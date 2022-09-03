Можно ли привязать к себе мужчину и удерживать его в жизни? На непростую тему рассуждает психолог Ольга Данилина.

Как удержать мужчину? Если мы ставим вопрос таким образом, значит, с нами не все окей. Вправе ли мы отказывать партнеру в свободе? Негуманно, несовременно, отдает Средневековьем. Посмотрим на ситуацию под другим углом. «Удержать» — слово страха и ограничения. Вы, наверное, встречали женщин, вокруг которых буквально роились мужчины. При этом женщины могли не сиять неземной красотой и не отличаться философским складом ума. Их секрет в другом. Эти женщины не провоцируют страх и тревогу в мужчине.

Помните великого поэта: «Чем меньше женщину мы любим…» Но стопроцентно верно и наоборот! Мужчина по самой сути своей — охотник. Легкая добыча, которая к тому же панически пытается его удержать, довольно быстро становится неинтересной. Мужчина уходит, пара распадается.

Есть одно важнейшее веление нового времени — эры Водолея, начавшейся примерно на стыке второго и третьего тысячелетий. Это — поиск и насыщение своей жизни смыслом. Смыслом, который никак не связан с наличием или отсутствием рядом конкретного человека. Это может быть что угодно — творчество, любимая работа, хобби, путешествия.

Только смысл нашей жизни делает нас свободными. И только тогда мы можем быть равноправным, интересным, вдохновляющим партнером для мужчины. Партнером, а не тяжкой обязанностью. Обязанностью нести ответственность за человека, который считает тебя единственным смыслом своей жизни!

Влюбленные часто говорят эту фразу «Ты — моя жизнь». Но каким бременем она становится, когда огонь первой страсти угасает! Когда начинаются реальные семейные будни. И вот тогда-то семейная жизнь может стать тихой бухтой радости, когда два человека возвращаются из своих дел, из своей личной реальности на общую территорию. Они рады встрече, рады общению. Они постоянно привносят что-то новое, потому что проводят в семье не 24 часа, потому что их развитие происходит не только в семейном контексте и они получают энергию и вдохновение извне.

Таков парадокс. Удержать человека можно только свободой. Его и своей собственной.

Моя практика доказывает, что прочные и позитивные супружеские отношения можно сохранить, если женщина сохраняет интерес к жизни, не заключенный целиком только в мужчине и детях. Даже если она и не работает в обычном смысле этого слова. Но она открыта новому и постоянно наполняет семейное пространство позитивным состоянием (а наполнять энергией — мужчину, детей, дом — это как раз главная женская миссия), обновляет его и в то же время сохраняет и поддерживает ритуалы, укрепляющие семейные узы.

Мужчины за последние полвека поменялись. Теперь многие из них теперь охотно сидят с детьми и не возражают, если женщина зарабатывает больше. Но природа противоположного пола осталась прежней.

Общая территория, на которой и возник взаимный интерес, не должна поглощать партнеров полностью. У женщины и мужчины обязательно остаются свои зоны интересов. Если ко мне на прием приходят супруги, полностью растворенные друг в друге и по этой причине лишившиеся друзей, я предвижу серьезные проблемы в дальнейшем.

Есть еще волшебная фраза «Я тебе доверяю…». Произнося ее, женщина обращается к внутреннему идеалу мужчины. Этот идеал — рыцарь, исполненный великодушия и чести. Если вы убедите мужчину, что он для вас и есть тот самый благороднейший из достойных, скорее всего, он постарается соответствовать. Пользуйтесь этой маленькой хитростью!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2558136403676367257/

А вы знали об этом?

Компьютеры на самом деле способны учиться и перепрограммировать себя.Самообучающийся «искусственный интеллект» Google уже легко обыграл мирового чемпиона по «го». Этого не ожидали еще, по крайней мере, в течение 100 лет. Го — самая сложная игра, когда-либо созданная человеком. Она значительно сложнее, чем шахматы, и даже компьютер не мог до сих пор посчитать все возможности.

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