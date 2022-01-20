Что случается с телом, когда душа его покидает?

Все, что связано с уходом близких, всегда вызывает у нас особенный трепет и волнение. Вполне естественно, что мы хотим сделать переход от физической жизни к духовному миру максимально комфортным и безболезненный для наших близких.

И после того, как душа покидает тело, все заботы о нем ложатся на плечи семьи и близких умершего.



В связи с чем у многих из вас возникает вопрос: а как правильнее захоронить тело? Предать его земле или кремация будет лучшим выбором?

* Некоторых беспокоит вопрос — будет ли чувствовать умерший жар пламени, если все же родные решат остановить свой выбор на кремации.* Выбор места для упокоения тела тоже является поводом для вопросов и дискуссий.

Поэтому я решила написать эту статью, и постараюсь максимально подробно и понятно дать ответ на беспокоящие вас вопросы.

Для начала, давайте разберемся с тем, что такое душа и насколько крепка её связь с телом.

Все мы знаем, что душа — это аспект Высшего «Я», который материализовался на нашей планете для проживания земного опыта.И наша душа одной своей частью всегда остаётся связанной в Духовном мире, с которым связана энергетической пуповиной.



Другое дело мир материальный. В прочной связи с земным у нашей души нет никакой необходимости!

Да, у нас могут быть такие связи с другими душами, но уж точно не с физическим телом.

Для души тело является лишь сосудом, который бережно хранит Божью Искру. И как только она его покидает, то и любая связь тела с душой рвется навсегда.

Многие могут заметить, что после смерти лица людей меняются до неузнаваемости, и порой даже тяжело поверить в то, что это бездыханное тело когда-то было человеком, которого мы знали и любили.

Весь секрет в том, что наш близкий человек покинул пределы материального мира, тело же по сути никогда им и не было, а служил в земле только оболочкой той души которую мы любили.

Поэтому наша душа после возвращения в Духовный Мир гарантированно не будет чувствовать свое физическое тело и то, как его лучше захоронить вы можете выбирать сами.

Единственным исключением может служить последняя воля покойного: если человек просил после смерти его кремировать или похоронить в земле, то, конечно, нам необходимо выполнить пожелание умершего.

Страх того, что при кремации душа умершего будет испытывать муки и страшную боль от огня не имеют никакого основания ровно по той же причине — душа теряет связь со своим физическим телом после смерти и не чувствует того, что с ним происходит после её ухода.

Ну а с местом погребения или хранения урны вам необходимо определиться исходя из того, где вам будет легче и комфортнее ухаживать за могилой.

Поймите, что мы делаем это прежде всего для себя, ведь это нужно не мертвым, это надо живым!

Помните, что душа не будет находиться в земле или урне для кремации, она возносится в духовный мир сразу после смерти. Поэтому можете не переживать о том, что умерший чувствует какую-то боль от того, что происходит с его физическим телом после смерти.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2394839324192672585/

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