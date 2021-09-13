Принято говорить, что семья является ячейкой общества. Однако это не совсем так. Семья – это небольшое государство, где действует свой устав и которое для каждого человека считается самым важным в его жизни. Это место, являющееся для каждого человека неким истоком. Здесь он рождается, воспитывается, приобщается к социуму, обучается и принимает для себя многие ценности и традиции, мораль, а также нравственные принципы, в соответствии с которыми необходимо идти в жизнь.

И еще семья – это родители. Именно с ними она ассоциируется в первую очередь. Родители дают каждому ребенку путевку в жизнь, воспитывают в нем тактичность, человечность и доброту. Для любого человека они являются источником существования, но в то же время и первопричиной большей части проблем. Они дают нам жизнь, но одновременно вручают бесконечное «должен», снабжая комплексами и страхами. И нет ничего удивительного в том, что взаимоотношения в семье детей и родителей могут быть весьма запутанными. При этом они бывают окрашены самыми различными эмоциями, среди которых наряду с привязанностью, любовью и нежностью присутствуют злость и обида. Но ведь всегда хочется, чтобы дом непременно был очагом любви и мира, а не театром военных действий.

Важность семьи

Именно поэтому вопрос о том, как наладить отношения с родителями, волнует многих людей.

Мамы и папы – это люди, которые не просто родили своего ребенка и воспитали его. Они еще и подарили ему жизненную энергию, продолжая ее передавать и в дальнейшем, вне зависимости от близости отношений с детьми. Подобный ресурс практически неисчерпаем. Ведь он представляет собой энергию предков, которая течет от старших к младшим. И если такая сила перемещается в нужном направлении и не встречает на своем пути преград, то у членов семьи, без всякого сомнения, будут налажены все жизненные сферы. А вот при наличии «засоров» или аномальных явлений каждый человек становится слабее не только духовно, но и физически, ощущая при этом личные и материальные затруднения.

Нехватка энергии

Из-за чего же человеку не хватает силы семьи? Произойти это может по самым разным причинам. Но самая основная из них – нарушение родовой иерархии. Она имеет место в том случае, когда дети начинают вставать на места мам и пап, бабушек и дедушек, а также когда они частично или целиком начинают отвергать свой род. Если у человека отношения с родителями плохие, то к нему не будет нормально приходить нужная для жизни энергия. Ведь те, кого он отверг, являются ее проводниками.

Это и приводит к тому, что человек недополучает положенного. Именно поэтому отношения с родителями в семье должны быть здоровыми и гармоничными. Ведь только в таком случае жизнь человека будет полноценной. Причем выровнять плохие отношения с родителями можно всегда. Это касается и тех случаев, когда близкие люди ведут себя неадекватно, уже умерли или о них человеку и вовсе ничего не известно. Ведь многое зависит от того, что происходит в сердце, уме и в душе каждого из нас.

Причины недопонимания

Отношения с родителями для всех детей - это тема непростая. Ведь, с одной стороны, любому человеку, пусть даже и взрослому, очень хочется понимания и близости, ощущения того, что для мамы и папы он является единственным. Но с другой стороны - между родителями и детьми в семье не бывает все просто из-за того, что:

ее члены - люди, принадлежащие к разным поколениям;

самооценка одного из членов семьи порой полностью зависит от поведения другого;

существует множество факторов, зависящих один от другого;

родителям трудно расстаться со своими детьми, чтобы те пожили отдельно.

Совсем по-другому строятся отношения с приятелями. С ними можно дружить, ссориться, мириться, сходиться и расходиться. Само понимание того, что находишься с человеком всего лишь в дружбе, то есть в добровольных отношениях, позволяет свободнее и спокойнее приступать к решению многих вопросов.

Психологические методики

Как наладить отношения с родителями? Будет просто великолепно, если подобная работа станет проводиться под руководством психолога. Однако в том случае, если у человека нет возможности обратиться к специалисту, ему понадобится все это сделать самостоятельно.

