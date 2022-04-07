Причуды генетики: Канадка кенийского происхождения родила очаровательных двойняшек с разным цветом кожи

Иногда чудеса, происходящие в природе, удивляют нас настолько, что просто не верится в реальность происходящего. Пример тому – история женщины-фотографа из Канады. Джудит Нвокоча родила близнецов с разным цветом кожи. Увидев, что ее детки не просто непохожи, а отличаются друг от друга как день и ночь, мамочка нигерийского происхождения пришла в шок. Однако с причудами генетики не поспоришь.



Джудит родила пять лет назад. До этого у них с мужем долго не было детей, и они решили прибегнуть к экстракорпоральному оплодотворению. Женщина знала, что у нее будет двойня, но кода после родов ей показали детей, она с удивлением обнаружила, что мальчик имеет темно-коричневый цвет кожи, а девочка – альбинос. Фотографиями дочери Качи и сынишки Камси молодая мама поделилась в социальных сетях, и двойняшки сразу вызвали сенсацию в интернете, став одной из самых известных «парочек».

Увидев своих детей, роженица пришла в шок.







Как вспоминает Джудит, когда в роддоме ей дали столь разных детей и сказал, что оба – её, она поначалу решила, что это либо ошибка, либо розыгрыш.



– Я подумала, что мне дали не того ребенка. По поводу сына я, конечно, не сомневалась, ведь у него такой же цвет кожи, как у меня, но дочку я сначала приняла за чужого ребенка и все ждала, что в палату зайдет медсестра, извинится за ошибку и принесет мне «мою» дочку – с коричневой кожей.

Однако все, что я слышала после родов от медиков - это лишь поздравления с рождением двойни.

Дочка оказалась альбиносом.





Наконец, до мамаши дошло, что беленькая девочка – действительно её родной ребенок, и ей оставалось лишь гадать, почему так случилось.



– Когда я взяла её на ручки, я испытала такую любовь, и это чувство было столь же сильным, как и любовь к сыну. И когда после родов мне положили детей на грудь, чувство нежности к обеим тоже было одинаковым, – говорит мама.

Очаровательные малыши очень привязаны друг к другу. /Фото: @black_n_white_twins





Поначалу темнокожая женина переживала, как общество отнесется к ее детям, но ее опасения не подтвердились.



– К счастью, мы живем в цивилизованной стране, и хотя люди удивляются, когда узнают, что мои дети – двойняшки, как правило, все выражают лишь доброжелательность и восхищение. На моей родине, а Нигерии, к альбиносам относятся очень плохо, но в Канаде, к счастью, таких предрассудков нет.





Однако Джудит все-таки признается, что было несколько случаев, когда над её дочерью-альбиносом насмехались.



– Но все-таки та любовь, которую сын и дочь получили от окружающих, намного больше, чем ненависть от этих нескольких человек. И я постоянно напоминаю моей Качи, как она красива и уникальна, чтобы она не чувствовала себя «неправильной».

Дети Джудит не испытывают неудобств из-за предрассудков. /Фото: @black_n_white_twins





Мама двойняшек рассказывает, что ее сын и дочь – лучшие друзья и очень заботятся друг о друге.



– Они часто спрашивают меня, почему они так не похожи, и я отвечаю им, что Господь создал их такими разными, потому что Он так решил, – говорит Джудит.



По словам мамы, сын Камси очень заботится о своей необычной сестре. Они крепко дружат не только дома и во дворе, но и в школе.



– Их учитель мне сказала, что они практически неразлучны, и меня это даже беспокоит. Потому что лично я – за то, чтобы дети стремились заводить новых товарищей, а не довольствоваться лишь обществом друг друга, – говорит мама двойняшек.

Дети Джудит растут веселыми и позитивными.

Брат и сестра и сами удивляются, почему они такие разные, но мама объяснила: так захотел Бог. /Фото: @black_n_white_twins





Кстати, помимо разного цвета кожи, её сын и дочка отличаются и темпераментом. Так, по словам Джудит, Камси очень спокойный и самодостаточный мальчик, тогда как Качи не любит одиночество и очень общительна.

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– Со здоровьем и развитием у ребят проблем нет. Правда, Качи ниже ростом, чем брат, и у нее похуже зрение, но в целом она умная и физически крепкая девочка.

Очаровательные двойняшки из Канады. /Фото: @black_n_white_twins





А еще, по словам мамы, поскольку её дочка – альбинос, кожа у неё очень нежная и чувствительная, в том числе к солнечным ожогам. Однако при жизни в Канаде такая особенность не проблема, ведь здесь не бывает такого палящего солнца, как в Африке.

Дочка Джудит ниже ростом, чем её братик, и более общительна. /Фото: @black_n_white_twins

Двойняшки обожают проводить время вместе.

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2451773768644954251/

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