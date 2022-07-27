Похороны в Кремле: кто имел на это право

Знатных людей на Руси погребали в храмах или на территории монастырей. Например, князя Ярослава Мудрого погребли в северной галерее Софийского собора, возведя над могилой саркофаг с резьбой. Вообще, богатых людей на Руси всегда хоронили помпезно, ведь смерть князя или царя означала грядущие перемены.

Княжеские могилы

Искусствовед Татьяна Евгеньевна Самойлова в статье «Священное пространство княжеского гроба» указывает, что такой способ захоронения был заимствован из Византии и восходил к устройству Гроба Господнего в Иерусалиме. Отсюда же пошел и обычай перед смертью постригать князей в монахи.

В Смоленске в XI–XIII вв. храмы служили усыпальницами князей, – об этом известно благодаря раскопкам археолога Павла Александровича Раппопорта. Знать хоронили в специальных нишах – аркосолиях. В соборе Св. Бориса и Глеба было 21 захоронение, в храме на Протоке – 11. Стены могилы строили одновременно с храмом, а после погребения тела, ее закрывали плитами из песчаника.

Могилы князей богато украшались. Согласно Успенскому сборнику XII–XII веков, когда князь Мономах перенес могилы Св. Бориса и Глеба в новый храм, то «окова раце сребром и златом и оукраси гроба ею тако же». Более того, он велел сделать ограды из золота и серебра, украшенные хрусталем, и окружил их «светильна позолочена», в которых горели свечи.

Могилы в Кремле

Московский Кремль не исключение, в нем захоронено около 200 человек. Самые известные усыпальницы расположены в Архангельском, в Успенском, в Вознесенском и в Спасо-Преображенском соборах. Здесь покоятся цари и царевичи, князья и княгини, бояре, духовенство и монахи. Похороны этих людей были разными: царей и князей хоронили с пышными процессиями, в богато убранных гробах, их оплакивало множество народа.

Людей простых хоронили скромно. На территории Чудова монастыря встречаются могилы мальчика Тарасия, юродивого Тимофея и слуги Прокофия. Несмотря на то, что их прах покоится в Кремле, вряд ли их похороны отличались пышностью.

На похороны знати съезжалось множество народу – богачи стремились засвидетельствовать почтение, простые люди надеялись на милостыню, которую щедро раздавали.

Монахи обмывали тело покойника, умащали маслами и одевали, полагали в богатый гроб, который вносили в храм и отпевали. Затем над покойным читали Псалтирь, а в третий день после смерти пышная погребальная процессия везла тело к месту упокоения. За гробом шло множество рыдающего народа.

Подобным образом прошли похороны убиенного князя Андрея Боголюбского, тело которого пролежало три дня в притворе храма. Потом приехал игумен Арсений, монахи обмыли изрубленный труп, положили в гроб, отпели, а после повезли во Владимир.

Когда тело властителя оказалось в городе, случилось невероятное – люди бросились ко гробу – оплакивать князя. Он был торжественно погребен в Успенском соборе при большом скоплении народа.

Кто еще мог рассчитывать на могилу в Кремле? Люди из окружения князей и царей: духовенство, бояре, окольничьи, сотники и стольники, ключники и даже слуги, если они были любимцами.

Похороны обывателей

Как пишет в работе «Похоронные обычаи на Руси в конце XV–XVI века» историк Елена Борисовна Грузнова, простых людей хоронили в тот же день. Возможно, делалось это из подражания погребению Христа или же из суеверий. Независимо от состояния, человека клали в гроб. Это подтверждает англичанин Джордж Турбервиль, побывавший при дворе Ивана IV в 1568 году. В «Посланиях из России» он указывает, что в Московии и простые люди и те, кто побогаче, кладут тела умерших в гробы из ели.

Умерших отпевали в монастырях или в храмах и хоронили на церковных кладбищах. На могилах ставили кресты и клали камень с надписью, а на могилах военных – ставили пирамидки с крестом. В боковинах пирамидок делали выемки для икон. Подобные надгробия сочетали в себе функции могильного креста и часовни.

Похороны бедняков

Бедняков, нищих и бродяг хоронили в общих могилах, которые выкапывались далеко за городом. В зимнее время покойников отпевали и вывозили в «Божьи дома» – срубы или ямы, где замерзшие тела складывали, а весной родственники забирали тело покойника, клали в домовину и хоронили в отдельной могиле, а если хоронить было некому, то беднягу погребали в общем рве.

Похороны подозрительных покойников

В случае, если покойник был неопознан или причины смерти вызывали подозрение, например, это был утопленник или самоубийца, или в Божий дом поступало тело казненного преступника, то труп хоронили в особых могилах, которые не закапывали.

К таким мертвецам относили холостяков; убитых молнией и неожиданно умерших. В деревнях таких покойников относили подальше от жилья – в дебри и оставляли там на растерзание зверям или символически прикрывая ветками или даже обносили их частоколом. Связано это было с суеверием, что такого покойника земля не примет и может «обидеться» и отомстить заморозками, или градом. Считалось: чтобы душа такого человека нашла путь к предкам, тело должно разложиться, исчезнуть. Грузнова считает, что именно с заморозками связано сожжение тела Лже-Дмитрия, которого похоронили, но после нагрянувших заморозков сожгли.

Похороны язычников

Языческие похороны на Руси встречались до XVIII века, а в XV– ХVI вв. были так распространены, что в 1534 году новгородский епископ Макарий послал по деревням грамоту, в которой запрещал хоронить вне церковных кладбищ. Его преемник Феодосий в 1548 году сокрушался, что «мертвых кладут в лесех по круганам и по коломищем». А итальянец Александр Гваньини в книге «Описание Московии» писал так: «умерших они хоронят в лесах и полях с различной ворожбой и подношениями для отвода злых «духов».

Бывало даже, что волхвы велели родным изъять тело из гроба, и сжечь его на костре по языческому обряду.

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А вы знали об этом?

Каждый гражданин России знает, что российский триколор появился благодаря Петру Великому. Но если вы учились в школе с углубленным изучением истории, или ваш учитель был из вексиллологов, то вы знаете совсем другое – правильное. Первый триколор появился в России раньше, во времена правления первого царя из династии Романовых Михаила Фёдоровича. В 1634 году ко двору Михаила Фёдоровича прибыло посольство от голштинского герцога Фридриха III. Кроме дипломатических вопросов, посольство также решило вопрос о постройке на Волге десяти кораблей для путешествия в Персию. Первый корабль, «Фредерик», был спущен на воду в 1636 году. Срок его корабельной жизни был недолог, но шёл он под голштинским флагом, подозрительно похожим на нынешний триколор. Так трёхцветный флаг был явлен взору русского человека, но пока это был не русский флаг, русским (или почти русским) он стал при Алексее Михайловиче. Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43967057211/).

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