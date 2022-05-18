Это нужно положить в кошелёк, чтобы в нём водились деньги

Для того, чтобы в кошельке постоянно шуршали купюры, необходимо пропитать его денежной энергетикой. Достичь этого поможет связка из 3 монет. Их стоит связать красной нитью и положить в кошелек.



Согласно науке фен-шуй, привлекать деньги в кошелек может изображение грозди винограда или пучок мяты.

Данные растения имеют способность увеличивать финансовую удачу владельца портмоне. Также в кошелек можно положить один боб или тоненькую палочку корицы. Также не помешает спрятать в портмоне различные денежные символы — руны или гексограммы. Россиянам будет естественней и ближе положить в кошелек кусочек хрена. Только не стоит покупать его на рынке или в магазине, лучше найти, выкопать и высушить самостоятельно.

Много денежной энергии хранится в вереске.

Поэтому веточку растения можно спрятать в отдельный кармашек кошелька.Чтобы деньги не переводились, к ним стоит относиться с уважением. Ни в коем случае нельзя их складывать и мять. Складывать купюры в портмоне необходимо лицом вверх, и чтобы сначала шли крупные деньги, а потом помельче. Нельзя, чтобы кошелек был пустым. Всегда нужно держать в нем, хоть одну купюру или монетку. Тратить до последней копейки также нельзя.

Хорошо хранить в кошельке, так званую «счастливую монету».

Тратить ее нельзя, ведь именно она приносит финансовое благополучие. Кстати, таким талисманом может служить 1 американский доллар. Все дело в том, что на данной купюре на обратной стороне нарисован очень сильный атрибут, способный привлекать огромные суммы денег. И это всевидящее око.

Запрещено хранить в кошельке различный хлам, а это различные чеки, билеты. Не рекомендовано также в портмоне носить чью-то фотографию или иконы. Для этих вещей найдутся более подходящие места. Старые потрепанные кошельки нужно сразу же менять.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2481496771959982813/

А вы знали об этом?

В одном из старейших банков Швейцарии недавно была проведена ревизия, при которой нашли незакрытый счет Владимира Ленина. На этом счете оказалось всего 13 франков, несмотря на то, что прошло уже много лет. В Швейцарии функционирует около 400 банковских учреждений, на их счетах аккумулировано около 54 трлн. долларов.Одним из самых неожиданных фактов про кредитование в древности является закон царя Хаммурапи, который имел репутацию мудрого и справедливого владыки. По его указу, все вавилоняне могли в качестве залогового имущества по кредиту оставлять своих детей. Еще одним занимательным в современном контексте фактом про банки и кредиты является система кредитования Древней Греции. Тогда кредитор, который одолжил деньги заемщику, мог расположить на его земле специальную табличку, носившую название hypothéke (ипотека). Означала она, что в случае невозможности возврата долга, земля переходит во владения кредитора.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43133489137/ ).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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