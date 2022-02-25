Герой Советского Союза, не снявший форму НКВД

Под Рузой в Московской области есть дуб, который стал местом гибели для одного из таких солдат — Героя СССР, начальника райотдела НКВД в Рузе Сергея Солнцева.

В Великой Отечественной войне он участвовал всего месяц, но сделал больше, чем некоторые за всю войну.

Начальник разведки и комиссар партизанского отряда Рузского района Московской области, старший лейтенант НКВД, Герой Советского Союза

Сергей Солнцев родился в 1906 году, с 1924-го работал на Раменской хлопчатобумажной фабрике. С 1930 года трудился в профсоюзных органах и заведующим отдела кадров фабрики «Красное знамя».

«Про таких говорят — человек без биографии: не был, не состоял, не привлекался», — писал Солнцев про себя.

В 1937 году его след теряется. Но известно, что в 1941-м он уже был лейтенантом НКВД.

«Бабушка рассказывала много. Что было очень много работы перед войной, очень много забрасывали диверсионных групп, поэтому дома его практически не было. Работа была круглосуточная, особенно перед войной», — рассказала внучка Героя СССР, полковник ФСБ в отставке Наталья Солнцева.



Если не считать вот этой фотографии 1939 года — это курс по диверсионной подготовке, где учился Солнцев перед войной, — упоминания о герое можно найти в рапортах партизан, которые воевали в тылу немецких частей во время оккупации.

«Я, Загудаев Г.Я., товарища Солнцева узнал в ноябре 1941 года, в партизанском отряде, где он был комиссаром, а я бойцом. Находясь в землянках среди партизан, Сергей Иванович пользовался большой любовью и уважением со стороны бойцов», — говорится в одном из рапортов.

Когда комиссара партизанского отряда не стало, его сыну было 11 лет. Но в его памяти он остался таким же, каким вспоминали Солнцева сослуживцы.

«Папа очень много рассказывал, какой он (Сергей Солнцев — прим. ред.) был. Что запомнилось — никогда не ругал его. Он шалун был вообще-то, конечно, но, говорит, самое ругательное слово было „мерзавец“. „Ну что, мерзавец, что опять сделал?“» — вспоминает Наталья Солнцева.

Сергей Солнцев провоевал среди партизан всего месяц, с октября по ноябрь 1941-го. Когда его дело рассекретили, оказалось, что всего за 30 дней с отрядом из 60 человек он совершил 18 разведывательных вылазок. Усилиями его отряда и по информации, добытой им и его командой, был уничтожен немецкий штаб, более 500 солдат оккупантов и офицеров рейха, уничтожена артиллерия, подвозы с продуктами и боеприпасами.«Он ходил всегда в форме офицера НКВД. Его сотрудники предлагали ему: „Сергей Иваныч, надели бы ватник, чтобы не выделяться“. Но у него было такое выражение, партизаны рассказывали: „Не вы мне эту форму надели, не вам снимать“. Как я есть офицер, так и буду в ней воевать“. И вот когда он попал в плен будучи в этой форме, ему досталось по полной схеме», — говорит внучка.

Из выдержек архивных документов НКВД можно узнать, что немцы подвергли товарища Солнцева пыткам, отрубили ему два пальца на левой руке, прокололи штыком левую ногу, обжигали огнем пальцы рук и ног, скальпировали череп. Он не выдал известные ему военные и государственные тайны, погибнув смертью героя. После казни тело было повешено на дерево



«Папа рассказывал, что черный он был, потому что был предан земле. Я, говорит, испугался, ему было всего 12 лет. Испугался — убежал, но потом в личном деле я видела эти фотографии. Конечно, не дай бог никому принять такую смерть», — рассказала Наталья Солнцева.

Сегодня дуб под Рузой, где была казнь, — место памяти. Вся эта история больше напоминает сценарий фильма, если бы не архивы ФСБ и семья героя.

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