Самой простой и безопасной методикой является написание писем. Существуют также и многочисленные медитации, предназначенные для воссоединения с родом, практики прощения и т.д. Письма же являются психологической работой, способной воздействовать на очень глубоком уровне. Такая методика включает в себя несколько способов. Первый из них предусматривает простое написание писем отдельно отцу и матери. В их тексте человек должен указать все волнующее его. Это может быть рассказ о том, чем он недоволен, чего стыдиться или хотел бы исправить. Делать это желательно всякий раз, когда имеют место или вспоминаются негативные моменты. То есть в одном из писем можно рассказать своей маме об обиде после высказанных ею несправедливых и грубых слов, а в другом – попросить у нее прощения за то, что забыли о ее юбилее. Такие случаи могут быть и совсем пустяковыми. Это не столь важно, если они продолжают вызывать негативную эмоциональную реакцию в виде гнева или вины. Но стоит иметь в виду, что письма с высказанными обидами отправлять не следует. Именно поэтому текст в них может содержать откровенные и грубые слова. Писать такие письма психологи рекомендуют регулярно. Желательно даже ежедневно. В таком случае человек очень быстро начинает чувствовать уменьшение имеющегося у него груза претензий. На душе при этом, без всякого сомнения, станет намного легче.

Почему такие письма не следует отправлять? Делать это не нужно не только потому, что в их тексте могут иметься грубые слова, чтение которых способно ухудшить отношение с отцом и матерью. Дело еще и в том, что письма – это личная работа человека. Он делает ее только для себя. Ведь родители не приняли решения менять ситуацию и самосовершенствоваться, на что имеют полное право. Мамы и папы не обязаны следовать за детьми. Родные могут только пойти навстречу своему ребенку, почувствовав его новое состояние.

Переходный возраст

Над вопросом «Почему родители не понимают своих детей?» очень часто задумываются подростки. Ведь в этом возрасте молодые люди нередко считают, что именно они являются главной причиной несчастий для своих близких людей. Это заставляет подростков совершать поступки, которые впоследствии полностью меняют их отношение к жизни. После этого не стоит удивляться, почему у положительных родителей отрицательный ребенок.

Разумеется, семья для нас является главным смыслом жизни. Однако по мере взросления человека его мировоззрение подлежит некоторой корректировке. Немаловажную роль в этом играет окружающая обстановка, приятели, друзья и другие факторы. Подросток осознает, что взрослеет. Он непременно хочет, чтобы с ним считались, чтобы его понимали и слышали. Однако нередко близкие люди не обращают на это внимания. Они продолжают считать подростков детьми, которые пока еще не знают, чего хотят. Мамы и папы не перестают опекать своего ребенка и пресекают его любое неправильное, с их точки зрения, действие. При этом любимые фразы родителей, которые раздражают их отпрысков, это: «Зачем ешь сладкое? Вначале нужно покушать нормально!», «Иди, гуляй, но только недолго» и т.д. Конечно, молодому человеку это не нравится.

У мамы и дочки также нередко возникают недопонимания. При этом девочка может услышать: «Вот выйдешь замуж, тогда…» или «Родишь ребенка, тогда…».

Детей-подростков все это очень раздражает. Именно поэтому в семье возможны крупные скандалы, которые негативно отражаются на отношениях между родителями, а также наносят вред психологическому состоянию молодого человека.

Переходный возраст и семья

Как наладить отношения с родителями подростку? Молодому человеку, прежде всего, стоит всегда помнить о том, что его мама и папа - тоже люди. У них есть свои трудности и переживания. Они работают и приходят после трудового дня уставшими. Им вовсе не хочется выслушивать в своем доме очередной скандал. Стоит также помнить и о том, что если сын или дочка уходят гулять и задерживаются у друзей и знакомых, родители никогда не лягут спать. Они даже не станут думать о том, что утром им нужно рано вставать на работу, продолжая ждать. В таких ситуациях об этом нужно всегда помнить и заранее предупреждать близких людей, чтобы они не волновались.

Ответ на вопрос «Как наладить отношения с родителями?» может быть найден и при поддержке с ними дружеских отношений. Молодому человеку необходимо разговаривать с мамой и папой, спрашивая совета, как поступить в той или иной ситуации. Это позволит родителям понять, что своему ребенку они могут уже полностью доверять, и что ничего криминального он не делает.

Помимо этого, подростку необходимо научиться сдерживать свои эмоции. Когда родители категорически не приемлют то, что он предлагает, то не стоит скандалить и устраивать истерик. Для решения вопроса стоит просто уйти минут на 20 в свою комнату, а после вновь вернуться к разговору.

