную целостность Грузии» (?!). Но даже телеканалы, якобы, являющиеся проправительственными и государственными - «Имеди», «Рустави 2», «Общественный вещатель» - не информируют грузинский народ - как корректно относятся русские к украинским военнопленным, как лечат их, кормят, как раскаиваются в содеянном сами бойцы ВСУ и какие зверства ежедневно творят бандиты нацбатальонов, один из которых съел … убитого русского солдата (?!). А ведь свободная и независимая медиа обязана не только показывать украинские фейки, но и показать хоть пару из тысяч существующих документальных видео, сопроводив пояснениями на грузинском языке!

Грузия для Украины стала кузницей кадров и экспериментальным полигоном - пришедшие к власти в результате «цветного» госпереворота 2003 года Саакашвили и его грузинская команда, экспортированные затем на Украину, Давид Жвания и Давид Арахамия, гендиректор «Азовстали» Энвер Цкиташвили и многие другие грузины появились во власти Украины не случайно, не случайно их западные бекграунды так похожи, Поэтому, несмотря на то, что Грузия послала на Украину больше гуманитарной помощи, чем другие страны (400 тонн), грузинская власть получает от киевской власти и лично президента Зеленского беспрецедентно грубые оскорбления, аналогов которым в новейшей истории Грузии не сыскать. И чем больше помогает Украине Грузия, чем больше уступает киевской власти, тем больше оплеух и оскорблений получает из Киева в ответ! На позапрошлой неделе председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили, под давлением нацистской оппозиции, во главе парламентской делегации посетил с визитом Украину в знак глубокой солидарности и не менее глубоких соболезнований, а в ответ - новое оскорбление: «Киев вернет своего посла в Тбилиси после того, как власти Грузии продемонстрируют поддержку Украины и мы её почувствуем!», - заявил Зеленский журналистам, ранее назвав грузинскую власть аморальной, контрабандистами, пророссийскими, трусами и т.д. Результат - вполне ожидаемый: грузинская власть опять оказалась в дурацком положении - для украинских нацистов «своей» она так и не стала, а вот посмешищем для грузинской оппозиции - вполне, да и русские этот визит нам при случае припомнят... Этим визитом Грузия чуть не аннулировала своё здравое решение не присоединяться к антироссийским экономическим санкциям и не посылать регулярную грузинскую армию воевать против российской - на Украине, в Абхазии и Цхинвали, как открыто приказывали грузинской власти Зеленский, Кулеба, Арахамия, Арестович и другие киевские боссы. Грузинская власть никак не хочет понять, что она никогда не будет ближе Киеву, Брюсселю и Вашингтону, чем Саакашвили и его команда, которые друг для друга - братья по крови и на крови! Вот почему так поддерживает радикальную оппозицию посол США, вот почему Киев оговорился - если бы во власти был Саакашвили, то сейчас Грузия воевала бы против России плечом к плечу с Украиной! Да, США, киевский режим и партия Саакашвили хотят, чтобы грузины стреляли в абхазов и осетин - на Украине, в Сухуми и Цхинвали!

28 января 2019 года я заявил, что УКРАИНА ДРУЖЕСТВЕННЫМ ГРУЗИИ ГОСУДАРСТВОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ, и оказался прав. Сегодня, учитывая все вышеперечисленные факты, государственные национальные интересы, интересы оскорблённого грузинского народа обязывают грузинское правительство «зеркально» отозвать грузинского посла из Киева и прервать дипотношения с Украиной как с недружественным государством. Россия может этого не делать, потому что Украина создана Россией и является её нераздельной частью.

Правящая в Грузии партия всегда недооценивала силу медиа-пропаганды, а сегодня оправдывается, что не закрыла вышеперечисленные нацистские телекомпании, якобы, чтобы «соответствовать стандартам западной демократии». А когда в государстве действуют партия и пропагандистские телеканалы с нацисткой идеологией, это соответствует стандартам западной демократии?! Или стандартам западной демократии соответствует военная помощь США и Евросоюза неонацистам - потомкам украинских полицаев, единомышленникам Бандеры и Шухевича?! Почему в Грузии кто не хочет войны с Россией - предатели, а кто хочет с Россией воевать - патриоты?! Почему граждане, которые не согласны с и без того фиговым «безальтернативно евроатлантическим курсом» Грузии, а также члены их семей занесены спецслужбами в списки неблагонадёжных по указанию Посольства США, хотя они составляют более 80 процентов населения?! Почему все кадровые назначения и увольнения происходят с санкции посла США? Не потому ли, что многие до смерти запуганы медиа-пропагандистами и обслуживающими грузинских нацистов блоггерами?!

Запад превозносил Саакашвили как «маяк демократии», пока не увидел несколько документальных видео из десятков тысяч существующих о пытках и убийствах по приказу президента Саакашвили. Пауза была очень недолгой и Запад вскоре опять взялся за старое. Скоро Запад опять «подожмёт хвост», как побитая собака, когда весь мир обойдут документальные видео о преступлениях украинских нацистов с английскими субтитрами! А потом положат свои заключения международные Комиссии, которые будут куда страшнее, чем заключение Комиссии Хайди Тальявини. Сегодня в Грузию вернулись грузинские нацисты (некоторые - не только в Грузию, а на свои парламентские кресла!), якобы, воевавшие на Украине. На основании органического Закона Грузии «О гражданстве», а именно – подпункта «а» пункта 1 Статьи 21 - «гражданин Грузии теряет гражданство Грузии, если без разрешения компетентных органов служит в вооружённых силах, в полиции, в службе безопасности другого государства». Так почему же власть Грузии НАРУШАЕТ ЗАКОН - не задержала их при пересечении грузинской границы, почему они до сих пор - граждане Грузии, а многие - даже члены Парламента?! Или пусть грузинские нацисты - все эти окруашвили-барамидзе-хабази-элисашвили - признаются, что ни минуты не воевали, а лишь снимали на Украине селфи с оружием в своих карьерных целях, зарабатывая на чужой трагедии (как и было на самом деле!), или пусть кладут на стол паспорта с грузинским гражданством, как положил длинный «украинец» Саакакашвили.

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ

Арно Хидирбегишвили

2 мая 2022 года

Грузия, Тбилиси

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

"Путин — величайший политический деятель современности, очищающий сегодня Украину от бандеровской хунты" (https://otari.mirtesen.ru/blog/43309075785/)

"Для чего Запад спровоцировал спецоперацию России на Украине «https://otari.mirtesen.ru/blog/43648314579/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!