10 суровых реалий Древнего Китая

Если бы машина времени существовала, многие, возможно, с удовольствием отправились бы в прошлое, чтобы посмотреть, как жили наши предки. Пожалуй, чтобы только посмотреть. Ещё тысячу лет назад жизнь больше напоминала поле боя, особенно для детей и для несостоятельных слоёв населения.

Древний Китай не был исключением. Даже если кому-то повезло родиться в обеспеченной семье с высоким положением в обществе, жизнь всё равно не была радужной и беззаботной. Китай может похвастаться богатой историей, но людям приходилось в прямом смысле бороться за жизнь.

Почитание родителей

Почитание родителей играло очень важную роль

Основой китайских культурных традиций было почитание родителей, так завещал влиятельный китайский философ Конфуций. Его учения, особенно на эту тему, сильно повлияли на определение общественных норм Древнего Китая.

Главным в семье был мужчина, роль женщины ограничивалась обеспечением быта и рождением сына. Если отец рано умирал, его обязанности брал на себя старший сын, а матери приходилось подчиняться ему. Мужчине разрешалось оставить семью и жениться заново, если жена не могла родить мальчика.

В основе культуры лежала идея того, что люди могут делать только то, что им положено, в зависимости от пола, возраста и положения в обществе.

И даже если отец плохо относился к детям, они всё равно должны были уважительно к нему относиться. В общем роль отца сводилась к командованию, а детей к повиновению.

Этот же уклад распространялся и на беспрекословный авторитет императора и роль его подданных.

Обучение

Образование было привилегией богачей

Как заставить низшие слои населения молчать?

Правильно, не давать им возможность получить образование, ведь это лучшее оружие против бедности и угнетения. В древние времена в Китае возможность получить образование была только у детей элиты. На практике это были мальчики-подростки из обеспеченных семей. Получить право высказываться в обществе и устроиться на хорошую работу можно было только после сдачи государственных экзаменов.

Основой обучения была каллиграфия и философия Конфуция. Каждый гражданин вне зависимости от степени образованности должен был знать пять правил Конфуция и быть готовым рассказать их наизусть в любой момент. Общее образование, доступное для всех, появилось только во время правления династии Хань, в 206 году до н. э., когда правительство решило, что необходимо создавать более образованное и интеллигентное общество.

Людям без знатного происхождения образование давало возможность изменить своё положение и готовило их к экзаменам, сдав которые они получали возможность работать на государственной службе или получить лучшее положение в обществе. Экзамены ввели для того, чтобы талантливые люди могли занимать достойные должности в государственной аппарате, потому что они это заслужили, а не потому, что получили должность по наследству.

Экзамены были действительно сложными, нужно было учиться 10–20 лет, чтобы их сдать. Сами экзамены длились три дня без долгих перерывов, люди приходили на них с запасом еды и корзиной для мусора.

Всего было несколько уровней тестирования, начиналось всё с проверки знаний на локальном уровне, самые успешные доходили до национального экзамена, который проходил раз в три года и его администрировал сам император. Шансы участников были примерно 1 к 3000.

Но те светлые головы, которым удавалось сдать экзамен, становились важными людьми в Древнем Китае, их имена до сих пор можно видеть на страницах учебников. Если все эти факты кажутся вам неубедительными, добавим, что обман на экзаменах карался смертью.

Карьерные возможности

У жителей Древнего Китая было немного вариантов работы

Представьте, если бы вы родились в бедной семье, жили в тесной, ржавой консервной банке и работали на рисовых полях, не имея шанса выбраться из всего этого. Именно такая жизнь была уготована большинству мужчин, женщин и детей Древнего Китая.

На севере в основном выращивали пшено и рожь, а на юге рис. Очевидно, что бедняки жили в сельской местности, а богатые ближе к городу. Отчаяние и нужда заставляли некоторые семьи продавать дочерей в рабство к богатым мужчинам.

Считалось нормой, что хорошо живёт меньшинство, а большинство работает на то, чтобы обеспечивать жизнь этого меньшинства. Бедняки также работали слугами в богатых домах, они были рабами-евнухами и исполняли любые желания хозяина.

Некоторые богачи даже отращивали ногти невероятной длины, чтобы продемонстрировать, что они не работают. Остальным приходилось коротко стричь ногти, потому что они занимались ручным трудом.

Любовь и брак

Пару детям всегда выбирали родители

В вопросах брака тоже особо не было выбора. Молодым людям из разных социальных слоёв жениться не разрешалось, о браке договаривались родители, а выбрать подходящую кандидатуру помогали свахи.

Девочек выдавали замуж примерно в 15 лет, а мужчины женились ближе к 30. Обычно жених и невеста толком не виделись до свадьбы. Ранний брак был стрессом для девочек, они покидали родительский дом и могли не видеть родителей годами.