Отношения подростков с родителями необходимо строить на взаимном уважении. Молодой человек не должен грубо разговаривать со своими близкими людьми, стараясь при этом быть всегда приветливым. Родители высоко оценят и помощь по хозяйству.

Что делать, если поссорился с мамой? Подростку, стремящемуся к примирению с самым близким для него человеком, не следует продолжать демонстрировать обиду. Мамы, дочки и сыновья быстрее устранят конфликтную ситуацию, если будут общаться. При этом подростку стоит проявлять инициативу, взять на себя часть домашних дел. Этим он поможет маме и смягчит ее негативные эмоции.

Молодому человеку также следует знакомить своих приятелей и друзей с близкими людьми. Родителям важно знать, с кем их ребенок проводит свободное время. Только в этом случае они будут спокойно отпускать его гулять.

А как наладить отношения взрослых детей с родителями? Для того чтобы достигнуть поставленной цели, понадобится пройти ряд шагов. Рассмотрим их подробнее.

Начать с себя

Не стоит ждать того момента, когда родители сами решат, что им стоит наладить отношения с уже повзрослевшим ребенком. Начинать работать в этом направлении нужно незамедлительно и ежедневно.

Быть благодарным

Не стоит забывать о том, что родители в свое время сделали для своего ребенка все что смогли. Они помогали ему и оказывали влияние на формирование его мировоззрения. Осознание этого и позволит любому человеку пойти на компромисс или же простить своих близких людей за то, что они в чем-то досаждают ему.

Родителям нужно давать понять, что их повзрослевший сын или дочь ценят все когда-то сделанное для них. Благодарность нужно демонстрировать своими поступками. В случае совместного проживания родителям можно сделать приятный подарок или же выполнить по собственной инициативе дополнительную работу по дому. Мамы и папы этому будут очень рады.

Эмоционально дистанцироваться

Подобный шаг вовсе не означает того, что дети не должны любить своих родителей и проявлять заботу о них. Тем не менее человек, который меньше эмоционально привязан к матери и отцу, меньше подвержен разногласиям с ними и спорам. Подобный шаг позволит с легкостью разрешать любые конфликтные ситуации, без каких бы то ни было негативных последствий. Как же эмоционально дистанцироваться от родителей? Для этого существует два способа.

Прежде всего, не стоит во всем полагаться на одобрение близких людей. Человеку важно самому определиться в жизни и иметь собственную самооценку. Помимо этого, стоит осознать, что былые времена уже в прошлом, и сейчас следует двигаться дальше. И если в прежние годы взаимоотношения с матерью и отцом были плохими, то нужно вспомнить об этом и не позволять негативу распространяться на будущее.

Оценивать ситуацию с позиции родителей

Очень часто люди не могут поладить между собой из-за того, что не способны воспринимать происходящее с чужой точки зрения. И только научившись смотреть на ситуацию глазами другого человека, можно будет быстрее достигнуть компромисса в отношениях, что, несомненно, пойдет им на пользу.

Детям всегда стоит помнить о том, что родители отличаются от них. Ведь они принадлежат к другому поколению, которое выросло при иных правилах поведения и социальных нормах. Все эти исторически сложившиеся различия и оказывают влияние на семейные взаимоотношения. Для того чтобы улучшить отношения с родителями, им стоит напомнить о том, что времена уже изменились, и из-за различий в мировоззрении поколений и возникают те или иные проблемы.

Быть самостоятельным

Для каждого человека является вполне нормальным иметь свою точку зрения. И только после того, как будет получена независимость от родителей, наступит улучшение взаимоотношений с ними. А для этого необходимо познать себя. Не думая о том, что окружающие люди думают о вас, понадобится определиться со своими желаниями и талантами, а также дать оценку своей личности, чтобы после самостоятельно идти по жизни.

Думать о родителях как о других взрослых

Как наладить отношения с матерью и отцом? Перестать думать о них как о родителях. Ведь в противном случае совершенно неосознанно человек будет продолжать поддерживать уже имеющий место стиль общения, ведя себя по-детски. Например, тому, кто желает и в дальнейшем получать финансовую помощь от отца и матери, понадобится оставить открытым доступ к выслушиванию ненужных советов, уделяя родителям для общения больше времени.

Изменить динамику взаимоотношений

Как улучшить отношения с родителями? Для этого понадобится понять те причины, которые привели к возникновению проблемы. Человек должен выяснить, что его беспокоит во взаимоотношениях с близкими людьми.

