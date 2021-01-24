Михаил Сурков: почему лучшему советскому снайперу не дали «Золотую Звезду»

Многие снайперы, участвовавшие в Великой Отечественной войне, были награждены званием Героя Советского Союза. Однако Михаил Сурков, который только по официально подтвержденным данным, уничтожил около 700 гитлеровцев, Звезды так и не удостоился. Эта несправедливость не исправлена до сих пор.



Михаил Ильич Сурков родился в 1921 году в поселке Большая Салырь (ныне Ачинский район Красноярского края). Предки Суркова, если верить изданию «Дорогами отцов» (1975 год), были охотниками, поэтому неудивительно, что и сам Михаил выбрал именно это ремесло. К началу Великой Отечественной войны Сурков имел уже довольно большой опыт: он умел бесшумно передвигаться по лесу для того, чтобы не вспугнуть добычу, и без промаха попадал в глаз белке для того, чтобы не попортить ценную шкурку зверька.

Все эти качества пригодились Михаилу на фронте. Сурков служил в 1-м батальоне 39-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии, которая в свою очередь до 1942 года входила в состав 12-й армии Южного фронта. В это трудно поверить, но уже в первые месяцы 1942 года на счету Михаила Суркова было более 200 убитых гитлеровцев, среди которых оказалось немало и офицеров. Примечательно, что Сурков стал одним из немногих снайперов, результативность которого была зафиксирована на кинопленку. Операторы пожаловали к бойцу в 1944 году. Именно тогда количество уничтоженных им немцев достигло 700.





Об упомянутом факте писал в частности и иллюстрированный журнал «Советский экран» за 1970 год. «Стреляет снайпер М. Сурков, снимает (в каске) кинооператор А. Левитан (кадр кинохроники, запечатленный оператором И. Аронсом)» — именно такая надпись значилась под фотографией, опубликованной в издании. Во время съемки Михаил Сурков устранил еще пару фашистов. Таким образом число немцев, уничтоженных снайпером, увеличилось до 702. И это только по официально подтвержденным данным. А некоторые исследователи склоняются к тому, что благодаря Суркову гитлеровцы лишились не менее тысячи своих солдат.

Подобные предположения вовсе не кажутся фантастикой, если принять во внимание сведения о подвигах, совершенных Михаилом Ильичом. Так, Валентина Спирина в своей книге «9 мая. Всегда», пишет о том, что однажды Сурков убил немецких танкистов, как когда-то белок, выстрелом в глаз, выпущенным в смотровые люки боевых машин. А как-то раз в ходе атаки снайпер, в числе первых ворвавшись в окоп противника, обезвредил 3 врагов с помощью холодного оружия. Однако эти и еще несколько других гитлеровцев в счет Суркова включены не были.

Тем не менее даже информация о 702 уничтоженных Михаилом Сурковым немцев вызывает у некоторых западных историков большие сомнения. Так, о своих подозрениях пишет в издании «Sniper Encyclopedia» и John Walter, который, как и многие другие зарубежные исследователи, считает, что количество «жертв» Суркова преувеличено советской пропагандой для того, чтобы произвести больший эффект на граждан. О Михаиле Ильиче действительно упоминается в сотнях источниках, увидевших свет в период войны и после ее окончания. Например, в книге «Меткие стрелки», Т. Грица и С. Телингатера (1948 г.) указано, что Сурков уничтожил 700 гитлеровцев, которые в старину могли бы составить целую армию.

Тем не менее звания Героя Советского Союза Михаил Сурков так и не удостоился, хотя таковое имели многие снайперы, в «копилках» которых было гораздо меньше убитых врагов. Однако Михаил Ильич, который в 1943 году после очередного (седьмого по счету ранения) вернулся в родные края, ни на что не претендовал и до самой смерти жил довольно скромно. Стоит отметить, что жизненный путь Суркова оказался коротким: сказались былые раны. Он умер в 1953 году в возрасте 32 лет, так и не получив Звезду Героя.

Юлия Попова

Источник : russian7.ru/post/mikhail-surkov-pochemu-luchshemu-sovetsk/

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