Новоиспечённая жена должна была во всём подчиняться мужу и свекрови, а это делало замужество особенно невыносимым. Тем не менее, общество признавало только замужних женщин. Всё имущество было в собственности у мужа, дети и жена тоже относились к имуществу. При всём при этом богатые мужчины ещё и заводили любовниц.

Питание

Рис был основным продуктом в рационе

Обеспеченные люди (особенно те, кто работал в чиновничьем аппарате) питались хорошо, в их рационе было мясо и овощи. У самых обеспеченных был доступ к разным видам мяса, но основой питания были рыба и рис.

Кроме рыбы ели много мяса птицы, но мясо всё равно было редкостью, ведь основа китайской диеты растительная пища. Любое мясо считалось деликатесом. Основными продуктами были батат и репа. В приготовлении еды использовали всё от акульих плавников до птичьих гнёзд.

Питание бедных слоёв населения было весьма однообразным — в основном они ели рис или лапшу, иногда овощи, мясо и рыба были роскошью, поэтому периоды засухи сопровождались сильным голодом.

Традиции и досуг

На развлечения времени у простого народа особо не было

Неотъемлемой частью культуры Древнего Китая были разнообразные мероприятия. Самыми популярными из них были маджонг, стрельба из лука, игры с мячом и шашки.

В китайской культуре было очень важно почитать предков. Те, кто исповедовал даосизм, а эта религия была одной из самых распространённых, относились к предкам с глубоким почтением. А ещё они верили в кухонное божество Зао Шен и хранили его изображение на кухне. Считалось, что оно защищает семью и докладывает каждый месяц на небеса об их деяниях. После того как Зао Шен передавала отчёт, изображение сжигали и отправляли пепел в небо. Перед этим губы на картинке мазали мёдом, чтобы Зао Шан говорила Богу только хорошее. И пока жилище оставалось без присмотра, все члены семьи соблюдали осторожность, чтобы не привлечь в дом злых духов.

В Древнем Китае также любили устраивать масштабные фестивали. Главными в году были Фестиваль фонариков и Новый год.

Медицина

Древняя медицина сильно отличалась от современной

Если кто-то и был достаточно обеспечен, чтобы позволить себе медицинское обслуживание, то всё равно врачи древних времён сильно отличались от современных специалистов. Все болезни обычно объясняли через религию и философию. Считалось, что если человек болеет, то он во власти злых духов.

Врачи в Древнем Китае чаще всего были священниками или мистиками, которые проводили обряды экзорцизма, о медицине в современном её понимании не было и речи. Если это не помогало, то в ход шли травы и акупунктура, поэтому и стали популярны травяные чаи.

Рабовладение

В Древнем Китае процветало рабство

Общество Древнего Китая преимущественно состояло из рабов, большинство людей проводили всю жизнь в рабстве. Разнообразие видов деятельности сводилось к ручному труду на полях, правда среди рабочих были и свободные люди.

Рабы жили в полном подчинении хозяину, часто это были военнопленные. Среди них было много детей, они в основном были прислугой в богатых домах и, как правило, были евнухами.

Если евнух осмеливался войти в комнату без разрешения, его забивали до смерти. Самое ужасное происходило с рабами, елси хозяин умирал. Их сжигали заживо, так как верили, что они будут служить хозяину вечно в загробной жизни. К счастью, эту жестокую традицию отменили, когда к власти пришла династия Чжоу, в 1046 году до н. э.

В период правления династии Мин, то есть с 1368 года до н. э., правительство предпринимало попытки положить конец рабству. По факту рабство сохранялось в отдалённых регионах Китая вплоть до середины прошлого века.

Бинтование ног

Было принято бинтовать девочкам ноги

Жители Древнего Китая верили, что крошечные стопы — залог женской привлекательности и успеха у мужчин. С пришествием к власти династии Тан, девочкам начали бинтовать ноги по достижении пяти лет. Стопы туго бинтовали, кости ломались, пальцы заворачивались под стопу и не росли. После этой пытки девочки всю жизнь передвигались на сломанных ногах. Постоянная боль и ограничение в движении не позволяли жить нормально, женщина могла заниматься только домашними делами и особо не выходила из дома.

Если девочка пыталась снять бинты с ног, её могли сильно избить. Эта ужасная традиция сохранялась до начала XX века.

Обряд инициации

Так выглядит обряд инициации для девочек

Для тех, кто родился в Древнем Китае, было счастьем дожить до юношеского возраста. Девочек часто бросали и даже топили, потому что мальчики ценились выше. Бедность, недостаток образования и рабовладельческий строй тоже влияли на вероятность дожить даже до подросткового возраста.

Те, кому это удавалось, проходили специальные обряды посвящения во взрослую жизнь. Чаще всего ритуал проводили отцы, они произносили речь, с которой начиналась новая глава в жизни. Юноши проходили эту церемонию в возрасте 20 лет, а девушки в возрасте 15 лет.

Жизненный уклад древних цивилизаций демонстрирует во всей красе кровожадность и жестокость человеческой натуры. Хорошо, что в наше время есть уголовный кодекс и нормы морали.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :