А вы знали об этом?(Статья 48) 

Этот выпуск полностью посвящен памяти Елизаветы II

1.

С 15 лет королева Елизавета II вела дневники, в которых записывала свои самые сокровенные мысли. И если поклонники британской королевской семьи мечтают прочитать их, то стоит предупредить, что они никогда не будут обнародованы. Каждый вечер Елизавета II пишет в своем дневнике около пятнадцати минут. До Елизаветы так же поступал ее отец, король Георг VI, который ежедневно тратил время на написание своих мемуаров. Дневник хранится в черном кожаном футляре - версия меньшего размера, чем та, в которой хранятся правительственные документы. Есть только два ключа, чтобы открыть его. Двойник хранится у ее личного секретаря и только для экстренных случаев. За свою жизнь бабушка принцев Уильяма и Гарри позволила только одному человеку получить доступ к своим сокровенным мыслям. Действительно, ее мужу принцу Филиппу было разрешено взглянуть на ее дневник.Однако того, как ее не станет, эта рукопись будет "помещена в королевский архив Виндзорского замка, недоступная для вечности". Таким образом, Елизавета II унесет с собой в могилу свои маленькие секреты, и ни один любопытный человек не сможет узнать, что она написала за эти годы.

2.

Пётр I как-то решил выдать замуж свою племянницу Анну за Фридриха, герцога Курляндского. Свадебное торжество было впечатляющим, особенно это касалось количества выпитых горячительных напитков. Причём больше всего Пётр настаивал на том, чтобы крепко пил его новоиспечённый зять, и его совершенно не смущало, что тому было всего 17 лет. Отказаться было невежливо, поэтому юному Фердинанду приходилось пить, и много. Но спустя два месяца, когда молодожёны отправились наконец в Курляндию, стало ясно, что алкоголь нанёс непоправимый ущерб неокрепшему юношескому организму — Фридрих скончался, а врачи обвинили в этом именно выпивку на той самой свадьбе.

3.

Выслушав 23-й фортепьянный концерт Моцарта в исполнении Марии Вениаминовны Юдиной,Сталин приказал передать ей конверт с двадцатью тысячами рублей, которые в то время были довольно значительной сумой. Господа сталинисты! Обратите внимание, что он дал ей эти деньги не в виде государственной премии, а из личного кошелька. Правда, патриотка страны и бесстрашная женщина написала в своем письме диктатору Сталину: «Благодарю Вас, Иосиф Виссарионович, за Вашу поддержку. Я буду молиться за Вас день и ночь и просить Господа простить Ваши огромные грехи перед народом и страной. Господь милостив, Он простит Вас. Деньги же я отдала в церковь, прихожанкой которой являюсь». Как ни странно, но палач народов почему-то не расстрелял «любимую пианистку» как это он делал со многими непокорными ему деятелями культуры!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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