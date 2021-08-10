Из-за чего однажды год длился всего 445 дней и другие интересные факты о календаре

Большая часть земного шара вот уже четыре столетия исчисляет время с помощью календаря под названием григорианский. Год этого календаря делится на 12 месяцев и длится 365 дней. Раз в четыре года добаляется один дополнительный день. Такой год носит название високосный.

Это нужно для того, чтобы убрать разницу между движением солнца и календарём. Это понятие было введено в конце 16 века Папой Григорием XIII как реформа юлианского календаря. Григорианский календарь является общепринятым, поскольку он является регулярным и очень простым. Но так было не всегда.

Зачем нужна была реформа календаря

Римский календарь.

До принятия григорианского календаря, действовал другой — юлианский. Он был наиболее близок к настоящему солнечному календарю. Так как Земле нужно чуть больше чем ровно 365 дней, чтобы совершить оборот вокруг солнца. Эта разница компенсировалась високосными годами. Это была невероятно полезная и масштабная реформа для своего времени, но абсолютной точностью этот календарь всё же похвастаться не мог. Солнце совершает оборот дольше на 11,5 минут. Это может выглядеть мелочью, но время потихоньку накапливалось. Шли годы, и к 16 веку юлианский календарь опередил главное светило почти на одиннадцать дней.

Основывался римский календарь на лунно-солнечном, но был весьма неточным.

Цезарь исправляет путаницу в календаре

Юлианский календарь был введён римским императором Юлием Цезарем. Случилось это в 46 году до нашей эры. Это была совсем не прихоть, а попытка исправить ошибки лунно-солнечного календаря, который составлял основу действующего римского. В нём было 355 дней, поделённых на 12 месяцев, что было короче солнечного года на целых 10 дней. Для исправления этого несоответствия римляне добавляли 22 или 23 дня к каждому следующему году. То есть високосный год уже тогда был необходимостью. Таким образом год в Риме мог длится то 355, то 377 или 378 дней.

Что ещё более неудобно, високосные дни или так называемые вставочные, не добавлялись согласно какой-то системе, а определялись верховным священником Коллегии понтификов. Тут в дело вступал негативный человеческий фактор. Понтифик, пользуясь своей властью над временем, продлевал год или сокращал, преследуя личные плитические цели. Конечным результатом всего этого безобразия стало то, что римский обыватель не имел понятия какой именно нынче день.

Нужно было навести порядок.

Чтобы привести в порядок весь этот календарный беспредел, Цезарь призвал лучших философов и математиков империи. Он поставил им задачу создать календарь, который синхронизировался бы с солнцем сам, не требуя человеческого вмешательства. По расчётам учёных того времени, год длился 365 дней и 6 часов. Результатом поставленной Цезарем задачи стал календарь длиной в 365 дней с добавлением дополнительного дня каждые четыре года. Это нужно было для того, чтобы компенсировать 6 потерянных часов каждый год.

Современная наука уточняет, что нашей планете требуется 365 дней, 5 часов, 48 минут и 45 секунд, чтобы один раз обойти вокруг Солнца. То есть новоиспечённый календарь тоже не был точным. Тем не менее это действительно была масштабная реформа. Особенно по сравнению с существующей тогда календарной системой, которая была просто беспорядочным безобразием.

Юлий Цезарь.

Юлианский календарь

Юлий Цезарь желал, чтобы новый год по новому календарю начинался 1 января, а не в марте. С этой целью императором было добавлено к 46 году до нашей эры целых 67 дней. Из-за этого он продлился колоссальных 445 дней! Цезарь объявил его «последним годом смятения», но люди называли его просто «годом смятения» или annus confusionis.

Согласно юлианскому календарю Новый год наступил 1 января 45 года до нашей эры. Всего через год Юлий Цезарь был в результате заговора убит. Его соратник Марк Антоний, чтобы почтить память великого правителя изменил название римского месяца Квинтилис на Юлий (июль). Позже, в честь другого римского императора, переименовали месяц секстилис в август.

Григорианский календарь

Со временем календарь пришлось вновь реформировать.

Юлианский календарь безусловно был в своё время настоящей революцией в истории человеческой цивилизации. Его недостатки стали проявляться со временем. Как уже было сказано выше, к концу 16 века он опередил солнечный почти на 11 дней. Католическая церковь сочла это недопустимой разницей, которую нужно было исправить. Это и было сделано в 1582 году. Тогдашний папа римский Григорий XIII издал свою знаменитую буллу Inter gravissimas — о переходе на новый календарь. Его назвали григорианским.

На смену юлианскому календарю пришёл григорианский.

Согласно этому постановлению, в 1582 году жители Рима легли спать 4 октября, а проснулись на следующий день — 15 октября. Счёт дней был передвинут на 10 суток вперед, и день после четверга 4 октября предписывалось считать пятницей, но не 5, а 15 октября. Был установлен порядок летоисчисления, при котором равноденствие и полнолуние восстановлены и в будущем не должны сдвигаться по времени.

Отличие григорианского календаря от юлианского.

Трудная задача была решена благодаря проекту итальянского врача, астронома и математика Луиджи Лиллио. Он предложил каждые 400 лет выбрасывать из счёта 3 дня. Таким образом, вместо сотни високосных дней на каждые 400 лет в юлианском календаре, в григорианском их осталось 97. Из разряда високосных исключили те вековые годы (с двумя нулями на конце), число сотен которых не делится без остатка на 4. Такими годами, в частности, являлись 1700, 1800 и 1900.

Новый календарь в разных старнах вводился постепенно. Общепринятым он стал к середине 20 века. Им пользовались почти все. В России его ввели после Октябрьской революции декретом СНК РСФСР от 24 января 1918 года. За григорианским календарём закрепилось название «новый стиль», а за юлианским - «старый стиль».

Историческое постановление.

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