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Как солдаты культурной Европы показали себя в Москве, донося культуру и цивилизацию до русских дикарей

Бонапарт I Наполеон вынужден был признать, что русские заслужили право называться непобедимым народом. Это в то время, когда к иным армиям противников он относился, мягко говоря, снисходительно. Такое высказывание было произнесено после всем известной Бородинской битвы. Дальше была дорога на Москву – непроходимая, абсолютно безнадежная для продвижения «Великой армии». Дороги – это лишь одна сторона бедственного положения французских солдат. Второй, более суровой стороной на их пути стал разгневанный русский народ. Он ни в какое сравнение, ни шел с интеллигентными и милыми европейцами. Угодничество? Колено преклонность? Это не для русского мужика. За землю Русскую встали не только солдаты. Все население страны, как один, поднялись против захватчиков. Умереть или победить – других альтернатив не существовало.

Как солдаты культурной Европы показали себя в Москве, донося культуру и цивилизацию до русских дикарей

В Москву Наполеон все же вошел, в сопровождении оркестра, который исполнял «Марсельезу». Здесь армия оккупанта пробыла недолго. Но следов оставила предостаточно.

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Как солдаты культурной Европы показали себя в Москве, донося культуру и цивилизацию до русских дикарей
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39, с. 80
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Напичканные учениями своего генерала, солдаты считали себя носителями истинной культуры.

Но каковыми же оказались критерии этой культуры:

  • поиск сокровищ в княжеских могилах;
  • приказ главнокомандующего о снятии уникальных скульптур;
  • воровство с целью отправки его во французскую столицу величественного креста;
  • насилие над священниками, и их убийства;
  • пытки старцев, не желающих отдать сокровища монастырей;
  • сооружение плавильни в храме, где переплавлялась священная атрибутика в слитки.

А уж о прочих ценностях, типа серебряные подсвечники, русские меха, узорные, украшенные драгоценными камнями, шкатулки и говорить не стоит. Современным языком – обыкновенное «культурное» мародерство.

Однако всему приходит конец. Но и перед бегством великий полководец отдал приказ стереть с лица земли русские святыни – Кремль и древнейшие храмы. Самая цивилизованная армия в Европе тех лет приказ выполнила. Под строения были заложены пороховые мины.

Пусть кто-то верит в Бога, кто-то нет, но сам Господь пришел на помощь Земле русской. Внезапно начавшийся дождь залил часть фитилей, другая часть была погашена москвичами. А та часть, которая сработала, больших разрушений не принесла.

А как же поступили «варвары», вошедшие во Францию. Русским воинам по распоряжению российского императора было выдано годовое жалование в трех кратном размере. Это было сделано для того, чтобы солдаты не принесли парижанам ущерба, но смогли развлечься.

Ну и кто есть кто?

Ваше мнение о тех событиях?

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