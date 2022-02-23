Как солдаты культурной Европы показали себя в Москве, донося культуру и цивилизацию до русских дикарей

Бонапарт I Наполеон вынужден был признать, что русские заслужили право называться непобедимым народом. Это в то время, когда к иным армиям противников он относился, мягко говоря, снисходительно. Такое высказывание было произнесено после всем известной Бородинской битвы. Дальше была дорога на Москву – непроходимая, абсолютно безнадежная для продвижения «Великой армии». Дороги – это лишь одна сторона бедственного положения французских солдат. Второй, более суровой стороной на их пути стал разгневанный русский народ. Он ни в какое сравнение, ни шел с интеллигентными и милыми европейцами. Угодничество? Колено преклонность? Это не для русского мужика. За землю Русскую встали не только солдаты. Все население страны, как один, поднялись против захватчиков. Умереть или победить – других альтернатив не существовало.
В Москву Наполеон все же вошел, в сопровождении оркестра, который исполнял «Марсельезу». Здесь армия оккупанта пробыла недолго. Но следов оставила предостаточно.
Напичканные учениями своего генерала, солдаты считали себя носителями истинной культуры.
Но каковыми же оказались критерии этой культуры:
- поиск сокровищ в княжеских могилах;
- приказ главнокомандующего о снятии уникальных скульптур;
- воровство с целью отправки его во французскую столицу величественного креста;
- насилие над священниками, и их убийства;
- пытки старцев, не желающих отдать сокровища монастырей;
- сооружение плавильни в храме, где переплавлялась священная атрибутика в слитки.
А уж о прочих ценностях, типа серебряные подсвечники, русские меха, узорные, украшенные драгоценными камнями, шкатулки и говорить не стоит. Современным языком – обыкновенное «культурное» мародерство.
Однако всему приходит конец. Но и перед бегством великий полководец отдал приказ стереть с лица земли русские святыни – Кремль и древнейшие храмы. Самая цивилизованная армия в Европе тех лет приказ выполнила. Под строения были заложены пороховые мины.
Пусть кто-то верит в Бога, кто-то нет, но сам Господь пришел на помощь Земле русской. Внезапно начавшийся дождь залил часть фитилей, другая часть была погашена москвичами. А та часть, которая сработала, больших разрушений не принесла.
А как же поступили «варвары», вошедшие во Францию. Русским воинам по распоряжению российского императора было выдано годовое жалование в трех кратном размере. Это было сделано для того, чтобы солдаты не принесли парижанам ущерба, но смогли развлечься.
Ну и кто есть кто?
Ваше мнение о тех событиях?
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