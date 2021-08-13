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"Просвещенный" каннибализм. Историки доказывают, что этот дикий обычай просуществовал в европейских странах вплоть до XIX века

"Просвещенный" каннибализм. Историки доказывают, что этот дикий обычай просуществовал в европейских странах вплоть до XIX века

Если вы считаете, что лакомиться соседом было принято только у туземцев Бразилии или Новой Гвинеи, то вы сильно ошибаетесь. Археологи утверждают, что в древние времена каннибализм был общемировым явлением. А историки доказывают, что этот  обычай существовал в странах Европы вплоть до XIX века.

Людоедство у древних европейцев не было чем-то из ряда вон. Сосед ел соседа во Франции, в Шотландии, Испании, Англии, Хорватии, Италии. Это подтверждают многочисленные раскопки на стоянках неандертальцев и кроманьонцев.

Оставим древних гурманов в покое и перенесемся ближе к рождеству Христову.

Отец истории Геродот (484-245 гг.до н.э.) писал об андрофагах, которые жили в верховье Днепра.

Среди всех племен самые дикие нравы у андрофагов. Они не знают ни судов, ни законов и являются кочевниками. Одежду носят подобную скифской, но язык у них особый. Это единственное племя людоедов в той стране.Геродот

Страбон (63 г.до н.э. — 23 г.н.э.), историк из Греции, рассказывал о вполне обыденном каннибализме в Ирландии, святой Иероним (347–420 гг.н.э.) сообщал то же самое про жителей Шотландии.

Двигаемся дальше и попадаем в Средневековую Европу.

Огромную популярность приобретает эликсир под названием «Дух человеческого черепа».

Основной ингредиент — отвар из голов казненных преступников. Аптекари даже заключали договора с палачами на поставку этой части тела. О популярности снадобья «от всех бед» говорит тот факт, что его активно пил король Англии Карл II (29 мая 1630 — 6 февраля 1685 гг.)

Джеймс Бертран. На картине изображен французский хирург Амбруаз ПарэДжеймс Бертран. На картине изображен французский хирург Амбруаз Парэ

Вплоть до XIX века бедняки раскапывали могилы и зарабатывали себе на пропитание, продавая человеческие останки. Кто их покупал? Знахари, маги и аптекари. Для приготовления «чудодейственных» средств от всех болезней.

Современные каннибалы.

В последние 100–150 лет в Европе случаи людоедства единичны. А вот в Индонезии лет 20 назад был всплеск каннибализма. Индонезийские власти решили добавить цивилизации на остров Борнео и переселили туда жителей с Явы и Мадуры.

Даяки в национальных костюмахДаяки Даяки в национальных костюмах

"Просвещенный" каннибализм. Историки доказывают, что этот дикий обычай просуществовал в европейских странах вплоть до XIX векаКоренные жители острова даяки (а их около 7–8 миллионов), не отличились гостеприимством, но за «подарок» поблагодарили. И съели почти всех колонизаторов и солдат, охранявших поселение. Не целиком, полакомились только самым смаком. Для праздника живота использовали языки, печень, носы и филейные части.

В настоящее время двумя центрами каннибализма по праву считают Индонезию и Амазонскую сельву в Бразилии.

На Бали, кстати, можно заказать экскурсию к индонезийским каннибалам. Но гарантий на то, что вы вернетесь целиком, местные гиды не дают.

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