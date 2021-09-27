Должны ли коммунисты каяться за политические репрессии?

"Коммунистический режим - человеконенавистнический!" "Коммунисты истребляли людей по национальному признаку, по идеологическим разногласиям, по классовой принадлежности" - эти и многие подобные им обвинения современным коммунистам приходится выслушивать постоянно.

Порой вспоминают и про царскую семью - "Кайтесь! Кайтесь! Кайтесь!"

Но должны ли сегодняшние коммунисты каяться в ответ на эти бесчисленные обвинения?

Прежде всего, отметим, что выдаваемые за "правду" цифры - типичная фальсификация. Антисоветчики, соревнуясь между собой, называли цифры, доходившие до 150 миллионов. Однако официальные сведения совсем иные:

за период с 1918 года по 1954 из 3 777 380 тысяч осужденных к высшей мере было приговорено 642 980 человек (по другим данным 786 098).

Как видим, это отнюдь не "миллионы", о которых говорят поклонники творчества Солженицына, Антонова-Овсеенко, Роя Медведева и других авторов-антисоветчиков.

Кроме того, необходимо уточнить, что далеко не все из приговоренных были "политическими": в это число входят отпетые бандиты-уголовники, реальные шпионы и диверсанты, в военные и послевоенные годы - выявленные пособники нацистов. То есть, это были люди, по-настоящему виновные, заслужившие полученную кару.

Добавлю: среди репрессированных было много тех, кто оказался жертвой не "кровожадных коммунистов", а элементарных взяточников-коррупционеров, злоупотреблявших властью (да-да, коррупцию не могут истребить даже в беспощадном Китае). Знаю это по истории своей собственной семьи (подробно рассказывала об этом здесь).

Чтобы усилить впечатление "ужасов режима", рассказывают о кошмарных условиях содержания в учреждениях ГУЛАГа, чуть ли не приравнивая их к немецким концентрационным, о плачевной судьбе близких "врагов народа", о "специально учиненном" коммунистами Голодоморе, массовой гибели вынужденных переселенцев...

Но и эти ужасы глобально преувеличены. Ни один из народов, подвергшихся переселению, не исчез с лица земли. Многим осужденным пересматривались приговоры, высшая мера заменялась на другие виды наказания. Многие, отбыв срок, возвращались к нормальной жизни, вполне адекватно вписываясь в общество. Примером этого может служить биография известного советского диссидента Дмитрия Лихачева, отбывавшего срок за антисоветскую деятельность в 1928-1932 годах, а уже в 1947-м защитившего степень доктора филологических наук. Если ознакомиться с биографиями многих других известных ненавистников "совка" - станет очевидно: режим был к ним вполне лоялен.

Да, репрессии были

Отрицать это бессмысленно. Были перегибы, злоупотребления, подковерные интриги, нездоровая конкуренция.

Но коммунисты всегда умели признавать эти ошибки. Пример тому - судьбы наркома Николая Ежова и его предшественника Генриха Ягоды.

Назовем и Аркадия Гайдара, которому поминают жестокость, проявленную к врагам революции во время боевых действий в Хакасии. Когда информация о его неадекватности дошла до командования, молодого командира отстранили не только от руководства, но и вообще уволили из армии. Даже в 1941-м, когда Голиков-Гайдар просился на фронт, его признали негодным для службы, помня о нестабильности психики.

В дальнейшем именно коммунистическая партия первой признала и осудила репрессии, начала процесс реабилитации осужденных. И произошло это уже в 50-х, задолго до прихода к власти в России "либералов-демократов".

Современные коммунисты, оценивая прошлое, стремятся сделать верные выводы и найти наименее болезненные варианты выхода из кризиса, в который зашла страна за минувшие 30 лет. (За что, кстати, получают упреки в "беззубости", "мягкотелости", "неготовности к борьбе" и т.д.) Но их по-прежнему, захлебываясь от ненависти, называют "сталинистами" и "человеконенавистниками" (нередки и более жесткие эпитеты, но их вынуждена опустить, оглядываясь на цензуру).

Где логика?

Между тем, история знает множество примеров массового истребления людей под самыми разными предлогами. Чтобы это осознать, достаточно вспомнить всего несколько примеров:

В течение нескольких веков в разных странах Европы "Святая инквизиция" безжалостно расправлялась со всеми, кого признавала еретиками. Среди них было существенное количество детей (чаще всего хорошенькие девочки в возрасте 7-10 лет). Зачастую судьи даже не давали себе труда узнать имя осужденных, просто нумеруя их.

Кто предлагает каяться в гибели этих невинных Католической церкви?

В XVII веке реформы патриарха Никона привели к расколу русского христианского общества. Приверженцев "старой веры" подвергали жесточайшим, нередко массовым, казням, безжалостным гонениям.