Это может быть, например, большое количество родительских советов. А возможно, что отец и мать продолжают относиться к своему повзрослевшему чаду как к ребенку или же негативно отзываются о его друзьях или второй половине. Другими словами, понадобится четко определиться с той проблемой, решение которой позволит изменить взаимоотношения в семье в лучшую сторону.

Проявлять уважение

Даже тот человек, который не согласен с родительскими принципами, ценностями и подходами, должен быть обходителен с близкими людьми. Это позволит снизить риск серьезного противостояния в семье. Ведь родители, скорее всего, займут глухую оборону своих позиций. Проявление уважения может быть осуществлено различными путями. Например, при использовании вежливого языка в процессе общения с включением таких фраз: «простите» или «не будете ли вы возражать, если…».

Устранять негативную атмосферу

Для того чтобы наладить нормальные отношения с родителями, необходимо учитывать особенности психологического климата в семье. Тому, кто поссорился с отцом или с матерью, понадобится сделать все, чтобы как можно быстрее исправить сложившуюся ситуацию. Таким образом, человек продемонстрирует тот факт, что хорошие отношения с близкими людьми очень важны для него. Подобный подход значительно сократит продолжительность ссоры.

Сохранять спокойствие

При общении с родителями не стоит проявлять вспыльчивость. В противном случае могут вырваться слова, о которых впоследствии придется горько пожалеть. Вспыльчивое поведение явится свидетельством незрелости и негативно скажется на отношениях. Для того чтобы добиться спокойствия, понадобится каким-то образом успокоить себя, оценив ситуацию с другой точки зрения.

Излучать позитив

Не стоит забывать улыбаться родителям. Им нужно постоянно демонстрировать позитивный и добродушный настрой, показывая, что рады их видеть и беспокоитесь об их благополучии.

Задав хороший тон при общении, можно улучшить отношения. Родители совершенно неосознанно заразятся положительными эмоциями, что в целом улучшит атмосферу в семье.

Получать только необходимые советы

Иногда проблемы во взаимоотношениях между родителями и детьми возникают из-за излишней опеки взрослых. Мамы и папы при этом даже не задумываются о том, что их ребенок является вполне самостоятельной и независимой личностью. Как избежать подобных проблем? Для этого следует постараться обращаться к родителям за советом только в случае крайней необходимости. Тот, кто не желает брать на себя ответственность, должен быть готов к последующему разочарованию.

Быть честным и открытым

Одним из способов устранения плохих взаимоотношений с родителями является готовность говорить с ними о личных проблемах. Таким образом, можно создать доверительные отношения, что позволит укрепить их.

Рекомендуется также поддерживать регулярную связь с родителями. В этом случае они будут иметь более полное представление о жизни своего ребенка, осознавая, что его расстраивает, а что позволяет быть счастливым. Будучи открытым с близкими людьми, человек всегда может обсудить необходимые направления по улучшению отношений.

Придумать правила и установить барьеры

В том случае, если человек стремится иметь хорошие отношения с родителями, но любое общение с ними непременно заканчивается разногласиями, некоторые темы для разговора стоит поставить под запрет. Одновременно с этим можно придумать и некоторые правила, которым предстоит следовать в дальнейшем. Об этом важно сообщить родителям. В правила может быть включен запрет на негативные комментарии по поводу отношений со второй половинкой или на вмешательство в воспитание внуков. В свою очередь, родители могут составить свой список.

Стараться не спорить

Порой пререкания между близкими людьми просто неизбежны. Однако следует делать все возможное, чтобы избежать ненужных споров. Чаще всего лучше промолчать и подумать: «А стоит ли отвечать на то, что идет вразрез с моим мнением?». Если сказать что-нибудь все же нужно, то собственная точка зрения должна быть изложена спокойно, аргументировано и четко. Это позволит избежать чересчур эмоциональных споров.

Поддерживать взрослые отношения

В решении проблемы отношений стоит быть логичным и честным. Родителям нужно демонстрировать свою самостоятельность. И только в этом случае они станут относиться к своему ребенку как к взрослому человеку.

Предпринимая попытки наладить отношения с родителями, стоит помнить о том, что кардинально изменить близких себе людей вряд ли удастся. Их стоит принимать такими, какие они есть, и не терять терпения на пути улучшения сложившейся ситуации.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2301546533615307108/

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