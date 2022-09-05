 А вы знали об этом?(Статья 40)

1.

Согласно легенде, подтолкнула Сталина к созданию Сталинской премии Любовь Орлова, которая посоветовала вождю создать Орден Сталина.Данная идея Сталину не понравилась, но он решил создать денежную Сталинскую премию, причём финансироваться сия премия должна была исключительно из личных денег вождя, иначе какая же она Сталинская, если из государственных денег платиться будет?В итоге была учреждена Сталинская премия трёх степеней – первой степени – 100 000 рублей (10 автомобилей), второй – 50 000 рублей, третья – 25 000 рублей. Учитывая тот факт, что за год стали выдавать около 80 Сталинских премий различных степеней, можно понять, какие деньги выплачивались вождю с тех же гонораров – они превосходили зарплату в разы!

Выдавались премии изобретателям, академикам, хирургам, конструкторам и так далее, но только за выдающиеся для страны достижения, изобретения, новации. Получали Сталинскую премию деятели в области народного хозяйства, оборонной промышленности. Вишневский, кстати, за мазь свою получил в военные годы Сталинскую премию. В 1942 году Сталинская премия первой степени была повышена до 300 000 рублей. После смерти Сталина премию выдавать перестали, но Хрущёв возродил её, только под другим название – Государственная премия, которая на этот раз выплачивалась из государственных денег.

2.

В 1956 году премию переименовали в Ленинскую, и выплачивалась она также из государственных средств, до 1991 года Ленинская премия просуществовала.

Традиционно вьетнамские рыбаки выходят в море на необычных лодках: они круглой формы. Название этих посудин тхунг-чай (thung chai), что дословно означает «лодка-корзина». Удивительно, но необычное судно вполне может выполнять и функцию корзины, но появились они не просто так. На самом деле когда-то у вьетнамцев были вполне привычные лодки вытянутой формы. Но все изменилось, когда страна стала французской колонией. Новые власти начали брать большие налоги со всех рыбаков и тех, кто владел лодкой. Однако местные жители оказались хитрее: они начали плести из бамбука круглые суда. Как гласит легенда, с таких лодок рыбаки ничего не платили, так как они утверждали, что это совсем не лодка, а… большая корзина.

Так и появилась традиция создавать круглые тхунг-чай. На первый взгляд эта корзина может показаться ненадежной, однако эта конструкция на самом деле безупречна. Эти лодки очень легкие, их можно спокойно унести, взвалив на спину. На них удобно перевозить грузы, к тому же они с легкостью перемещаются по волнам, а рыбакам не требуется уплывать далеко от берега, в отличие от владельцев другого, более массивного транспорта. К тому же тхунг-чай легко можно столкнуть в воду прямо с пляжа, а вот для громоздких деревянных лодок необходим пирс, а зайти в океан на них можно только из реки.

3.

На Руси у каждого члена семьи была своя собственная ложка, зачастую существовавшая в единственном экземпляре. Она считалась личным предметом, как, допустим, зубная щетка в современном мире. Интересно, что эта традиция просуществовала довольно долгое время. Даже во время Великой Отечественной войны солдаты Красной армии брали на фронт свою металлическую ложку. Помимо прямого назначения, ложки на Руси использовались как обереги от злых духов и дурного глаза. В некоторых русских губерниях во время свадебной церемонии ложки жениха и невесты прочно связывались между собой общей нитью – это должно было сделать брак молодоженов крепким и долгим.

Когда на Руси богатые люди ходили в гости, они всегда брали с собой личную ложку. Это делалось по нескольким причинам. Во-первых, в те времена не было изобилия, и каждый столовый прибор был на счету. Из-за того, что на праздниках зачастую собиралось довольно много людей – хозяева дома попросту не могли обеспечить каждого гостя ложкой. Поэтому тем, кто не позаботился о себе сам, приходилось есть руками.Во-вторых, у бояр ложки были изготовлены из качественных материалов. Красивые, с резными узорами – ложки считались предметом гордости.Ложке отводилось место в голенище сапога.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!

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