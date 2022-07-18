Какие ювелирные шедевры делал из русской берёзки сам Карл Фаберже

У каждой страны существует свое национальное дерево. Если вы говорите «пальма», то представляете жаркую страну. Но когда произносят «березка», всем понятно, что речь идет о России. Это дерево потрясающей красоты, со светлой корой и нежными зелеными листиками, которое в древности считалось на Руси берегиней, защищающей семью от напастей. Береза – это своеобразный символ чистоты, её ценили и почитали из века в век. Поэты писали о ней стихи, музыканты создавали песни, а самый известный российский ансамбль 20 века назывался «Берёзка».

Использование березовой коры для грамот

Берестяная грамота 12 века





В середине 20 века в Великом Новгороде была найдена первая грамота из бересты. И это было именно березовая грамота. В Вавилоне для письма использовали глиняные таблички, в Египте папирусы, в Европе пергамент, а в древней Руси для таких целей применяли берестяные грамоты именно из березовой коры.



Береста использовалась для письма задолго до того, как в Россию был завезён пергамент и бумага. Береза с ее светлой корой как нельзя лучше подходила для этих целей. Еще Иосиф Волоцкий писал, что в обители Сергия Радонежского были книги, написанные «не на хартиях, но на берестех».





Сегодня в музеях можно увидеть множество важных документов и серьезных книг, которая написаны на бересте, расслоенной особым способом.

Русалка, которая проводит ночь под березой, а потом горит на костре

Если вернуться к первой находке, то, к счастью, подходящие природные условия и особый состав почвы в районе Великого Новгорода позволили грамотам сохраниться в хорошем виде, и сегодня их можно увидеть в музеях города.

Константин Васильев, «Русалка на березе»





С березой связано множество старинных обрядов, поскольку в древние время в России она считалась священным деревом. Когда наступала Русалочья неделя, а случалось это на стыке лета и весны, то, как утверждали народные поверья, на ветках берез можно было увидеть притаившихся русалок.



Эта легенда гуляет до сих пор, например, на Брянщине и сегодня существует обряд проводов русалок на Троицу. Из соломы делают чучело, на которое надевают длинное женское платье, после чего люди несут соломенную русалку по деревне, распевая песни. Куклу сажают под березу или устраивает на ветвях дерева, после чего возвращаются в деревню. Утром следующего дня ее забирают. Но с соломенной русалочкой не будут играть дети, она не станет украшением двора - ее сожгут в полдень на костре. Таким образом древние славяне старались очистить местность от нечистых духов.

Использование для музыкальных инструментов и упоминание в песнях

Русская гармоника – инструмент, который радует слух людей уже много веков.





Знаменитая русская гармоника радует слух своеобразным звучанием. Без нее не обходится ни одна деревенской гулянка. А вот гриф у этого инструмента очень часто делают из березы, поскольку это дерево крепкое и долговечное. О берёзе написано немало русских народных песен, ее воспевали знаменитые поэты, и это понятно - белоствольная красавица романтично выглядит, она нежна и загадочна. Удержаться чтобы не рассказать о ней в песне, очень сложно. Хотя про деревья в России поют часто: клен, рябина, тополь, и конечно елочка - известные лесные представители искусства. Береза и сегодня вдохновляет поэтов, кинорежиссеров, писателей, художников.



Сергей Есенин говорил ней что она принакрылась снегом словно серебром, Пушкин восхищался северной березой и писал, что это был первый предмет, поразивший его в самое сердце, когда он приехал в горы во время путешествия на юг в XIX веке. Россия страна березового ситца, так было и так будет.

Изделия Фаберже из дерева

Яйцо Фаберже из карельской березы. /Фото: cdn.vedomosti.ru





Несмотря на то, что береза - дерево, она иногда служила прекрасным материалом для ювелирных изделий. Это кажется невероятным, но в 1917 году ювелир Карл Фаберже изготовил из этого дерева одно из своих знаменитых пасхальных яиц. Он использовал карельскую березу и назвал изделие «Березовое яйцо».



В Петергофе и Гатчине можно увидеть великолепные домики из березы. Это отражает моду второй половины 18 века, когда часто строились своеобразные павильоны-сюрпризы. Скромный деревянный фасад, за которым невероятно дорогой и роскошный интерьер, поражающий воображение.

Береза - вдохновитель художников, поэтов, резчиков





Многие известные художники, например, Шишкин и Куинджи, Боголюбов и Поленов были вдохновлены русской березой при создании своих творений. Это дерево изображало невинность и чистоту, счастье и радость, стремление ввысь и изящество. А вот, например, на известной картине «Грачи прилетели» Саврасова можно видеть грустную и мрачную березку. И наоборот, Игорь Грабарь в своей «Февральская лазури» показал настоящий праздник, где жемчужная береза тянется к лазурному небу, а ее ветки дают причудливые тени на снегу.



Резчики часто используют березой, поскольку она мягкая и податливая при работе. Туески из бересты крестьяне брали на работу в поле, иногда даже держали в них воду, и она долго оставалась холодной. Каждая губерния славилась своими мастерами берестяные дел, их было много в Вологде и Вятке, Томске и Тобольске, в Прикамье. Каждый город можно было узнать по особенностям резки, рисунку, форме изделий.



Вещи из бересты пользуются огромной популярностью среди иностранцев, посещающих Россию. Сегодня сувенирные магазины предлагают множество красивых вещей, созданных из березы по старинным методикам.



Источник

А вы знали об этом?

В Древнем Риме одну сережку в ухе носили не воины, а рабы. Спустя века эта традиция прижилась и у пиратов. Гораздо позднее у донских казаков одна серьга в левом ухе у мужчины означала, что он — единственный сын у матери. Если казак носил одну серьгу в правом ухе, все знавшие этот символический язык понимали, что он — последний в роду. Убить такого казака означало прервать целый род. В Московском царстве мода на ношение сережек мужчинами стала постепенно изживать себя. Совсем не популярными они были в петровские времена. Тогда у высшей знати появилось новое увлечение — пышные надушенные парики, из-под которых сережек вообще не было видно. Простолюдины, не имевшие денег на парики, продолжали щеголять в сережках. Ношение одной серьги для холопа символизировало его принадлежность хозяину. Во время царствования Павла I их стали носить военные. Причем, носили они женские сережки, подаренные любимыми дамами. Так красавицы стремились защитить своих мужчин от шальной пули.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Депортация или геноцид Сталиным героического чеченского и ингушского народов ? https://otari.mirtesen.ru/blog/43115988494/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!