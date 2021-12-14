Мужчина год помогал семье ворон. На крыльце он нашёл странный знак благодарности

Вороны не устают нас удивлять! Вот еще один пример того, что эти птицы отлично знают, что такое благодарность.

Стюарт обожает наблюдать за живой природой, поэтому, когда на его заднем дворе поселилось воронье семейство он ничего не имел против. Птицы свили гнездо, а к лету обзавелись птенцами. Мужчине очень нравилось слушать писк молодняка и смотреть, как родители носятся туда-сюда, хлопая крыльями, и таскают корм потомству. Он засыпал и просыпался под воронье карканье, но ничего не имел против.

Но однажды он обратил внимание, что птичьи крики изменились. Они звучали тревожно, и Стюарт решил проверить, в чем дело. Когда он вышел, он обнаружил посреди двора двух вороньих подростков. Все еще с короткими крыльями, птенцы сидели на земле, а родители суетились вокруг не в силах помочь. Зато помочь мог человек — и сделал это.

Стюарт вернул малышей в родное гнездо, несмотря на возмущение взрослых ворон — кто-то трогает их детей руками! Кто-то куда-то их несет! После акта спонтанной доброты Стюарт немного задумался и поставил под деревом миски с едой и водой, на случай, если птенцы снова выпадут. Он стал регулярно обновлять запасы, а через некоторое время начал подкармливать и старших ворон.

Мужчина регулярно оставлял на одном и том же месте специально купленную для ворон еду.

Через некоторое время он узнал, что вороны оценили его щедрость. Утром он вышел покормить ворон — все как обычно, ничего удивительного. Но в том месте, куда он обычно бросал еду, Стюарт обнаружил странную вещь: еловую веточку с надетым на нее ключом от банки газировки. Мужчина очень удивился — ведь он не имеет привычки разбрасывать мусор и всегда чисто метет двор. Откуда мог взяться этот странный артефакт? Он покормил ворон и отправился по своим делам, но на следующий день история повторилась.

Рядом со вчерашней веточкой лежала еще одна. Вороны откуда-то украли ключ от банки, откусили сосновую ветку и надели на нее металлическое колечко. Это выглядело как подарок, попытка символически отблагодарить человека — а что у них было еще, кроме мусора?

«Это не только щедрость, это творчество, это искусство», — написал Далквист в социальных сетях. — «Мой мозг взорвался»

Эта история выглядит невероятной, но Дженифер Кэмпбел-Смит, специалистка по поведению ворон, утверждает, что такое вполне возможно. Вороны очень умны, умеют использовать орудия труда, а один ворон даже научился мяукать по-кошачьи, чтобы добыть пропитание.