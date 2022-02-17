Чаши из черепов: у кого древние славяне переняли этот жуткий обычай

Славяне — не единственный народ, практиковавший страшный обычай изготовления ритуальной посуды из человеческих черепов.

Зачем они это делали?

О том, что скифы отрубали врагам головы, руки и даже делали из кожи врагов чепраки для коней и колчаны для стрел, свидетельствуют многочисленные сармато-скифские погребения, где находят останки без рук, без голов, а на золотых украшениях скифов встречаются изображения всадников, к седлу которых приторочены головы.

Разумеется, голову врага русские и скифы могли уносить с собой и в чисто практических целях, например, историк Герoдoт Галикaрнaсский, живший в V веке до нашей эры, писал, что «головы убитых в бою врагов скифский воин приносит царю. Тогда... он получает свою долю добычи».

Но были и другие цели, ради которых и скифы и древние славяне отрезали неприятелям головы, ведь голова человека в языческом мире имела древний сакральный смысл.

Все началось с охотников за черепами

Голова врага, пусть даже и мертвого, была сакральным предметом, и овладевший ей получал жизненную силу, ум и храбрость противника. Почитание головы и наделение её колдовской силой появилось на территории России еще во времена позднего палеолита (12 000 лет назад), но было распространено и среди населения Европы – от Пиреней до Кавказа.

Археолог из Чехии Карел Скленарж считает, что в этот период существовал целый культ черепов и были целые племена «охотников за черепами», которые использовали их в жутких религиозных культах.

На территории России известны захоронения так называемой «ямной» культуры, жители которой, по всей вероятности, и были предками славян – об этом говорят последние исследования генетиков. Во всяком случае, среди них был распространен тот же субклад, что и распространен у 50 % современных русских, – об этом в своих работах писал генетик Анатолий Клесов. Люди «ямной культуры» жили вдоль Днепра и вдоль Дона около 5600– 4300 лет назад, и в их захоронениях были найдены украшенные человеческие черепа.

Этнограф Д. А. Ляпин в «Очерках этнографии Верхнего Подонья» высказывает предположение, что именно с культа черепов берут свое начало многие суеверия, связанные с головой, волосами и даже с головным убором. При этом нельзя сказать, что предки славян отличались этим от других племен – подобные культы были распространены в азиатских степях, на Алтае, на территории Турции и Израиля.

Отрезали головы врагами и древние кельты, но при этом они проделывали то же самое и с головами предков – они вешали их на стены и поклонялись им, прося удачи и богатства.

Мир был жесток и ужасен. И скифы, и сарматы и предки славян верили, что голова человека наделена непонятной сакральной силой, некоей жизненной энергией, которая и дает ему жизнь. Завладев головой врага, победивший воин, верил, что теперь он обладает и годами жизни поверженного противника.

Трофей или кровавый потир

Христианский писатель и философ Феофан Исповедник, живший в VIII веке, в своих трудах прямо писал о варварском обычае славян делать из черепов врага чашу и пить из нее вино. Он указывал, что так делали славяне, присутствовавшие в лагере аварского хана, а чаша была как бы в насмешку сделана из головы греческого полководца. Этот обычай совпадает с описанием Геродота, которое тот сделал за много веков до Феофана Затворника; – он писал об обычае скифов делать чаши из вражеских голов.

Ученые из Осетинского госуниверситета Алан Акимович Сланов и Сергей Борисович Бурков в статье «Значение обрядов обезглавливания и скальпирования в скифской военной культуре» указывают даже технологию изготовления чаши: сначала верхушку черепа спиливали «до бровей» и вычищали, а затем украшали черепа кто чем мог, богатые – золотом, а бедняки – обтягивали воловьей кожей. Очевидно Феофана Затворника поразила именно эта деталь – делать чашу для вина, которую используют в особых, и быть может, религиозных случаях из человеческого черепа святой посчитал страшной насмешкой над Евхаристией, ведь только дьявольский разум мог догадаться так поступать с человеческим телом.

Этот варварский обычай долго сохранялся среди азиатских кочевников. Известно, что из головы убитого врагами теленгетского хана Мивоты была сделана ритуальная чаша. Очевидно, что пьющие из этой чаши, так же как и древние славяне, надеялись получить силу хана и его славу.

Не избегали подобной участи и русские князья – например, в 972 году убитый печенегами князь Святослав был обезглавлен, а его голова стала ритуальной чашей печенежского хана.

Головы накалывали на копья и шесты

Был у древних славян еще один жуткий обычай – они насаживали головы мертвых людей на копья и выставляли их на частоколы. Описание подобного «забора» сохранилось в русских народных сказках и в описании славянских племен у греческих авторов. Причем, посвящённые греки считали, что славяне выказывают таким образом врагам свою надменность и кровожадность. Однако этнографы видят в этом прежде всего некую религиозную функцию, отделение таким страшным, чудовищным частоколом своей «светлой» земли от вражеской – потусторонней и темной. Охранную магическую силу несли у славян и чаши-черепа; считалось, что они защищают своего владельца.

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