Кто и когда предложил РПЦ покаяться в этих репрессиях?

В XIX веке в США разыгралась кровопролитная Гражданская война между аграрным Югом и промышленным Севером. Ее жертвами стали не только мобилизованные в армию мужчины, но и огромное число мирных жителей - женщин, детей. Война проходила в период президентства Авраама Линкольна, представителя партии Республиканцев.

Кто и когда предлагал республиканцам каяться в гибели соотечественников? Отказал ли кто-то представителям партии в праве руководить страной на этом основании? (Напомню, представителем республиканцев был и Дональд Трамп.)

Американцам можно припомнить и другое: геноцид коренного населения. Википедия корректно называет это "индейская демографическая катастрофа".

Точное число жертв установить невозможно, потому что неизвестно количество населения до прихода Колумба. Однако ряд индейских организаций и историков в США утверждают, что численность индейцев с 1500 года до 1900 сократилась с 15 млн до 237 тысяч.

Кто готов предъявить американцам требование покаяться в этом действе?

Это только навскидку. Если повспоминать, то примеров будет много больше. Но... "это все другое", да?

"Святая инквизиция" Католической церкви истово жгла еретиков и ведьм несколько столетий.

Отдельно - несколько слов о царской семье

Да, семья Романовых погибла. И то, что Николай к моменту прихода к власти большевиков уже не был царем, сложив с себя полномочия в феврале 1917-го, в данном случае вопрос второстепенный.

Обвинения, как правило, опираются на два момента:

большевики посягнули на помазаника Божия, за что расплачиваются все их последующие поколения и весь народ России;

зачем, казнив царя (который, может быть, и заслужил такой финал), расстреляли вместе с ним семью, детей?

Начнем с того, что история гибели царской семьи по сей день - тайна за семью печатями. И далеко не все исследователи соглашаются с официальной версией. Существует множество других. Включая ту, что большевики не имели никакого отношения к расстрелу, а просто взяли на себя ответственность за произошедшее. Одна из вариаций этой версии представлена, например, здесь.

Далее. Казнь правителей во все времена во многих странах (в том числе и в Европе) была, по сути, обыденным явлением. Вот лишь неполный список - причем, среди казненных персон королевской крови есть подростки (по нынешним меркам). Да, собственно, и сами Романовы начали правление с расправы над невинным трехлетним Иваном - сыном Марины Мнишек. А празднество по поводу коронации самого Николая II превратилось в трагедию Ходынского поля.

Готовы их в этом обвинить?

Свое вхождение на престол династия Романовых начала с устранения потенциального конкурента - сына Марины Мнишек, которому не было и 4 лет.

Наконец, за истекшие 30 лет новой истории России население страны вплотную приблизилось к той самой "демографической катастрофе": то ли вопреки усилиям власти, то ли как раз таки благодаря им, россияне вымирают - без каких-либо репрессий (все только начинается) и войн. Число тех, кто "не вписался в рынок" и оказался лишним, уже вплотную приближается к тому, что предъявляют "бесчеловечным" коммунистам.

Так надо ли бесконечно каяться за минувшее современным коммунистам? Или уже достаточно признания ошибок предшественников и проведенной над ними работы?

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Автор этой подлой и лживой статьи или слабоумный придурок , или просто провокатор !Дорогой ты мой бездарный коммуняка !Разве не кощунство и подлость с твоей стороны, когда ты ,стремясь оправдать фактически геноцид большевиками своего народа, пытаешься "успокоить" ярых противников большевистских нехристей , приводя примеры казней из кровавого Средневековья !

История России ,пожалуй, не знает таких кровожадных нехристей и палачей, как бездарных большевиков , которые во главе с Лениным и Сталиным отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями и парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации!

Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. Именно большевики во главе с Лениным стремились парализовать сознание человека, данное богом и превратить советского человека в бездумное существо, лишенное ума, чести и совести. К сожалению, им это удалось, поскольку и сейчас можно встретить одурманенных поклонников вождя , которые все еще слепо верят в торжество коммунизма.

И разве можно было надеяться на благие намерения Ленина после вот этих его слов «Среди русских мало умных. Если найдешь какого-нибудь годного человека, то непременно или еврей, или с примесью еврейской крови...» !А чего только стоит вот этот знаменитый афоризм Троцкого :

Уверен, что если бы революционному солдату или матросу 1917 года показали ленинско-сталинский колхоз или завод из ближайшего будущего — то он повернул бы свою винтовку против большевиков как против ещё больших угнетателей и рабовладельцев, чем "царизм". Безусловно , в 1917 г. было весьма не справедливо отнять у богатых , чтобы отдать бедным , которые от этого все равно не стали богаче!Необходимо отметить, что, похоронив Ленина сейчас, мы одновременно похороним вместе с ним навсегда и его несостоявшуюся и утопическую идею и мечту о торжестве мировой революции, которая , к сожалению, закончилась геноцидом и полным крахом и которая принесла много страданий не только России, но и всему миру!

Разве не большевики изуверски уничтожили российскую царскую династию, даже не удосужившись по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции? Разве не позор и кощунство, когда до сих пор станция метро «Войковская» носит имя палача и садиста Войкова – участника убийства царской семьи, который даже после расстрела протыкал штыками несчастных раненых дочерей царя ?

И разве можно считать человеком, мразь и садиста Петра Ермакова , который не только не скрывал своего участия в расстреле царской семьи, но даже с гордостью читал об этом лекции и хвастливо трепался , как он вместе с Войковым добивали штыками еще живых Романовых!

И разве не кощунство , когда подлый мерзавец и палач Медведев-Кудрин хвастался, что именно он убил императора Николая, не дожидаясь, пока Юровский повторит приговор, ничего не понимающей семье Романовых.И вот этот негодяй и подонок , как и все участники расстрела, был повышен в должности и во времена неотесанного диктатора Хрущева получал персональную пенсию! Вероятно, именно поэтому перед смертью он завещал главе СССР браунинг, из которого расстреливал царскую семью.Кстати, не обидел этот убийца и кровавый маньяк и Фиделя Кастро, завещав ему свой пистолет кольт, который использовал во время Гражданской войны!

Разве можно простить кровожадным большевикам, развязанный ими красный террор, главным идеологом и исполнителем которого был изувер Лацис? Широкую известность получило его изречение «Наша цель – истребление буржуазии как класса».Именно этот безжалостный маньяк больше всего импонировал Ленину, который весной 1919 года поручил Лацису организовать Всеукраинскую Чрезвычайную Комиссию . В результате, Украина была залита кровью. Например, председатель Харьковской ЧК знаменитый садист Саенко, действуя по приказу Лациса, в день убивали по 40-50 человек , доведя счет до 1000 лиц. Особо хотелось бы отметить зверства знаменитой женщины-палача Одесской ЧК Доры Явлинской ! Она была чем-то из ряда вон выходящим даже на фоне ставших обыденными ужасов тогдашней эпохи.

Арестованных под ее руководством свозили в большой гараж, который прозвали «бойней», где не только расстреливали, но и головы многих раздавливали тяжёлыми предметами. Несчастных заключенных заставляли ложиться в массу человеческих мозгов и крови. Над некоторыми трупами глумились – отрубали конечности, вскрывали животы. Подобные зверства проводились даже ещё живыми людьми! Деникинская комиссия по расследованию большевистских злодеяний обнаружила массовое захоронение, в котором многие из захороненных были ещё живы в момент погребения, так как их дыхательные пути оказались забиты землёй. Самой юной из жертв было 8 лет – это была девочка, привязанная верёвкой к своей убитой матери. Могу привести еще много примеров таких зверств большевиков, однако это настолько чудовищные факты, что не хотелось бы на этом более подробно останавливаться, тем более что большевики были не людьми, а кровожадным подлым палачами (https://otari.mirtesen.ru/blog/43915858655/)!

Разве можно простить большевикам, устроенные ими голодоморы , когда они вместо того , чтобы накормить голодных соотечественников в неурожайные годы, продавали хлеб на валюту для скорейшей индустриализации страны? Наиболее трагичным в этом отношении был голод в 1932-33 годах на Украине , когда по некоторым подсчетам погибло несколько миллионов человек ! Вот она – чудовищная цена за скорейшую индустриализацию страны!

Разве не кощунство стремление заменить христианскую религию полностью большевистской? Разве можно простить большевикам осквернение и разрушение 5 декабря 1931 г. храма Христа Спасителя для строительства на его месте "главного здания страны" – Дворца Советов ? Разве можно простить их за то, что они продали англичанам бесценную реликвию христианства– древнейшую рукопись Библии «Синайский кодекс», датируемую IV веком нашей эры? Разве не кощунство, когда большевики, борясь с религией, традиционные церковные обряды крещения переделали в коммунистический ритуал под названием «звездины», согласно которому имена святых вытеснялись именами героев-большевиков, а старинные русские имена – новыми, советскими (Октябрина, Марксина, Энгельсина и т.д.)?

Разве можно простить большевикам распродажу за бесценок достояния и богатств Российской империи? По оценкам экспертов, ущерб советской казны от проданных за рубеж ценностей составил 50 миллиардов золотых рублей. За бесценок в Европу и США утекали бесценные произведения искусства, иконы и книги . Дело дошло даже до того, что большая часть редких украшений разбиралась на части и варварским образом оптом продавались в прямом смысле «в развес». Например, 9 килограмм купил английский антиквар Норман Вейс, потратив на них всего лишь 50 тысяч фунтов стерлингов, после чего он сразу же перепродал их аукционному дому Кристи, выручив миллионы. Распродажу же шедевров Эрмитажа иначе как разграблением национального достояния России сложно назвать. Бесценные полотна Рембранта, Ботичелли, Ван Гога утекали за границу по бросовым ценам. Например, министр финансов США Эндрю Меллон тогда тайно купил 25 шедевров Эрмитажа практически за бесценок (https://otari.mirtesen.ru/blog/43537503219/).

Разве не варварство принятие большевиками в 1917-1918 гг. целого ряда конфискационных законодательных актов, лишающих собственности как своих, так и иностранных граждан. Ведь тогда были приняты декреты «Об аннулировании госзаймов», «Об отмене частной собственности на недвижимость в городах», «Об отмене права пользоваться сбережениями», «О национализации предприятий», «Об отмене права наследования» и т.д.! Именно эти зловещие и кощунственные декреты стали основанием объявления экономической, финансовой и торговой блокады со стороны цивилизованного мира, что ,собственно, и стало причиной грандиознейшей аферы лживых большевиков!

Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России, в результате чего советской власти за все годы своего существования так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ, в то время как Российская империя была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» всю Европу! Разве не преступление отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в советское время на законных основаниях благодаря своему трудолюбию, в результате чего возник чудовищный голодомор, унесший миллионы человеческих жизней. Единственной виной этих несчастных трудяг было то, что они противились и не хотели безвозмездно отдавать целиком властям выращенное ими зерно, что ,безусловно, обрекало их на голодную смерть! Вместе с тем их насильно высылали в необжитые районы севера Урала и Западной Сибири. Причем, аналогично сталинской депортации «врагов народа» в военное время, их везли как скот в товарных вагонах, не обеспечивая едой и элементарными бытовыми условиями. Трудно даже представить сколько крестьян погибло в пути, не говоря уже по месту прибытия, где не было нормального жилья и работы.

Именно из-за этой преступной политики Сталина сельское хозяйство было полностью развалено и возник ужасающий голод , доведший несчастных людей до каннибализма ! Очевидно, что если бы Ленин введением НЕПа не возродил бы частную собственность, против которой с самого начала так яростно и ожесточенно боролись большевики, то крах большевизма был бы неизбежен! Любопытно, что только во время НЭПа советский рубль был самым конвертируемым за всю историю СССР, а выдаваемое тогда пособие по безработице превышало зарплату трудящихся за всю историю существования советской власти. К сожалению , это ,пожалуй, единственно мудрое и однозначно смелое для того времени решение Ленина – палач народов Сталин ликвидировал одним росчерком пера! В конце декабря 1929 года Сталин заявил о том, что кулачество должно быть искоренено как класс, однако вместе с этим он искоренил крестьянство в целом как класс, что крайне пагубно повлияло на сельском хозяйстве!

Разве не большевики , придя к власти, фактически вернули в Россию крепостное право и обыкновенное рабство? Ведь именно они не давали паспорта крестьянам, чтобы они не сбежали с деревни, и ведь именно благодаря рабскому труду репрессированных и заключенных им удалось построить советскую державу, которая со временем так или иначе была обречена на развал, что ,собственно, и произошло в девяностых. Сельскохозяйственная политика большевиков в условиях развернувшейся в стране насильственной коллективизации привела к тому, что никто не хотел оставаться жить и работать в селе и поэтому ,чтобы не было бы массового бегства в город, крестьянам не давали паспорта. Паспорта также не выдавались кулакам, священникам, уголовникам и т.д.. Ведь именно в те годы была популярна поговорка, предложенная поэтом В. Лебедевым –Кумачом, «без бумажки – ты букашка, а с бумажкой – человек»! И только после смерти диктатора Сталина постепенно стали выдавать паспорта всем гражданам СССР (https://otari.mirtesen.ru/blog/43537503219/)!

Именно пагубное отношение к частной собственности и явилось главной ошибкой большевиков, которые , к сожалению, боролись не с бедностью , а с богатыми! Следует отметить, что Запад шёл к частной собственности 4000 лет рабовладения и 1200 лет феодализма пока не сформировались условия для развитого капитализма ,пожалуй, единственной более или менее пока что оправдавшейся формы развития человечества. Большевики же с самого начала своего становления делали все возможное, чтобы ,наоборот, уничтожить частную собственность! В результате они получили то, что получили – крах виртуального социализма. В этом отношении поучителен пример Китая , который добился процветания лишь после того, как изменил своё отношение к частной собственности, сделав её неотъемлемой частью социалистического пути развития!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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